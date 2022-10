Torwart-Tor in der Nachspielzeit: Pipinsried spielt nur 1:1

Fußballlust: Heimstettens Schlussmann Moritz Knauf hämmert den Ball in Tor-des-Monats-Manier vorbei an seinem Pipinsrieder Amtskollegen Felix Thiel. ins Netz. Der Ausgleich in der 96. Minute! © Bruno Haelke

Regionalligist FC Pipinsried hat sich im Heimspiel gegen Schlusslicht Heimstetten in der Nachspielzeit das 1:1 eingefangen. Torschütze: Torwart Knauf - per Seitfallzieher!

Pipinsried – 1:1 verloren: Mit einem Gegentreffer in der 96. Minute hat der FC Pipinsried im Match gegen Regionalliga-Schlusslich SV Heimstetten den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Für den Gast traf Moritz Knauf per Seitfallzieher in der sehr langen Nachspielzeit – der Heimstettener Torwart! er FC Pipinsried kam sich am vergangenen Samstag vor wie in einem falschen Film.

Das Remis hilft keinem der beiden Teams. Beide verbleiben im Tabellenkeller.

Vor nur 165 Zuschauern in der Hazrolli-Arena standen die Pipinsrieder nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Elias Wörz auf dem Platz wie begossene Pudel, während auf der anderen Seite die Gäste aus Heimstetten das Remis wie einen Sieg feierten. Es war eine insgesamt schwache Regionalliga-Partie, Wunderdinge waren allerdings auf Grund des Tabellenstandes nicht zu erwarten. Gastgeber Pipinsried war die spielerisch bessere Mannschaft, während sich die Gäste zunächst nur aufs Verteidigen konzentrierten. In der ersten halben Stunde gab es bis auf den Schuss von Pablo Pigl, der aus elf Metern in halblinker Position am Gästeschlussmann Moritz Knauf scheiterte (14.), keinen nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Etwas überraschend kam der FCP dann zur Führung, als Gästekeeper Knauf an der eigenen Strafraumkante versuchte, FCP-Angreifer Nickoy Ricter auszuspielen. Das ging gründlich in die Hose, Ricter schnappte sich die Kugel und schob locker aus fünf Metern ein – was für ein kapitaler Bock des Gäste-Torwarts.

Fußballfrust: Auch fürs erste Tor zeichnete Keeper Knauff verantwortlich - weil er FCP-Angreifer Nickoy Ricter (links) ausdribbeln wollte. © Bruno Haelke

In der 44. Minute verpasste es Claudio Milican, Pipinsried mit 2:0 in Führung zu bringen. Doch sein Schuss aus 13 Metern wurde von der Heimstettener Defensive auf der Torlinie geklärt. Der Gast aus Heimstetten hatte in der ersten Halbzeit nur eine Chance, als der Pipinsrieder Abwehrspieler Simon Rauscheder bei einem Rettungsversuch das Leder nur Zentimeter am eigenen Tor vorbei köpfte.

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie mehr und mehr, das Match wurde zu einem Abnutzungskampf. Der FC Pipinsried verpasste es, mit mehr Zielstrebigkeit die Entscheidung vorzeitig herbeizuführen, er ließ den Gegner trotz bester Konterchancen weiter am Leben. Eine richtige Torchance hatten die Gäste aus Heimstetten bis zur 96. Minute nicht. Bis dann SVH-Keeper Moritz Knauf, der zuvor noch das Gegentor verschuldet hatte, zum Helden seiner Mannschaft avancierte. Nach einem Eckball traf er per Seitfallzieher zum viel umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.

Der FC Pipinsried muss sich vorwerfen lassen, seine spielerische Überlegenheit nicht in Tore umzumünzen. Unübersehbar war wieder, dass die Mannschaft ohne Niko Jelisic in der Zentralen (der Coach musste nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden) der Denker und Lenker fehlt. Zudem fehlte dem Gastgeber einmal mehr ein Zielspieler im Sturmzentrum. Mit den Stürmern Halit Yilmaz (Knieverletzung) und Marvin Jike (Rot-Sperre) standen den Pipinsrieder gleich zwei Offensiv-Akteure nicht zur Verfügung.

Mit dem Remis gegen Heimstetten bleibt der FC Pipinsried auch im siebten Spiel in Folge ohne Dreier, für Trainer Niko Jelisic könnte es eng werden. Am kommenden Wochenende sind die Pipinsrieder zu Gast bei Wacker Burghausen, zum Vorrundenabschluss kommt dann der FC Bayern München II nach Pipinsried.