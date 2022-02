FC Pipinsried im Landkreis-Knaller gegen 1865 Dachau - Eintracht empfängt Hallbergmoos

Von: Rolf Gercke

Die Dachauer Mannschaften ab der Bezirksliga testen am Wochenende fleißig. Im Landkreis-Knaller trifft der TSV 1865 Dachau auf den FC Pipinsried.

Dachau - Gleich am ersten Februar-Wochenende kommt es an der Testspielfront zum Prestigeduell zwischen den beiden höchstklassigen Fußballteams aus der Region Dachau. Um 15 Uhr empfängt am heutigen Samstag der Bayernligist TSV 1865 Dachau den Regionalligisten FC Pipinsried auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Ost.

Für beide Teams geht es in ihrer jeweiligen Liga um den Klassenerhalt. Der TSV 1865 Dachau hat mit dem FCP bereits den dritten Hochkaräter in der Vorbereitung zu Gast. Nach dem SV Donaustauf (1:3) und Türkspor Augsburg (2:3) gastiert nun die Elf von Trainer Andreas Pummer auf dem Kunstrasenplatz in Dachau-Ost. Somit kann man das Testspielprogramm der Lamotte-Elf schon jetzt als knackig bezeichnen. Die 65-Kicker ließen im jüngsten Spiel gegen Augsburg durchaus schon positive Tendenzen erkennen. Vor allem das kollektive Verteidigen des gesamten Teams klappt immer besser. Gespannt darf man sein, ob Spielertrainer Fabian Lamotte seine beste Elf auf den Platz schickt oder ob er wieder einiges ausprobiert. Aufsteigende Tendenz war gegen Augsburg auch auf den Flügeln zu sehen. Marcel Kosuch und Nickoy Ricter sorgten auf ihrer Seite ordentlich für Betrieb, und auch Sebastian Brey kommt nach einer langen Verletzungspause und Rekonvaleszenz immer besser in Form.

FC Pipinsried: Vorbereitung durch Corona gestört

1865-Trainer Fabian Lamotte freut sich auf das Derby: „Pipinsried ist nach den beiden ersten Spielen natürlich noch ein ganz anderer Gradmesser für uns. Wir versuchen, die Zahl der Gegentore zu reduzieren, bisher haben wir jeweils drei Tore kassiert. Unser Ziel ist es, die Defensivarbeit zu stabilisieren, Abläufe zu automatisieren und das Spiel mit dem Ball nach vorne zu tragen.“

Alles andere als optimal ist bisher die Vorbereitung des FC Pipinsried gelaufen. Nachdem das Match in Ingolstadt am vergangenem Samstag wegen diverser Corona-Fälle beim Gastgeber abgesagt werden musste, standen nur zwei Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz in Riedmoos auf dem Programm. Nur gut, dass die Mannschaft in der Woche zuvor zumindest drei Mal auf dem Oberhachinger Kunstrasen trainieren konnte. Aber: In zwei Vorbereitungswochen insgesamt fünf Trainingseinheiten – das ist definitiv zu wenig für einen Regionalligisten. „Wir machen das Beste daraus, wir sind mitten im Aufbautraining. Die Jungs ziehen gut mit und machen ordentlich Meter“, lobt FCP-Coach Andy Pummer.

FC Pipinsried: Halit Yilmaz und Matt Durrans vor Debüt

Beim Match in Dachau werden mit Eren Emirgan und Peter Guinari zwei Spieler aus Krankheitsgründen fehlen; zudem gab es Anfang der Woche noch eine Hiobsbotschaft aus dem Lager des Regionalligisten: Mittelfeldmotor Niko Jelisic musste am vergangenen Montag das Training abbrechen – Knieprobleme. Mitte der Woche hatte er einen MRT-Termin, der Befund stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. „Ich hatte noch nie eine Knieverletzung, deshalb kann ich es nicht einschätzen. Ich hoffe nur, dass es nichts schlimmeres ist“, so Niko Jelisic am vergangenen Donnerstag.

Zum ersten Mal im gelb-blauen Dress laufen die Neuzugänge Halit Yilmaz (zuletzt A-Jugend FC Augsburg) und Matthew Durrans (vereinslos, davor FC Edmonton) auf. Der Kanadier sollte einigen Pipinsriedern noch in Erinnerung sein, denn in der Monster-Meister-Saison 2019/2021 des FC Pipinsried stand der Stürmer in beiden Partien gegen den TSV 1860 München bei den Löwen in der Startelf. (Robert Ohl/Bruno Haelke)

Weitere Testspiele im Landkreis

TSV E. Karlsfeld – VfB Hallbergmoos

Samstag, 13 Uhr: Unvergessen ist das Aufstiegsrennen zwischen den Karlsfeld und Hallbergmoos in der abgebrochenen Saison 2019/2021. Beide Teams waren punktgleich, Karlsfeld hatte aber eine Partie weniger absolviert und zog beim Punktequotienten den Kürzeren. Die Eintracht spielt weiterhin in der Landesliga und dort um den Aufstieg, der VfB ist Bayernligist und kämpft gegen den Abstieg. Karlsfeld ist seit sechs Duellen ungeschlagen gegen Hallbergmoos, die vergangenen drei Duelle endeten unentschieden. (Moritz Stalter)

SV Raisting – SpVgg Kammerberg

Samstag, 12 Uhr: Wie die SpVgg Kammerberg spielt auch der SV Raisting in der Bezirksliga – allerdings in der Südstaffel. In dieser belegen die Raistinger momentan den fünften Platz. Von ihren besten Zeiten sind sie ein gutes Stück entfernt. Zwischen 2013 und 2015 spielte Raisting in der Bayernliga. Gespielt wird in Pöcking. (Moritz Stalter)

ASV Dachau – SC Olching

Sonntag, 14 Uhr: Dachau und Olching trennen nur rund 13 Kilometer, trotz der Nähe sind sich der ASV und der SCO letztmals in der Bezirksoberliga-Saison 2009/2010 in einem Punktspiel begegnet. Seitdem spielen die Dachauer in der Landesliga Südost oder wie aktuell der Bezirksliga Nord (Platz zwei) und die Olchinger in der Bezirksliga Süd oder wie momentan in der Landesliga Südwest (Platz zwölf). Dafür testeten die beiden Nachbarn in den vergangenen Jahren häufig gegeneinander. Der ASV gewann die letzten Duelle, darunter war ein 8:1-Heimsieg vor drei Jahren. (Moritz Stalter)

FC Aschheim – TSV Jetzendorf

Sonntag, 14.30 Uhr: Der TSV Jetzendorf startet beim FC Aschheim in seine Testspielserie. Während die Grün-Weißen zur Winterpause Tabellenführer der Bezirksliga Nord sind, steht Aschheim in der Bezirksliga Ost auf dem sechsten Platz. Der FCA wird von Thomas Seethaler trainiert, der einst mit seinem damaligen Ex-Club SV Nord Lerchenau auf die Jetzendorfer getroffen war. Ebenfalls für den SV Nord waren die Contento-Brüder Vincenzo und Domenico aktiv. Auch Alessandro, der jüngste der vier Contentos, von denen Ex-Bayern-Profi Diego der bekannteste ist, spielt für die Aschheimer. (Moritz Stalter)

Privatspiele: Viel los auf den Landkreis-Plätzen

Am ersten Februar-Wochende legen viele Amateurkicker aus der Region Dachau wieder los. 25 Testspiele mit Dachauer Beteiligung wurden dem BFV gemeldet. (Rolf Gercke)