TSV 1865 Dachau: „Absoluter Abstiegskampf" - Richter schlägt nach Pleiten-Serie Alarm

Sein Einsatz bei Schwaben Augsburg ist fraglich: Lirim Kelmendi (links). © Robert Ohl

Der TSV 1865 Dachau ist nach drei Niederlagen in Serie zurück auf dem Boden der Tatsachen. Gegen Schwaben Augsburg steht die Weiser-Elf unter Druck.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 spielen an diesem Samstag um 15 Uhr beim TSV Schwaben Augsburg. Die Frage ist: Wie haben sie die bittere Niederlage gegen Landsberg verdaut? Ein Spiel, in dem sie bis zur 83. Minute 2:1 führten, um dann 2:4 zu verlieren.

Es war die dritte Niederlage in Folge, und dreimal war die Elf von Trainer Alex Weiser mindestens gleichwertig. Eine maßgebliche Erkenntnis aus den letzten Spielen ist, dass ein individueller Fehler, egal ob vorne oder hinten, den Ausschlag gab und das Spiel kippte.

Der TSV Dachau liegt mittlerweile mit elf Punkten nach elf Spieltagen auf dem 14. Tabellenplatz der Bayernliga-Süd und damit auf dem ersten Relegationsplatz. Mit einem Schnitt von einem Pünktchen pro Spiel wird die Mannschaft ganz klar gegen den Abstieg spielen.

TSV 1865 Dachau: Richter wählt deutliche Worte: „Eine Situation, die wir nicht wollten“

Abteilungsleiter Marcel Richter findet entsprechend deutliche Worte: „Jetzt sind wir wieder in einer Situation, die wir nicht wollten, im absoluten Abstiegskampf! Leider haben wir uns in den letzten Wochen für unseren Aufwand und auch teilweise für die gute Leistung nicht belohnt! Das müssen wir uns selber auf die Fahne schreiben.“ Offensiv sei die Mannschaft nicht zielstrebig genug, gehe phasenweise fahrlässig mit den Chancen um, verhalte sich in der Defensive zu naiv. Richter: „Jetzt ist es an der Zeit, endlich zu punkten, egal wie! Jeder muss sich in den Dienst der Mannschaft stellen.“

Die „Schwaben-Ritter“ aus Augsburg sind sicherlich nicht leicht zu bespielen. Sie liegen mit 16 Punkten auf Platz elf. Ermutigend dürfte für die Dachauer sein, dass die Schwaben schon 23 Tore gefangen haben – so viele wie der TSV 1865. Augsburg hat allerdings sechs Tore mehr erzielt.

In der vergangenen Saison gab es jeweils einen 2:1-Sieg für jedes Team. Dachau gewann zuhause durch Treffer von Nikoy Ricter (jetzt FC Pipinsried) und Daniel Leugner (jetzt TSV Landsberg). Gecoacht werden die Augsburger vom ehemaligen Profi Janos Radoki, der in der Bundesliga und der 2. Liga für den SSV Ulm und für Greuther Fürth auflief.

„Nach drei punktlosen Spielen sind wir nun in der Pflicht, mit etwas Zählbarem aus Augsburg zurückzukehren“, macht auch 1865-Trainer Alexander Weiser deutlich. Und das Spiel gegen Landsberg? „Das haben wir verdaut und die letzten zehn Minuten analysiert. Die restlichen 80 Minuten haben wir gegen den Tabellenführer ein super Spiel abgeliefert, und daran heißt es anzuknüpfen.“

Fraglich ist der Einsatz der Brüder Arijanit und Lirim Kelmendi sowie Niclas Groß, der Knieprobleme hat. (Robert Ohl)