„Wir werden ein Team zusammen bekommen“ - FC Pipinsried plagen Verletzungssorgen vor Generalprobe

Der FC Pipinsried startet nächste Woche in die Regionalliga. © FC Pipinsried

Der FC Pipinsried startet nächste Woche in den Pflichtspielbetrieb 2022. Im letzten Test kommt es zum Aufeinandertreffen mit Ligakonkurrent Heimstetten.

Pipinsried - Am Samstag, 14 Uhr, bestreitet der FC Pipinsried auswärts die Generalprobe in Sachen Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Der FCP und der Ligakonkurrent SV Heimstetten standen sich im Ligabetrieb bereits zwei Mal gegenüber, für beide ist es der ultimative Test nach einer langen Winterpause.

Wie der FC Pipinsried antreten wird, ist noch offen, sicher fehlen werden die beiden für Freundschaftsspiele gesperrten Spieler Albano Gashi und Dominik Schröder. Die Langzeitverletzten Benny Kauffmann (Kreuzbandriss) und Tim Greifenegger (Armbruch) fallen eh aus, und es gibt weitere Spieler, die sich mit muskulären oder mit Knieproblemen herumschlagen. „Wir werden ein Team zusammen bekommen – und das wird auch Gas geben“, verspricht FCP-Coach Andi Pummer. Was dem Trainer in der Vorbereitung besonders gut gefallen hat, war die erste Halbzeit im Test bei Augsburg II. „Dieses Niveau über 90 Minuten, dann bin ich zufrieden“, so der Pipinsrieder Übungsleiter. (Bruno Haelke)