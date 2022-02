Jetzendorf schießt Freising ab - Kammerberg und Dachau gewinnen trotz zwei Gegentoren

Testspielsieg Nummer zwei haben Fabian Lamotte & Co. im sechsten Vorbereitungsspiel des TSV 65 eingefahren. © RO

In Testspielen fahren der Bayernligist TSV 1865 Dachau sowie der Bezirksligist SpVgg Kammerberg und Siege ein. Der TSV Jetzendorf feiert ein Schützenfest.

Testspiel: TSV 1865 Dachau 4:2 TSV Ampfing

Endlich einen Sieg landen konnte der Fußball-Bayernligist TSV 1865 Dachau im Endspurt der Vorbereitung auf die Frühjahrsserie der Saison 2021/2022. Die Lamotte-Elf bezwang den Tabellenneunten der Landesliga Südost, TSV Ampfing, auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Ost mit 4:2 (1:1). Es war der zweite Sieg der Dachauer im sechsten Testspiel; zuvor hat man vier Niederlagen kassiert und gegen den SV Nord-Lerchenau einen 8:2-Erfolg eingefahren. Bezeichnend für die Situation im Dachauer Offensivbereich: mit Niclas Groß und Florian Mayer sorgten zwei Defensiv-Asse des TSV 1865 mit ihren Treffern in der Schlussviertelstunde für den Sieg der Hausherren. Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte meinte nach dem Schlusspfiff: „Das war ein gutes, intensives Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Für die Startelf gegen Kottern sind noch Plätze zu vergeben, so viel ist klar.“ Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Punktspielstart gegen den TSV Kottern empfängt der TSV 1865 Dachau am morgigen Samstag um 12 Uhr im Sportpark Dachau-Ost den Bezirksligisten SVA Palzing. ro

Testspiel: SC Fürstenfeldbruck 2:3 SpVgg Kammerberg

Starker Wind und ein schwächelndes Flutlicht haben es den Fußballern aus Fürstenfeldbruck und Kammerberg schwer gemacht. Die Spielvereinigung stellte sich besser auf die Bedingungen ein, offenbarte beim Kreisligisten aus der Zugspitz-Gruppe aber auch Schwächen. In der dritten Minute erlaubten sich die Gäste einen Ballverlust im Aufbau. „Der Konter ist uns dann gleich mal um die Ohren geflogen“, so SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston über das 0:1 durch Nabil Tcha-Zodi. Die Gäste antworteten durch Marius Cosa, der eine Kombination zum 1:1 abschloss (10.), doch wenig später patzten die Gäste erneut. Wieder verloren sie den Ball im Aufbau .Dieses Mal bestrafte Haris Cehic den Fehler – 2:1 für Bruck (13.). In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste das Ergebnis. Niklas Kiermeier verwandelte den Elfmeter nach einem Handspiel sicher zum Ausgleich (73.). Und in der 82. Minute erzielte Peter Geschrey nach einer Balleroberung im vorderen Drittel und einer scharfen Flanke den 3:2-Siegtreffer. „Das Ergebnis ist zweitrangig. Es kommt darauf an, wie gespielt wird, und da sind wir noch weit von dem entfernt, was wir uns vorstellen“, resümierte Koston. Die Kammerberger haben am kommenden Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr die Chance, es besser zu machen. Im Hammerbachstadion Landshut geht es dann aufKunstrasen gegen den niederbayerischen Bezirksligisten DJK SV Altdorf. stm

Testspiel: SE Freising 1:8 TSV Jetzendorf

Der TSV Jetzendorf hat mit 8:1 beim Landesligisten SE Freising gewonnen. Richtig gelesen, der Bezirksligist spielte die Freisinger an die Wand und hätte sogar noch höher gewinnen können. Nach einem Blick auf den Kader der SEF war das Ergebnis allerdings keine Überraschung – im Gegensatz zur Reaktion der Jetzendorfer, als sie davon erfuhren. „Wir haben uns auf ein Spiel eingestellt, in dem eher wir dem Ball hinterherlaufen müssen. Beim Aufwärmen habe ich dann nur wenige Freisinger Spieler erkannt und mal nachgefragt, ob sie arg dezimiert sind“, berichtete TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Alex Plabst, den Coach des SEF, konnte er nicht fragen, denn der fehlte als Kontaktperson zu einem Corona-Infizierten. Und aus seinem Kader mussten etliche Spieler passen – ebenfalls kurzfristig. Also füllten die Freisinger ihren Kader auf mit A-Junioren und rekonvaleszenten Akteuren. Das Tor hütete Lukas Ederer, eigentlich Abwehrspieler. Die Freisinger wollten das Spiel aus Respekt vor dem Gegner durchführen. „Das ist okay, aber die Freisinger hätten uns zumindest vorab informieren können. Wir sind überrascht worden. Das war etwas unglücklich“, so TSV-Spielertrainer Schäffler. Und weiter: „Für das Spiel war es aber vielleicht ganz gut, dass wir uns auf ein gestandenes Landesliga-Team eingestellt haben.“ Die Jetzendorfer gingen die Aufgabe konzentriert an – nur deshalb war ein so hoher Sieg möglich. Zur Pause führten die Gäste mit 3:1, danach wurde es deutlich. Josef Keimel war mit drei Toren und einer Vorlage der auffälligste Akteur. „Nach seiner Verletzung geht es bei Sepp in die richtige Richtung“, so Schäffler. Stefan Nefzger und der 18-jährige Samuel Jung waren jeweils zweimal erfolgreich, Dominik Liebl traf per Elfmeter. „Der Test war so nicht eingeplant, aber wir haben es seriös durchgezogen. Unter der Woche auf Kunstrasen unter diesen Vorzeichen – ich bin begeistert, wie die Jungs das angenommen haben“, so Schäffler. Die Jetzendorfer Bezirksligakicker sind am morgigen Samstag um 16 Uhr erneut gegen bei einem Landesligisten im Einsatz. Auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Unterföhring treffen die Grün-Weißen dann auf den FC Unterföhring – im Idealfall in Bestbesetzung. stm