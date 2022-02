FC Pipinsried gewinnt Prestigeduell - Neuzugänge Durrans und Yilmaz treffen

Bei angenehmen Temperaturen lieferten sich die Kicker aus Dachau und Pipinsried im Sportpark Ost ein sehenswertes Testmatch mit sechs Toren. © RO

Der FC Pipinsried beweist beim 4:2 gegen den TSV 1865 Dachau, dass sie die beste Mannschaft im Landkreis sind. Am Ende ziegen sich beide Trainer zufrieden.

Dachau - Das Prestigeduell zwischen dem Bayernligisten TSV 1865 Dachau und dem Regionalligisten FC Pipinsried auf dem Dachauer Kunstrasenplatz im Sportpark Ost hat den Zuschauern sechs Volltreffer und den Coaches weitere Aufschlüsse in Sachen Leistungsstand ihrer Schützlinge beschert. Am Ende setzte sich der Gast aus dem Dachauer Hinterland standesgemäß mit 4:2 durch.

Die zahlreich erschienenen Fans bekamen ein von beiden Seiten intensiv geführtes Spiel zu sehen. Schnell wurde klar, dass der Regionalligist die bessere Mannschaft ist – trotz der acht Ausfälle. Die Dachau versuchten, mit Kontern zum Erfolg zu kommen, doch das war problematisch, da viele der schnellen Gegenstöße nicht ordentlich zu Ende gespielt werden konnten.

FC Pipinsried: Doppelschlag vor der Halbzeit

Ein Zaungast traf den Nagel auf den Kopf als er sagte: „Der letzte Pass ist beim TSV einfach nicht vorhanden.“ Die Pipinsrieder hingegen ließen den Ball gut zirkulieren, und je länger das Spiel dauerte, umso gefährlicher tauchten sie im 65-Strafraum auf.

Das 0:1 in der 33. Minute war ein Musterbeispiel für ein viel zu schlafmütziges Verhalten des Dachauer Abwehrverbundes, denn Lucas Schraufstetter konnte nach einem weiten Einwurf ungehindert zwischen Fünfer und Elfer hochsteigen und den Ball locker mit dem Kopf im Netz des Dachauer Kastens versenken.

Ebenso zögerlich war die Aktion der 65-Kicker vor dem 0:2 in der 36. Minute: Marvin Jike schaltet nach einer vom guten Dachauer Keeper Marco Jakob reaktionsschnell abgewehrten Schraufstetter-Chance am schnellsten, er netzt aus fünf Metern ein.

FC Pipinsried: Durrans mit Debüt-Tor - Sorgen um Schraufstetter

Wie gesagt, die Dachauer fuhren einige im Ansatz vielversprechende Konter über Sebastian Brey, Nickoy Ricter und Marcel Kosuch, aber das i-Tüpfelchen fehlte.

Zur Halbzeit meinte Dachaus Fußball-Abteilungsleiter Ugur Alkan, nach bestandener BFV-Trainerprüfung mittlerweile mit der B-Lizenz ausgestattet: „Die Pipinsrieder sind feldüberlegen, sie machen es gut. Wir haben die Konter nicht konsequent ausgespielt, das kann – nein: das muss man besser machen im zweiten Durchgang.“

Die zweite Halbzeit begann für den FCP mit einer Schrecksekunde, denn der sehr gut agierende Lucas Schraufstetter knickte um und musste mit Verdacht auf eine Bandverletzung ausgewechselt werden (50.).

Für das 3:0 sorgte fünf Minuten später der Pipinsrieder Neuzugang Matthew Durrans, der sich gegen Dachaus Vendim Sinani durchsetzte und anschließend den Dachauer Keeper Marco Jakob überlupfte.

Auch Neuzuganf Yilmaz trifft für Pipinsried - Kelmendi mit Traumtor

Es folgte die beste Zeit der Dachauer, das Spiel lief nun flüssiger endlich wurde es auch gefährlich vor dem FCP-Kasten. Das 1:3 erzielte Mario Maric, der wunderbar vom Ex-Pipinsrieder Daniel Leugner steil geschickt worden war und flach ins linke lange Eck traf (67.). Doch fast im Gegenzug sorgte ein weiterer FCP-Neuzugang, Halit Yilmaz, für das 4:1, er schloss ein feines Solo perfekt ins rechte Eck ab.

Einstand mit Tor: FCP-Neuzugang Matthew Durrans. © Robert Ohl

Das schönste Tor des Tages erzielte allerdings ein Dachauer, Lirim Kelmendi zirkelte das Spielgerät aus 16 Metern halbrechts per Freistoß ins linke obere Eck.

Nach dem Schlusspfiff sah man am Kunstrasenplatz in Dachau-Ost fast nur zufriedene Mienen. Ein Zuschauer meinte beim Gang zum Auto: „Dieses Duell sollte es in Zukunft häufiger geben.“

Beide Trainer am Ende zufrieden

Auch Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte war durchaus angetan: „Das war gutes, intensives Spiel gegen eine starken Gegner. Der FCP wirkte robuster in den Zweikämpfen, da müssen wir noch besser dagegen halten. Unsere zweite Hälfte war besser, da ist der Ball ganz gut gelaufen. Fakt ist aber auch, dass wir die Gegentore zu einfach kriegen. Wir haben noch deutlich Luft nach oben – in allen Bereichen.“

FCP-Trainer Andreas Pummer meinte nach dem Schlusspfiff: „Angesichts der acht Ausfälle haben heute diejenigen eine Chance bekommen, die zuletzt in der Liga nicht so oft gespielt haben. Insgesamt ist es gut gelaufen für uns, wir sind absolut auf dem richtigen Weg. Im Positions- und Passspiel müssen wir uns noch verbessern, da gibt es noch Steigerungspotenzial. Gefreut habe ich mich über unsere beiden Neuzugänge Halit Yilmaz und Matthew Durrans, beide haben ein Tor erzielt und sind auch sonst schon gut im Team integriert.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - FC Pipinsried 2:4 (0:2)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Fabian Lamotte, Nickoy Ricter, Orkun Tugbay, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Triumf Gudaci, Stefan Vötter, Hüseyin Ceker, Vendim Sinani, Marcel Kosuch – Jakob Matthews, Fitim Konjuhi, Dragan Raojevic, Niclas Groß, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric

FC Pipinsried: Alexander Eiban, Lucas Schraufstetter, Jannik Fippl, Matthew Durrans, Dominik Wolfsteiner, Paolo Cipolla, Faton Dzemailji, Daniel Jelisic, Marvin Jike, Alexander Langen, Jakob Zitzelsberger – Julian Kirr, Halit Yilmaz, Eren Emirgan, Ahanna Francis Agbowo

Tore: 0:1 (33.) - Lucas Schraufstetter. 0:2 (36.) - Marvin Jike. 0:3 (58.) - Matthew Durrans. 1:3 (67.) - Mario Maric. 1:4 (70.) - Halit Yilmaz. 2:4 (87.) - Lirim Kelmendi.