Trostloser Auftritt des TSV 1865 Dachau beim Angstgegner TSV Schwabmünchen

Lamotte-Truppe chancenlos

von Robert Ohl schließen

Es bleibt dabei, der TSV Schwabmünchen ist der Angstgegner des Fußball-Bayernligisten TSV 1865 Dachau. Am 5. Spieltag der Saison 2019/2020 kassierte die Lamotte-Elf beim neuen Tabellendritten der Gruppe Süd eines desaströse 1:6 (0:3)-Niederlage.

Dachau– Die Vorstellung der Dachauer erinnerte über weite Strecken an ein Trainingsspiel, fast alle wichtigen Zweikämpfe wurden verloren. Im läuferischen Bereich waren die Unterschiede am krassesten, die Gäste konnten den Hausherren in keiner Phase der Partie das Wasser reichen.

Kein Zweifel, momentan ist der Wurm drin bei der Elf von der Jahnstraße. 269 Minuten lang erzielten die Dachauer keinen Treffer in der Bayernliga, dann beendete Joker Marko Todorovic, beim Stand von 6:0 für Schwabmünchen, diese schwarze Serie. Der hochgelobte 65-Sturm mit Christian Doll und Robin Volland erwies sich einmal mehr als laues Lüftchen, das Angriffsduo konnte die Hintremannschaft des Gastgebers nur ganz selten in Bedrängnis bringen.

Die erste Überraschung aus Dachauer Sicht gab es schon vor dem Anpfiff. Spielertrainer Fabian Lamotte blieb draußen, die Gründe waren nicht bekannt. Die Schwabmünchner agierten mit einer Dreierkette, Dachau begann mit der gewohnten 4-4-2-Aufstellung.

Schwungvoll ging es los, hätte Christian Doll seine Chance in der 5. Minute genutzt, wäre die partie sicherlich ganz anders verlaufen. Die kalte Dusche folgte auf dem Fuße, denn bereits in der 7. Minute gelang Schwabmünchens Thomas Rudolph das 1:0; der ideal angespielte Goalgetter ließ einige Dachauer wie Slalomstangen stehen und schloss souverän ab.

In der 12. Minute setzte Kevin Kümmerle einen Freistoß aus 20 Metern an den Querbalken. Doch auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten, 65-Kapitän Dominik Schäffer verzog in der 18. Minute knapp und in der 25. Minute scheiterte Christian Doll nach einem dicken Patzer in der Schwabmünchener Abwehr. Dolls Schuss aus elf Metern konnte gerade noch abgeblockt werden.

Nach einer knappen halben Stunde folgte der zweite Wirkungstreffer gegen die mit großen Hoffnungen angereisten Gäste; Turgay Kavar düpierte Franz Hübl am Strafraum und traf flach ins rechte Eck.

Der TSV 1865 Dachau spielte zwar die gesamte erste Hälfte irgendwie mit, war aber in den entscheidenden Szenen fast immer der zweite Sieger gegen die entschlossener und laufstärker wirkenden Schwabmünchner. In der 42, Minute bescherte ein Stockfehler des Dachauer Keepers Maximilian Mayer dem TSV Schwabmünchen fast das 3:0, dieses folgte dann nur Sekunden später durch einen sehenswerten Schuss aus 18 Metern von Stefan Meisel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verzog dann nochmal Dachaus Christian Doll nach einer Flanke knapp.

Dachaus ehemaliger Abteilungsleiter und jetzige Reservecoach Marcel Richter meinte zur Halbzeit: „Wir haben nicht die Mittel, um diese kompakte Mannschaft zu knacken. Die 3:0-Halbzeitführung der Schwabmünchner ist verdient, wir kommen überhaupt nicht mit der Überzahl der Hausherren im Mittelfeld zurecht.“

Die zweite Hälfte begann so wie die erste geendet hatte. Das 4:0 in der 53. Minute besorgte Maik Uhde, der ein Solo gekonnt abschloss. In der Folgezeit verwaltete Schwabmünchen das Ergebnis, kam nur noch vereinzelt zu weiteren Torchancen. Das 5:0 in der 72. Minute erzielte durch Thomas Rudolph, für das 6:0 in der 80. Minute zeichnete Serhan Örnek verantwortlich, der locker der 65-Verteidigung davon lief und aus 14 Metern flach unter Torwart Maximilian Mayer einschoss.

Das Dachauer Ehrentor erzielte in der 89. Minute der eingewechselte Marko Todorovic per Abstauber.

Marcel Richter brachte den Auftritt des TSV 1865 Dachau nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Das war unterirdisch, ich glaube unserer Mannschaft ist morgen noch schwindlig. Die Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient.

Stenogramm

TSV Schwabmünchen - TSV 1865 Dachau 6:1 (3:0)

TSV Schwabmünchen:Stefan Brunner, Turgay Karvar, Lucas Kusterer, Kevin Kümmerle, Tim Uhde, Serhat Örnek, Stefan Meisel, Timo Prechtl, Fahad Barakzaie (69. Rainer D’Almeida), Maik Uhde (76. Maximilian Aschner), Thomas Rudolph (80. Adrian Schlosser)

TSV 1865 Dachau: Maximilian Mayer, Alexander Weiser, Alexander Weiss (73. Hüseyin Ceker), Merlin Höckendorff, Dominik Schäffer (57. Marko Todorovic), Nikolaus Grotz, Sebastian Brey, Robin Volland (76. Trimuf Gudaci), Franz Hübl, Christian Doll, Ryosuke Kikuchi

Schiedsrichter:Vinzenz Pfister

Zuschauer: 264

Tore:1:0 (5.) – Thomas Rudolph. 0:2 (28.) – Turgay Karvar. 3:0 (43.) – Stefan Meisel. 4:0 (53.) – Maik Uhde. 5:0 (72.) – Thomas Rudolph. 6:0 (80.) – Serhat Örnek. 6:1 (89.) – Marko Todorovic.