TSV Eintracht Karlsfeld: Sieg gegen Landesligakonkurrenten - Feinschliff am Gardasee

Erzielte das 1:0 für Karlsfeld im Testspiel gegen den FC Spfr. Schwaig: Dominik Schäffer. © hab

Der TSV Eintracht Karlsfeld besiegt den Landesligakonkurrenten Schwaig im Testspiel mit 2:0. Für die letzten Feinheiten vor dem Restart geht es jetzt an den Gardasee.

Karlsfeld - Die Trainer betonen nach Testspielen häufig, dass nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise entscheidend sei. „Dieses Mal war das Resultat nicht unwichtig – angesichts der beiden verlorenen Spiele gegen die Bayernligisten im Vorfeld“, sagte Sebastian Stangl, der Trainer des TSV Eintracht Karlsfeld, nach dem 2:0-Erfolg gegen den Ligarivalen aus Schwaig.

Dominik Schäffer brachte die Karlsfelder nach Vorarbeit von Leon Ritter in Führung (19.). Beiden Teams war anzumerken, dass sie mitten in der Vorbereitung stecken. „Das Tempo und die Ausdauer fehlen noch. Und wir haben in der Defensive noch Abstimmungsbedarf“, sagte Stangl, nachdem auch die Gäste einige gute Chancen hatten.

TSV Eintracht Karlsfeld: Feinschliff am Gardasee

Nach dem Seitenwechsel baute Schwaig ab. Karlsfeld war nur obenauf und erspielte sich sehr gute Möglichkeiten. Eine davon nutzt Fitim Raqi, der nach einem Querpass von Ritter aus 16 Metern einnetzte. Ritter, Michael Dietl und Simon Huber hatten Chancen auf den dritten Treffer – doch der wollte nicht fallen. „Wir sind in der Mitte der Vorbereitung und man merkt, dass die Abläufe langsam wieder funktionieren“, so Stangl.

Die Feinabstimmung wollen sich die Karlsfelder im Trainingslage am Gardasee holen. „Ab Donnerstag bereiten wir uns am Gardasee mit einigen Einheiten auf den Punktspielstart gegen Rosenheim vor“, so Stangl. Am heutigen Dienstag testen die Karlsfelder letztmals vor ihrer Abreise: Um 20 Uhr ist der FSV Pfaffenhofen zu Gast auf der Sportanlage in der Jahnstraße. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - FC Sportfreunde Schwaig 2:0 (1:0)

Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Dominik Pöhlmann, Fabian Schaeffer, Paolo Albanese, Fitim Raqi, Abdul Bangura, Simon Huber, Leon Ritter, Dominik Schäffer, Kilian Cuni – Fabian Müske, Philip Lorber, Michael Dietl, Tim Duchale, Marko Juric.

Tore: 1:0 (19.) - Dominik Schäffer, 2:0 (65.) - Fitim Raqi.