ASV Dachau bezwingt schwäbischen Bezirksliga-Primus in letzter Minute

Gewannen das Duell mit dem schwäbischen Bezirksligisten aus Hollenbach: Tobias Erl und dessen Teamkollegen vom ASV Dachau. © hab

Der ASV Dachau besiegt den schwäbischen Bezirksligisten TSV Hollenbach mit 2:1. Den Siegtreffer erzielt Yazid Ouro-Akpo Adjai erst in der Schlussminute.

Dachau - Wie schneidet die Bezirksliga Nord im Vergleich mit den schwäbischen Bezirksligen ab? Der ASV Dachau hat den Test gemacht und gegen den Spitzenreiter der Staffel Schwaben-Nord, TSV Hollenbach, mit 2:1 gewonnen. Der Siegtreffer durch Yazid Ouro-Akpo Adjai fiel erst in der Schlussminute, dennoch war Dachaus Erfolg verdient.

Dachau war in der ersten Halbzeit besser. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Nord kontrollierte die Partie. „Wir hatten schöne Ballstafetten drin“, freute sich ASV-Trainer Manuel Haupt.

ASV Dachau: Wechsel stören Spielfluss

Mit dem Halbzeitergebnis war er aber nicht zufrieden, denn nur Antonio Jara (16.) schaffte es, das Runde ins Eckige zu befördern. Weitere Chancen ließ der ASV Dachau liegen, unter anderem brachte Miridon Rexhepi zwei Alleingänge nicht im Tor der Gäste unter.

In der Halbzeitpause wechselte Haupt achtmal, jeder sollte zu seinen Einsatzminuten kommen. Für den Spielfluss waren die Wechsel jedoch nicht förderlich. „Wir haben uns schwerer getan“, so Haupt. Hollenbach, das auch in der ersten Halbzeit gute Chancen hatte, meldete sich mit dem Ausgleich durch Michael Fischer zurück (56.). Ein vermeidbarer Gegentreffer. „Wir hatten einen Freistoß. Dann macht der gegnerische Torwart das Spiel schnell und wir leisten uns eine Fehlerkette. Wie der Ball rein geht, das war dann schon unglücklich“, schilderte Haupt das 1:1.

ASV Dachau: Nächster Test gegen Moosinning

In der Schlussviertelstunde wurde sein Team wieder stärker. Die Kontrolle aus der ersten Halbzeit war zurück und Adjai entschied die Partie (90.). „Es freut mich, dass wir eine gute Trainingswoche mit einem Sieg beendet haben“, so Haupt.

Die Dachauer testen wieder am kommenden Donnerstag, 24. Februar, um 20 Uhr. Der FC Moosinning ist dann zu Gast am Stadtwald. (Moritz Stalter)

Stenogramm

ASV Dachau - TSV Hollenbach 2:1 (1:0)

ASV Dachau: Artem Bykanov, Christian Roth, Zvonimir Kulic, Thomas Rieger, Miridon Rexhepi, Andreas Roth, Sebastian Mack, Tobias Erl, Christoph Krüger, Antonio Jara Andreu, Dimitrios Papadopoulos – Korbinian Dietrich, Tim Bürchner, Michael Kornprobst, Maximilian Bergner, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Philipp Schmidt, Maximilian Köpf, Fabian Liedl, Leon Schleich.

Tore: 1:0 (16.) - Antonio Jara, 1:1 (56.) - Michael Fischer, 2:1 (90.) - Yazid Ouro-Akpo Adjai.