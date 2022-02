FC Pipinsried: Doppelpack von Winter-Neuzugang Halit Yilmaz - Kracher zum Jahres-Auftakt

Volltreffer: Pipinsrieds Torwart Alexander Eiban bekommt in dieser Szene den Ellenbogen des Heimstettener Finnen Jasper Maljojoki zu spüren. © Bruno Haelke

Mit einem 2:2-Unentschieden beim Ligarivalen SV Heimstetten hat der Regionalligist FC Pipinsried seine Vorbereitung auf die anstehende Frühjahrsserie abgeschlossen.

Heimstetten/Pipinsried - Beim ersten Match auf Naturrasen seit dem 27. November 2021 traf Winterneuzugang Halit Yilmaz doppelt für den auf Grund von Verletzungen personell gebeutelten Gast aus dem Dachauer Hinterland.

Ob die Generalprobe nun ge- oder misslungen war, darüber rätselte auch der FCP-Trainer Andy Pummer selbst: „Am Anfang hat man die Umstellung auf den Naturrasen deutlich gemerkt, Wir haben dieses Jahr bisher nur auf Kunstrasen trainiert und gespielt. Da ist uns die Umstellung zunächst ganz schön schwer gefallen.“

FC Pipinsried: Wechsel nehmen Spielfluss

In der Tat lief in den ersten 20 Minuten nicht viel zusammen beim FC Pipinsried. Der frühe Rückstand durch Daniel Steinel war die logische Folge. Danach nahmen Pablo Pigl & Co. aber die Zügel mehr und mehr in die Hand. Dank eines Doppelschlags von Winterneuzugang Halit Yilmaz gingen die Gäste in Führung. Klasse, wie der 18- jährige Youngster vor dem vom Ex-Bundesliga-Profi Maximilian Riedmüller gehüteten SVH-Gehäuse die Nerven behielt und bei beiden Treffern das Spielgerät klug einschob.

Fortan hatten die Ilmtaler das Spiel in der Hand, sie schafften es allerdings nicht, den Sack endgültig zuzumachen. Nach einem Vierfach-Wechsel 20 Minuten vor dem Ende der Partie lief beim FCP gar nichts mehr zusammen. Den Gastgebern wurde Räume überlassen, die Laufwege und Positionierungen waren schlichtweg eine Katastrophe. „Wir hatten rund 30 Minuten, in denen wir einfach nicht auf dem Platz waren – das ist mit Sicherheit eine Baustelle. Wir wissen aber, woran es liegt“, analysierte der Pipinsrieder Chefanweiser die Schlussphase.

FC Pipinsried: Start gegen Bayern Amateure

Genaue Gründe wollte Pummer nicht nennen, um die Karten vor dem ersten Liga-Match gegen den FC Bayern München II am kommenden Wochenende noch nicht aufzudecken. „Uns haben mit Dominik Schröder, Jakob Zitzelsberger, Albano Gashi und Ati Lushi schon einige wichtige Spieler aus den unterschiedlichsten Gründen gefehlt. Mit deren Rückkehr kommt dann noch mehr Qualität und Power ins Team“, ist sich Pummer sicher.

Der FC Pipinsried startet am kommenden Samstag, 26. Februar, mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München II in die zweite Saisonphase. Anpfiff in der Pipinsrieder NAT-Arena ist um 14 Uhr. (Bruno Haelke)