TSV 1865 Dachau wendet Abstieg vorerst ab: „Das brauchst du in so einer Todesrelegation"

Von: Korbinian Kothny

Der SV Pullach mit Vincent Traub (li.) und der TSV 1865 Dachau um Daniel Leugner (re.) kämpfen um den Verbleib in der Bayernliga. © Sven Leifer

Der TSV 1865 Dachau zieht in die zweite Relegationsrunde zur Bayernliga ein. Zuhause wurde der 1. FC Sonthofen klar besiegt. Die Stimmen zum Spiel.

Dachau - Der Super-Gau konnte vorerst abgewendet werden. Der TSV 1865 Dachau zieht nach einer starken Heimvorstellung in die zweite Runde zur Bayernliga ein. Und das, obwohl die Kreisstädter das Hinspiel noch 1:2 beim 1. FC Sonthofen verloren.

Im Rückspiel zeigte 65 allerdings ein anderes Gesicht. Der Bayernligist setzte sich am Ende klar mit 3:0 durch. Nickoy Ricter und Stefan Vötter brachten die Hausherren mit zwei absoluten Traumtoren auf die Siegerstraße. Sebastian Brey machte in der Nachspielzeit alles klar. Jetzt wartet der SV Pullach. Wer sich nach Hin- und Rückspiel durchsetzt, bleibt in der Bayernliga.

Daniel Leugner (Spieler TSV 1865 Dachau) über ...

... das Spiel: „Es war ein bisschen glücklich, dass wir zu null gespielt haben. Mal hat Marco Jakob überragend gehalten, mal haben die Sonthofener knapp daneben geschossen. Aber das ist genau das Glück, das du in so einer Todesrelegation brauchst. Die ersten beide Tore von uns waren zwei Riesenschüße und haben uns sehr geholfen.“

... die zweite Relegationsrunde gegen den SV Pullach: „Jetzt haben wir noch Pullach vor der Brust. Das wird eine Riesenaufgabe, aber wenn du es die ganze Saison über verpasst hast, die Relegation zu umgehen, musst du dich jetzt stellen und die Aufgabe lösen!“

Alexander Weiser (Spieler und Trainer TSV 1865 Dachau) über ...

... das Spiel: „Nach dem 1:2 im Hinspiel konnten wir durch eine mannschaftlich geschlossene Leistung mit dem 3:0-Heimsieg die erste Hürde der Relegation meistern. Wir wussten, dass wir heute unsere Chancen bekommen werden. Defensiv hatten wir phasenweise etwas Glück und einen bärenstarken Torhüter in unseren Reihen. Die Jungs haben sich mit dem gezeigten Einsatz und der Leidenschaft den Sieg verdient.“