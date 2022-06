TSV 1865 Dachau verpflichtet Offensivtalent von Auftaktgegener Deisenhofen

Youngster mit Perspektive: Anthony Manuba wechselt, sehr zur Freude von Marcel Richter, vom Liga-Konkurrenten FC Deisenhofen zum Bayernligisten TSV 1865 Dachau. © RO

Auch beim TSV 1865 Dachau ist man seit Mitte der Woche, was die Terminplanung angeht, etwas klüger, der Bayerische Fußball Verband hat die ersten Spieltage der Bayernliga Süd veröffentlicht.

Dachau - Der ranghöchste Dachauer Stadtverein bekommt es am ersten Spieltag der Saison 2022/2023 mit dem FC Deisenhofen zu tun. Gespielt wird voraussichtlich am Samstag, 16. Juli, im Dachauer Stadion an der Jahnstraße.

Mit Anthony Manuba wechselte jetzt vom Dachauer Auftaktgegner Deisenhofen ein interessanter Spieler an die Jahnstraße. Abteilungsleiter Marcel Richter freut sich auf den Neuzugang: „Anthony ist ein 18-jähriger, dynamischer, schneller Linksverteidiger. Ich traue ihm zu, relativ schnell bei uns Fuß zu fassen und der Nachfolger von Stefan Vötter zu werden – auch wenn die Spuren von ,Beppo‘ sehr groß sind.“ Anthony Manuba spielte zuletzt in der U 19-Bayernligamannschaft des FC Deisenhofen.

Zum Eröffnungsspiel der Bayernliga Süd empfängt der TSV Kottern am Freitag, 15. Juli, um 18.30 Uhr den Regionalliga-Absteiger FC Memmingen. Die zwei weiteren Absteiger starten jeweils mit Heimspielen. Der TSV 1860 Rosenheim empfängt den FC Gundelfingen, der SV Schalding-Heining begrüßt Ex-Regionalligist VfR Garching am Reuthinger Weg. (Robert Ohl)

Terminplan

Bayernliga Süd - Alle Partien des 1. Spieltags: TSV Kottern - FC Memmingen, TSV 1860 Rosenheim - FC 1920 Gundelfingen, SV Schalding-Heining - VfR Garching, TSV 1860 München ll - SV Kirchanschöring, Türkspor Augsburg 1972 - SV Erlbach, TSV 1861 Nördlingen - FC Ismaning, TSV Schwaben Augsburg - FC Ingolstadt 04 ll, TSV 1882 Landsberg - VfB Hallbergmoos, TSV 1865 Dachau - FC Deisenhofen.