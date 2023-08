Pokalauftakt: Karlsfeld will Heimstetten „ein bisschen ärgern“ – Pipinsried mit Pflichtaufgabe?

Von: Thomas Leichsenring

Zwei Fußballmannschaften aus dem Landkreis Dachau bestreiten am heutigen Abend ihre Erstrundenpartien im Totopokal-Wettbewerb.

Karlsfeld/Pipinsried – Der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld empfängt den Bayernligaverein SV Heimstetten, Bayernliga-Tabellenführer FC Pipinsried gastiert beim Landesligisten 1860 Rosenheim. Beide Spiele beginnen um 18.30 Uhr.

Karlsfelds Trainer „Jay“ Alkan ist guter Dinge, mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen ist die Eintracht sehr gut in die neue Saison gekommen. Jetzt wollen die Karlsfelder in die nächste Pokalrunde einziehen. Aller Voraussicht nach treffen sie heute Abend auf einen guten Bekannten: Kubilay „Kubi“ Celik, in der vergangenen Landesliga-Saison noch Topscorer der Karlsfelder Eintracht, hat sich Heimstetten angeschlossen.

Heimstetten ist aus der Regionalliga in die Bayernliga abgestiegen, gehört dort jedoch nach Alkans Überzeugung zu den Topteams: „Die werden oben mitspielen. Unser Ziel ist es, sie im Pokalspiel ein bisschen zu ärgern.“ Der eine oder andere Spieler wird ein Päuschen machen dürfen, Alkan will „ein wenig rotieren“.

FC Pipinsried wird Stammkräfte schonen – Entwarnung bei „Wiggerl“ Räuber

Der FC Pipinsried muss am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr beim TSV 1860 Rosenheim in der ersten Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals antreten. Das Team aus dem Dachauer Hinterland wird beim Landesligisten sicherlich einige Stammkräfte schonen, zumal Jochi Müller (Kreuzband- und Meniskusriss) Daniel Jelisic (Leiste), Ben Gärtner (Schienbeinanbruch) und „Wiggerl“ Räuber (Verdacht auf Innenbanddehnung im Knie) fehlen werden.

Vorsichtiges Aufatmen gibt es in der Personalie Räuber. Der Abwehrchef musste am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Deisenhofen kurz nach der Pause ausgewechselt werden. Zuvor hatte er bei einem Pressschlag nicht ganz durchgezogen. Nach der ersten Untersuchung scheint es keine strukturellen Probleme zu geben. Derzeit läuft Flüssigkeit ins Knie, die jetzt natürlich wieder raus muss. Ein Einsatz in Räubers Heimat Rosenheim kommt in jeden Fall zu früh.

Kann TSV Rosenheim Selbstvertrauen tanken und den freien Fall stoppen?

Der TSV 1860 Rosenheim befindet sich im freien Fall. Der ehemalige Deutsche Amateurmeister wurde nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Bayernliga gleich in die Landesliga durchgereicht. Auch hier steht der TSV mit einem Punkt aus drei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Ein in Fußballkreisen sehr bekannter Trainer hat nun das Zepter in Rosenheim in der Hand. Die Rede ist von Wolfgang Schellenberg, der unter anderem schon den Regionalligisten Wacker Burghausen gecoacht hat. Zudem war er lange Zeit für die Münchner Löwen tätig.

Für den FC Pipinsried ist es eine Pflichtaufgabe, die seriös angegangen werden muss, ansonsten könnte er ein unliebsames Pokalwunder erleben. (Bruno Haelke/Thomas Leichsenring)

