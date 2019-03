Adi Music: „Ich will die Torhüter-Revolution“

Trainer-Coaching auf Profi-Niveau mit Ex-Barca-Torwart-Trainer Roberto Najavas

von Christoph Seidl schließen

Adi Music ist überzeugt: Die Torhüter im Amateurfußball sind nicht wirklich richtig gut ausgebildet. Das Problem beginnt bereits im Jugendbereich. Mit einem Trainings-Camp will er jetzt speziell Trainer erreichen, die ihre Keeper verbessern möchten.

Die Nackenhaare von Adi Music sind im Dauereinsatz, wenn der Torwart-Trainer das Internet durchforstet. „Es gibt unendlich viele Videos und Übungen. Aber das meiste ist ein solcher Mist, anders kann man es nicht sagen“, regt sich der ehemalige Profi auf.

Tennisbälle, die in einem Video einem Achtjährigen um die Ohren geworfen werden, waren der negative Höhepunkt. „Das große Problem an diesen Beispielen ist: Ein junger Trainer ohne Erfahrung schaut sich das an und denkt sich: Super, das mache ich auch im Training. Dabei ist die Übung weder sinnvoll, noch für Kinder in diesem Jahrgang geeignet.“ Für Music ist es kein Wunder, dass Garching-Trainer Daniel Weber in der Winterpause den Torhüter-Notstand in der Regionalliga Bayern ausgerufen hat: „Es gibt nicht zu wenige Keeper. Aber nur wenige werden den Ansprüchen der Regionalliga Bayern gerecht. Der Markt an guten Torhütern ist abgegrast“, sagte Weber.

Die Zeiten, in denen ein Torwart im Spiel von Pfosten zu Pfosten fliegt, sind vorbei, betont Music. Er hat etliche Keeper erlebt, die zwar auf der Linie hervorragend halten. Doch das reicht nicht, um im gehobenen Amateurfußball bestehen zu können. „Ein wirkliches Torwart-Training findet nur in wenigen Vereinen statt. Und wenn, dann werden einfach Bälle auf das Tor geschossen“, sagt Music. Der Ex-Profi, der seine Karriere wegen einer schweren Knie-Verletzung früh beenden musste, beschreibt die richtige Ausbildung wie eine Pyramide. Bis zum zehnten Lebensjahr braucht jedes Kind Spielpraxis auf dem Feld. „Ich erlebe Trainer, die mit Kindern in diesem Alter Torwart-Übungen von Real Madrid nachmachen. Dabei kann das Kind noch keinen Ball stoppen“, sagt Music.

+ Adi Music will künftig nicht nur Kindern zeigen, worauf es bei e inem Torwart-Training ankommt. © Habschied

Zwischen zehn und vierzehn sollte der Schwerpunkt auf der Spieleröffnung, dem Positionsspiel und der Koordination mit den Mitspielern liegen. Typische Spielsituationen wie Flanken und Ecken müssen immer wieder geübt werden. Ein paar Wiederholungen sind zu wenig, um im Spiel die nötige Sicherheit auszustrahlen. Erst mit Jugendlichen macht ein Profi-Torwarttraining dann Sinn. Über Jahre hat Music Kindern und Jugendlichen gezeigt, worauf es im Kasten ankommt. Künftig will er sich eher an Trainer richten, die ihre Keeper voranbringen wollen. Dafür holte er sich professionelle Hilfe mit ins Boot. Im April leitet er ein Coaching mit Roberto Najavas, dem Ex-Trainer von Claudio Bravo (ManCity). „Ich will die Torhüter-Revolution“, fordert Music. „Die Trainer müssen erkennen, wie wichtig der Keeper für die Mannschaft ist und sich weiterbilden. Auch wenn sie noch nie selbst im Tor standen.“

Info: Das Profi-Trainer-Coaching mit Adi Music und Roberto Najavas findet am 27. und 28. April in Karlsfeld bei München statt. Anmeldung unter:

http://www.adi-music.de