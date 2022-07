Neuer Job für Ex-Löwen Székely: Torwarttrainer für Regionalligisten Pipinsried

Von: Magdalena Schwaiger

Georg Székely ist ab Beginn der jetzigen Saison Torwarttrainer beim FC Pipinsried. © Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Georg Székely trainiert ab sofort die Torhüter des Regionalligisten aus Pipinsried. Damit löst er beim FCP Nenad Pavlovic ab.

München/Pipinsried - Georg Székely hat im Mai diesen Jahres seine Karriere beim TSV 1860 München beendet - mit gerade einmal 26 Jahren. Nach einer schwerwiegenden Verletzung hat der Verein nicht mit dem gebürtigen Ungarn verlängert.

Neben einer Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München und der Arbeit im „Dein Torwarttraining“ hat jetzt der FC Pipinsried den 26-Jährigen für das Torwarttraining engagiert.

„Georg macht bei uns einen super Job.“

Der FC Pipinsried spielt seit zwei Jahren in der Regionalliga Bayern. Tarik Sarisakal sagt zu seinem neuen Torwarttrainer: „Georg macht bei uns einen super Job. Wir hoffen, dass er mit seiner Erfahrung und Expertise unsere Keeper weiter entwickelt.“

Székely spielte seit 2012 mit kurzen Unterbrechungen insgesamt acht Jahre beim TSV 1860

Im August 2020 erhielt der Ungar seinen ersten Profivertrag bei den Löwen, schaffte es aber nicht über die Position des Ersatzkeepers hinaus.

In einem Statement auf Instagram verabschiedete sich Székely von den Löwenfans und gibt bekannt, dass er sich von nun an seinen Trainertätigkeiten im NZL und der Torwartschule fokussieren wird. Der Job beim FC Pipinsried ist in dieser Saison zu seinen anderen Arbeiten im Bereich des Torwarttrainings hinzugekommen. (Magdalena Schwaiger)