TSV 1865 Dachau: Mölders kommt - Wiedersehen mit Ex-Spieler Hutterer

Einsatz fraglich: Co-Trainer Arijanit Kelmendi ist angeschlagen. Foto: ro © ro

Der TSV 1865 Dachau will nach zwei vermeidbaren Niederlagen wieder in die Erfolgsspur. Am Samstag wartet allerdings kein Geringerer als Sascha Mölders.

Dachau – Nach „zwei gebrauchten Wochenenden“ (O-Ton 1865-Coach Alex Weiser) mit den mehr als vermeidbaren Niederlagen gegen Gundelfingen und Kottern und einer Fastpleite unter der Woche im Viertelfinale des Dachauer Sparkassencupwettbewerbs, als sein Team gegen den Kreisligisten SV Günding bereits in der der ersten Hälfte 0:2 hinten lag und nur mit Mühe noch 4:2 gewann, geht es für den Bayernligisten an diesem Samstag gegen Landsberg (14 Uhr, Stadion an der Jahnstraße).

Die Erkenntnis daraus sei, so Weiser, dass der zweite Anzug nicht so sitzt, wie es sein sollte. Damit sind die Vorzeichen für das Spiel gegen den Ligagiganten TSV Landsberg nicht gerade optimal. Das Landsberger Team ist mit Topspielern der Bayernliga bestückt, zudem wird der Tabellenführer von einem in ganz Deutschland bekannten Fußballer gecoacht: Ex-Profi Sascha Mölders.

Nachdem Löwen-Trainer Michael Köllner ihn aussortiert hatte, wechselte der bullige Stürmer als spielender Co-Trainer zur SG Sonnenhof/Großaspach. Im Juli haben die Landsberger Mölders dann als Spielertrainer verpflichtet. Dort glänzt der 103-fache Bundesligaspieler als treffsicherer Stürmer mit elf Toren.

Nicht nur Sport und Tore haben Mölders bekannt gemacht. Zuletzt war der gebürtige Essener auch im TV-Trash-Format „Sommerhaus der Stars“ unterwegs.

Als Trainerkollege fungiert ebenfalls als Spielertrainer der ehemalige Dachauer Michael Hutterer. Das Ziel der Landsberger dürfte mit diesem Aufwand klar sein: Aufstieg in die Regionalliga. Insider gehen davon aus, dass Landsberg in etwa über den doppelten Etat eines normalen Bayernligisten verfügt.

Dem TSV Dachau, der aktuell auf einem Relegationsplatz steht, werden wenig bis gar keine Chancen auf Zählbares eingeräumt. Denn die Mannschaft von Trainer Alex Weiser scheint wieder in alte Muster zurückgefallen zu sein. Hintern ist man schon allein durch individuelle Fehler immer für einen Gegentreffer gut, und vorne werden selbst die dicksten Chancen nicht verwertet. Auch der als Top-Torjäger aus der Regionalliga geholte Sebastiano Nappo, der eine traumhafte Vorbereitung spielte, ist seit seinem Urlaub eher ein Schatten seiner selbst.

„Mit Landsberg haben wir jetzt ein richtiges Brett vor uns“, sagt Weiser. „Das ist eine Mannschaft mit herausragenden Einzelspielern und einer sehr guten Struktur.“ Jetzt komme es vor allem auf die Basics an – die Grundlagen: Einsatz, Laufbereitschaft und als Mannschaft geschlossen arbeiten.

Fraglich ist der Einsatz von Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Niclas Groß, Martin Schön und Kapitän Mario Maric, die alle angeschlagen sind.