Überraschungsteam SV Sulzemoos ist zum Topspiel in Schwabing zu Gast

Teilen

SV Sulzemoos feierte in den ersten fünf Spielen vier Siege. © Bruno Haelke

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Aufsteiger SV Sulzemoos bestreitet am morgigen Sonntag das Topspiel der Bezirksliga Nord beim FC 1956 Schwabing.

Sulzemoos – Am sechsten Spieltag zum Spitzenspiel nach Schwabing: „Hört sich gut an“, sagt SVS-Trainer Berni Ahammer und kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Und mit den Siegen steigt auch das Selbstvertrauen. „Wir haben gegen Manching bestanden, und wir haben gegen den ASV Dachau bestanden. Warum sollten wir nichts aus Schwabing mitbringen?“, fragt Ahammer.

In der Tat haben die Sulzemooser in dieser Saison überrascht. Der Aufsteiger hat ein knüppelhartes Auftaktprogramm hinter sich, und dieses gipfelt nun im Spiel Tabellenerster gegen Tabellenzweiter. In München kann der SVS personell aus dem Vollen schöpfen. Mit dabei ist auch wieder Keeper und Kapitän Max Kronschnabl, der am vergangenen Freitag im Match gegen Rohrbach (2:0) zur Pause mit Kreislaufproblemen ausgewechselt werden musste.

SV Sulzemoos fährt ohne Druck nach München

Abstellen wollen Ahammer und sein Team die Wellen im Spiel. Die Ausschläge nach oben und unten sind enorm, wie im Match gegen Rohrbach deutlich zu sehen war. „Das müssen wir besser machen“, fordert Ahammer von seinem Team. „Irgendwie haben wir immer Phasen im Spiel, wo wir die Sache aus der Hand geben. Das müssen wir einfach besser machen.“

Trotzdem können die Sulzemooser ohne Druck nach München fahren, auch wenn die Generalprobe beim Sparkassencup gründlich in die Hose ging. Beim klassentieferen TSV Arnbach mussten sich der Bezirksligist mit 2:3 geschlagen geben.

„Eine Niederlage schmerzt zwar immer, allerdings ist die im Sparkassencup verschmerzbarer als in der Punktspielrunde“, sagt Teammanager Dennis Reith zu der Niederlage in Arnbach.

Trainer Ahammer ist von Schwabing taktischer Ausrichtung beeindruckt, „auch das Torverhältnis von 12:2 zeugt von einer disziplinierten Leistung. Zudem haben die Schwabinger mit Steven Zepeda einen sehr guten Trainer. (Bruno Haelke)