TSV Dachau 1865 verliert trotz einstündiger Überzahl: Harmlos, unfähig, zu viele Fehler

Eher Eishockey: Gleich befördert Mario Götzendörfer (rechts) den Dachauer Marcel Jurakovic unsanft in die Bande. Das Spiel war für den Ingolstädter damit nach 33 Minuten beendet: gelb-rot. © RO

Individuelle Fehler, absolute Harmlosigkeit in der Offensive und die Unfähigkeit, eine 60-minütige zahlenmäßige Überlegenheit in Punkte umzusetzen.

Dachau – Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 hat sein Heimspiel gegen den FC Ingolstadt II am Samstag 1:2 (0:0) verloren. In dieser Verfassung dürfte es schwer werden, in den nächsten Wochen noch auf 40 Punkte zu kommen, um den Klassenerhalt zu erreichen.

Wer beim TSV 1865 als Stürmer aufgestellt wird, ist zu bemitleiden. Es kommen so gut wie keine verwertbaren Anspiele, da im Mittelfeld eine Querballstafette nach der andern zelebriert wird. Oder aber es gibt gravierende Stellungsfehler in der Offensive, und so segelten auch diesmal einige gute Flanken ins Leere. Auf überraschende Kreativ-Aktionen oder gelungene Dribblings warten die dem TSV 1865 zugeneigten Zuschauer vergebens. Eine gut geschulte Defensive wie die des FCI II kommt da nicht in Schwierigkeiten. Der einzige Lichtblick ist, dass Marcel Kosuch langsam wieder an seine alte Gefährlichkeit anknüpft.

Der Kader der Dachauer ist für die Bayernliga einfach zu dünn aufgestellt. Einige Spieler haben erhebliche Probleme, in dieser Liga zu bestehen.

Die erste Hälfte war noch recht ansehnlich, vor allem defensiv. Ingolstadt hatte mehr Ballbesitz, aber meistens war am Dachauer Sechzehner Schluss. Die einzigen Möglichkeiten hatten Mussa Fonfanah (7.) und Renato Domislic, der in der 43. Minute beinahe einen dicken Fehler von Vendim Sinani genutzt hätte. Sinani hatte den Ball ohne Bedrängnis vertändelt. Domislic rannte allein aufs Tor zu, legte sich den Ball aber zu weit vor. Die beste Dachauer Chance hatte Dragan Radojevic in der 30. Minute. Nach einem Traumpass von Orkun Tugbay verpasste er jedoch den Abschluss.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Ein langer Ball von Thomas Rausch – der Kollbacher gehört zum Drittliga-Kader der Schanzer – verursachte grobe Abstimmungsprobleme zwischen Vendim Sinani und Torwart Maximilian Mayer. Nutznießer war Juan Ignazio Cabrera, der locker zum 0:1 einnetzte. In der 52. Minute zirkelte Ishak Karaogul den Ball bei einem Freistoß ins lange Eck. Den Anschlusstreffer erzielte Marcel Kosuch erst in der 86. Minute.

Zu diesem Zeitpunkt spielte der TSV 1865 schon mehr als 50 Minuten in Überzahl. In der 33. Minute hatte Mario Götzendörfer den Dachauer Marcel Jurakovic grob in die Bande gecheckt. Der Ingolstädter sah gelb-rot, auch über eine glatt rote Karte hätte er sich nicht beschweren dürfen.

„Diese Niederlage ist eine ganz bittere Pille, vor allem, weil wir gut eine Stunde in Überzahl gespielt haben“, sagte 65-Trainer Alexander Weiser. „Die zweite Halbzeit ist ein Spiegel der bisherigen Saison. Da kassieren wir ein Gegentor der Marke ,Nimm du ihn, ich hab ihn sicher’ und ein Gegentor nach einem Standard. Und wenn der Ball vorne nicht aufs Tor geht, dann wird es natürlich schwer, ein Tor zu erzielen.“ (ro)

Stenogramm

TSV Dachau 1865 - FC Ingolstadt II 1:2: TSV Dachau: Maximilian Mayer, Mario Gratzl, Arijanit Kelmendi, Mohamed Bekaj, Orkun Tugbay, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Jihun Kang, Vendim Sinani, Dragan Radojevic, Marcel Jurakovic – Marcel Kosuch, Antonios Masmanidis, Sebastiano Nappo

Tore: 0:1 (46.) – Juan Ignazio Cabrera; 0:2 (52.) – Ishak Karagul. 1:2 (86.) – Marcel Kosuch