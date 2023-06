Dachauer Tim Civeja trainiert mit Albaniens U21 – Zukunft nach Schanzer-Leihe unklar

Teilen

Tim Civeja war zuletzt an den FC Ingolstadt ausgeliehen. © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Eigentlich wollte Fußballprofi Tim Civeja aus Dachau den kurzen Urlaub bis zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison nutzen, um einen Freund im Allgäu zu besuchen und vielleicht nach Spanien zu reisen.

Dachau – Doch stattdessen flog der 21-jährige Mittelfeldspieler nach Albanien.

Im Heimatland seiner Eltern trainiert Civeja mit der U21-Nationalmannschaft Albaniens und bereitet sich auf ein Freundschaftsspiel gegen Bulgarien am Dienstag vor. „Das war eine gute Option, um mich fit zu halten und in guter Verfassung in die Saisonvorbereitung einzusteigen“, sagt Civeja.

Albaniens U21-Trainer Alban Bushi ist nicht verborgen geblieben, dass sich Tim Civeja beim FC Ingolstadt 04 gegen Ende der Drittliga-Saison in die Stammformation gespielt hat. Kontakte zum albanischen Verband gibt es schon seit geraumer Zeit. Dass der junge Dachauer schon für die deutsche U18- und U19-Nationalmannschaften Spiele bestritt, ist kein Problem. Auch für Albanien wäre er nicht festgespielt, sollte er am Dienstag – was Tim natürlich hofft – gegen Bulgarien zum Einsatz kommt. Über einen Platz in der Startelf würde er sich besonders freuen. Aber leicht wird es nicht, denn die albanische U21-Auswahl habe „ein sehr gutes Niveau“.

Schon am Mittwoch geht’s zurück nach Deutschland. Bald darauf dürfte auch klar werden, wo Civejas sportliche Zukunft liegt. Der Dachauer steht beim Erstligisten FC Augsburg unter Vertrag, wurde aber zum Saisonstart 2022/23 an den FCI ausgeliehen. Die Leihe lief dieser Tage aus. Civeja: „Es gibt noch nichts Konkretes.“ (tol)