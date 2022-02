FC Pipinsried beim VfB Hallbergmoos - SV Sulzemoos empfängt SpVgg Kammerberg

Teilen

Andreas Pummer testet mit dem FC Pipinsried gegen den VfB Hallbergmoos. © Imago Images / Sven Leifer

Die Dachauer Landkreismannschaften testen auch unter der Woche. Der FC Pipinsried trifft auf den VfB Hallbergmoos, der SV Sulzemoos empfängt die SpVgg Kammerberg.

Pipinsried - In einem weiteren Testspiel trifft das Regionalligateam des FC Pipinsried am heutigen Mittwoch auf einen weiteren Bayernligisten. Nach den Siegen beim SV Pullach (2:0) und dem TSV 1865 Dachau (4:2) wartet nun der VfB Hallbergmoos auf die Gelb-Blauen aus dem Dachauer Hinterland. Anpfiff der Partie in Hallbergmoos ist um 19.30 Uhr. Wie schon in den vorangegangenen Partien muss FCP-Trainer Andy Pummer improvisieren.

FC Pipinsried: Verletzungssorgen bestimmen die Vorbereitung

Im Landkreisderby beim TSV 1865 Dachau musste der Pipinsrieder Chefanweiser gleich auf acht Spieler verzichten, gegen Hallbergmoos werden es nicht weniger. Albano Gashi und Dominik Schröder sind noch für Freundschaftsspiele gesperrt, für Benny Kauffmann ist nach seinem Kreuzbandriss die Saison eh gelaufen. Am vergangenen Samstag verletzten sich dann auch noch Lucas Schraufstetter (Außenband linkes Sprunggelenk), Daniel Jelisic (Sprunggelenk) und Soma Orban (Oberschenkelprobleme). Da die Probleme am Knie von Niko Jelisic noch nicht genau lokalisiert werden konnten, fällt der spielende Co-Trainer ebenfalls aus.

Pechvogel Tim Greifenegger hat sich erneut den Arm gebrochen, er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Nur gut, dass mit Pablo Pigl und Peter Guinari zwei Spieler wieder zurück in den Kader kommen. „Wir müssen aus der momentanen Situation einfach das Beste draus machen. Dazu gehört, dass wir jede Trainingseinheit konzentriert nutzen und intensiv arbeiten“, so der Pipinsrieder Coach Andy Pummer. Die beiden Winterneuzugänge Matthew Durrans und Halit Yilmaz zeigten im Match beim TSV 1865 Dachau eine ansprechende Leistung, beide netzten jeweils einmal ein. In Sachen Vorbereitung biegt der FCP langsam aber sicher auf die Zielgerade ein, am kommenden Samstag sind die Ilmtaler zu Gast beim FC Augsburg U 23; eine Woche später sind die Pipinsrieder beim SV Heimstetten zu Gast. Danach wartet dann am Samstag, 26. Februar, das erste Punktspiel nach der Winterpause auf den Aufsteiger aus dem Dachauer Hinterland. Und in diesem erwarten die Pipinsrieder dann niemand anderen als die Bundesliga-Reserve des Deutschen Meisters, den FC Bayern München II. (Bruno Haelke)

SpVgg Kammerberg trifft auf SV Sulzemoos

Am heutigen Mittwoch, um 19.30 Uhr, bestreitet der Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg das Freundschaftsspiel beim Kreisligisten SV Sulzemoos. In den vergangenen Jahren war das Duell nicht nur ein Derby, sondern auch ein Klassiker in der Bezirksliga Nord. Kammerberg ist von den aktuellen Teams am zweitlängsten dabei, Sulzemoos war der unangefochtene Dino der Liga. Es folgte der Abstieg des SV Sulzemoos nach dem Abbruch der vergangenen Mammut-Saison 2019/20/21. Bereits im vergangenen Sommer testeten beide Teams, Sulzemoos besiegte die Kammerberger damals mit 3:1. Fünf der letzten sechs Pflichtspiele gewann der SVS, Kammerberg nur eins. (Moritz Stalter)