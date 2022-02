TSV 1865 Dachau mit gelungener Generalprobe nach „durchwachsener Vorbereitung“ - Leugner überzeugt

Zauberfuß Daniel Leugner: Der Dachauer überragte mit einem Dreierpack gegen Palzing. © ro

Der Bezirksligst aus Palzing war kein Maßstab für die Lamotte-Elf. Immerhin, der TSV 1865 Dachau hat seine beiden primären Ziele erreicht.

Dachau - Man wollte endlich mal die erarbeiteten Chancen in Treffer ummünzen und hinten zu Null spielen. Einen weitaus höheren Dachauer Sieg vereitelte Palzings Keeper Christin Berghammer, der ein halbes Dutzend Topparaden zeigte und somit einen zweistelligen Dachauer Sieg verhinderte.

Über 90 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor, zu groß war der Klassenunterschied. 1865-Fußball-Boss Ugur Alkan meinte nach dem Spiel: „Wir hatten eigentlich ein Spiel gegen die Hallbergmooser eingeplant, aber da diese gegen Hankofen-Hailing ihr Nachholspiel austragen mussten platzte dieser Termin. Als dann unter der Woche ein Regionalligist anfragte, wollten wir aber Palzing nicht vor den Kopf stoßen mit einer Absage.“

TSV 1865 Dachau: Soll bereits zur Halbzeit erfüllt

Das 1:0 (7.) erzielte Stefan Vötter mit einen Kopfball. Mario Maric markierte das 2:0 in der 29. Minute, ebenfalls per Kopf nach einer Traumvorlage von Vendim Sinani. Mit einem Fernschuss aus 16 Metern flach ins linke Eck sorgte in der 32. Minute Daniel Leugner für das 3:0; der Ex-Pipinsrieder zeichnete auch für das 4:0 kurz vor der Pause verantwortlich.

Ugur Alkan meinte zur Halbzeit: „Wir haben unser Soll erfüllt. Wir haben die Tore gemacht, aber in der Defensive haben wir wieder ein paar mal nicht aufgepasst; um ein Haar hätten wir ein Gegentor kassiert. Das wichtigste heute ist, keinen Gegentreffer zu kassieren und das, was wir trainiert haben, zu automatisieren.“

TSV 1865 Dachau: Start nächste Woche gegen Kottern

Den Schlusspunkt unter ein sehr einseitiges Spiel setzte in der 66. Minute Daniel Leugner mit seinem dritten tor, einem Abstauber.

1865-Spielertrainer Fabian Lamotte meinte nach dem Spiel: „Ja, mit dem Spiel war ich ganz zufrieden. Die Vorbereitung war durchwachsen und unser Auftritt jüngst gegen Freising hat mir nicht gefallen. Nächste Woche geht es mit dem Punktspiel gegen Kottern los; man kann die beste Vorbereitung spielen, aber das, was zählt, ist eben der erste Spieltag in der Liga.“

Das Heimspiel gegen Kottern wird am kommenden Samstag, 26. Februar, um 13 Uhr angepfiffen. (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - SVA Palzing 5:0 (4:0)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Lirim Kelmendi, Fabian Lamotte, Alexander Weiser, Nickoy Ricter, Orkun Tugbay, Sebastian Brey, Stefan Vötter, Daniel Leugner, Mario Maric, Vendim Sinani – Maximilian Mayer, Fitim Konjuhi, Florian Mayer, Oliver Wargalla, Mathias Leiber, Triumf Gudaci, Luan Redzepi, Hüseyin Ceker, Niclas Groß

Tore: 1:0 (7.) - Stefan Vötter. 2.0 (29.) - Mario Maric. 3:0 (32.) - Daniel Leugner. 4:0 (43.) - Daniel Leugner. 5:0 (66.) - Daniel Leugner.