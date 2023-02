Pipinsried und Rain gehen torlos ins Punktspieljahr 2023

Hohe Fußballkunst war nicht zu bestaunen beim Kick des TSV Rain gegen den FC Pipinsried, wie auch dieses Bild unterstreicht. © Bruno Haelke

Das erste Punktspiel im jungen Jahr 2023 war keine Offenbarung: Regionalligist FC Pipinsried hat beim TSV Rain am Samstag nur 0:0 gespielt.

Pipinsried – Es war ein äußerst dürftiges Spiel, dieses Derby, und es endete folgerichtig torlos. Der FC Pipinsried ist am Samstag beim TSV Rain mit einem mageren 0:0 ins neue Punktspieljahr gestartet.

In der niveauarmen Partie gab es kaum Torchancen hüben wie drüben, deshalb war es unter dem Strich ein gerechtes Remis. „Das 0:0 sagt alles über das Spiel aus, nie war ein Ergebnis treffender als dieses“, fasste der neue Spielertrainer des FC Pipinsried, Herbert Paul, das Match in der Pressekonferenz zusammen.

Pauls Gegenüber, der neue Rainer Coach Maximilian Käser, stimmte nur bedingt zu. „Ich sehe das ein bisschen anders. Unsere Fünfer-Kette stand gut, und wir haben es immer wieder geschafft, in die Halbräume zu kommen. Wir können mit dem Spiel leben und darauf aufbauen“, so der 29-jährige Rainer Übungsleiter, der bei FC Bayern München angestellt ist.

Pipinsried und Rain liefern Fehlpass-Festival auf schwerem Geläuf

Allenfalls Halbchancen waren auf beiden seiten zu verzeichnen. Die Torhüter beider Mannschaften hatten jedenfalls einen weitestgehend ruhigen Samstag. Spielerische Elemente konnten beide Teams auf Grund des schwierigen Geläufs in der Blumenstadt kaum zeigen. Zudem mutierte das Match zu einem wahren Fehlpass-Festival, was allerdings nicht nur auf die schwierigen Platzverhältnisse zurückzuführen war.

Positiv für den Gast aus dem Dachauer Hinterland: Erneut stand die Null, in der Defensive wurde kaum etwas zugelassen. Allerdings fehlte im Spiel nach vorne der Mut. Mit Halit Yilmaz war der Offensivakteur in den Reihen des FCP verletzungsbedingt nicht dabei, der im Hinspiel mit drei Toren den Pipinsrieder Sieg im Alleingang sichergestellt hatte. Die FC-Stürmer Marvin Jike und Mohammed Amdouni, der sein erstes Regionalligaspiel von Anfang an absolvierte, hingen zumeist komplett in der Luft. Die Anspiele waren zu ungenau, eine Weiterverarbeitung der Pässe war kaum möglich.

„Wir hätten heute viel mehr in die Tiefe kommen und die gegnerische Abwehr mehr in ihrer Box beschäftigen müssen“, monierte FCP-Coach Herbert Paul. „In den Umschaltmomenten müssen wir schneller und zielstrebiger nach vorne spielen.“

Souveräne Leistung: FIFA-Schiedsrichterin Angelika Söder und ihre Assistentinnen hatten alles im Griff. © Bruno Haelke

Das Rainer Team, dem nach Ende der Wechselfrist offenbart worden war, dass es nach Ende der Saison keinen Regionalliga-Fußball in Rain mehr geben würde (wir berichteten), war ebenfalls im Spiel nach vorne zu ungenau und zu einfallslos. Entsprechend gab es viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es dann noch zwei Halbchancen für die Pipinsrieder, allerdings traf man, wie schon so oft in der Saison, im letzten Drittel die falsche Entscheidung. Entsprechend verpufften die Möglichkeiten.

Rainer Trainer fordert zwei Elfmeter

Gleich zwei Elfmeter forderten die Gastgeber in der Endphase der ersten Halbzeit, doch beide wurden von der guten FIFA-Schiedsrichterin Angelika Söder richtigerweise nicht gegeben. Im ersten Fall soll ein Handspiel von Benedikt Lobenhofer nach einem Kopfball von Fabian Triebel zu einem Elfer führen (TSV-Trainer Käser: „Das war das für mich ein Elfmeter. Klar, man kann drüber streiten, aber ich sehe das so“) genauso wie das Tackling von Faton Dzemailji gegen Lucas Schraufstetter. Beides Mal blieb die Pfeife richtigerweise stumm.

Dem FC Pipinsried war deutlich anzumerken, dass etliche Spieler fehlten (Daniel Jelisic, Halit Yilmaz, Ahanna Agbowo und der gesperrte Herbert Paul). Am kommenden Wochenende ist der FC Pipinsried beim VfB Eichstätt zu Gast. Dort bietet sich die Gelegenheit, gegen die ebenfalls vom Abstieg bedrohten Altmühltaler den ersten Sieg im Jahr 2023 einzufahren.