TSV 1865 Dachau: 120 Sekunden fehlen zum ersten Heimdreier - „Ärgert mich brutal“

Teilen

Lass dich umarmen... 65-Kapitän Mario Maric gratuliert dem Torschützen Niclas Groß zum 1:0-Führungstreffer. © HAB

Engagiert gespielt, verdient geführt – aber am Ende eiskalt erwischt. Dem TSV 1865 Dachau fehlten im Heimspiel gegen den FC Ismaning nur 120 Sekunden zum Dreier.

Dachau – So bitter es klingt: Das Versäumnis, nach dem 1:0 nachzulegen, wurde in der Nachspielzeit von einem nie aufgebenden Gegner hart bestraft. Die Partie vor 200 Zuschauern im Stadion an der Jahnstraße endete 1:1-Unentschieden.

Dachaus Fußball-Boss Marcel Richter war nach dem Schlusspfiff sichtlich angefressen: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, belohnen uns aber einfach nicht. Wir haben die Konter nicht gut zuende gespielt, und am Ende wurde uns dann auch noch ein klarer Elfmeter nach einem Foul an Christos Trifinopoulos verweigert. Ich ärgere mich über das Ergebnis, aber nicht über die Leistung des Teams.“

Ins gleiche Horn stieß 65-Trainer Alexander Weiser: „Das war ein taktisch interessantes Spiel, aber wir müssen die Konter besser nutzen und das 2:0 machen. Da mangelt es uns an Cleverness, das ärgert mich genauso wie die Spieler brutal.“

Klar ist: der TSV 186 Dachau hat es nicht geschafft, seine Führung auszubauen, den FC Ismaning so nachhaltig zu schocken und in die Knie zu zwingen. Das war für die Hausherren ärgerlich, die Leistung an sich hat aber gestimmt.

Die Dachauer gingen engagiert und zweikampfstark in die Partie, sie wollten unbedingt den ersten Heimdreier in der Saison 2022/2023 einfahren. agiert. Der Defensivanzug saß besser als zuletzt, und das stimmt das 65-Trainerteam optimistisch im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben. FCI-Stürmerstar Daniel Gaedke machte keinen Stich gegen Arijanit Kelmendi, dennoch reichte es wieder nicht zum Sieg.

Ohne Top-Torjäger Sebastiano Nappo (Urlaub) musste die Weiser-Elf in dieses Heimspiel gehen. Die erste Halbzeit glich bis zur 40. Minute einem Box-to-Box-Spiel. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Es entwickelte ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, mit vielen rassigen Zweikämpfen. Beide Teams waren bemüht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Dachaus spielender Co-Trainer Arijanit Kelmendi hatte den Ismaninger Sturmführer Daniel Gaedke gut im Griff.

Konsequenter Auftritt: Arijanit Kelmendi hatte den Ismaninger Sturmführer Daniel Gaedke (re.) jederzeit gut im Griff. © HAB

Zum Ende der ersten Halbzeit zeigte Dachau das strukturiertere Spiel, der TSV kam in der 44. Minute zur einzigen nennenswerten Torchance in Durchgang eins: Marcel Kosuch zieht nach Turbulenzen im FCI-Strafraum ab, doch FCI-Keeper Cedomir Radic fängt den Ball ohne Probleme sicher.

Marcel Richter wirkte in der Halbzeit zuversichtlich: „Für uns passt es bisher, dieses Spiel wird sicherlich durch Kleinigkeiten entschieden. Ich hoffe, wir werden am Ende die Nase vorn haben.

Die zweite Hälfte begann mit einer deutlich offensiveren Ausrichtung der Dachauer, die vorne viel variabler agierten als die Gäste, die alles auf ihren diesmal wirkungslosen Sturmtank Daniel Gaedke ausgerichtet hatten. Das 1:0 für die Dachauer fiel in der 55. Minute: Nach einem schönen Spielzug zieht Niclas Groß von der Strafraumkante ab, sein Volltreffer erlöst die Fans, die langsam anfingen, unruhig zu werden.

Aber nach diesem Tor vergaß die Weiser-Elf, den Sack zuzumachen. Der laxe Umgang mit im Ansatz sehr guten Konterchancen rächte sich in der Nachspielzeit, in der zweiten Minute der Nachspielzeit kam Ismaning durch Jonas Redl zum überaus glücklichen Ausgleichstreffer.

Viel Zeit, die Wunden zu lecken, haben die Dachauer Bayernliga-Fußballer nicht, bereits am morgigen Dienstag, 9. August, steht um 18.30 Uhr das Bayernliga-Auswärtsspiel des TSV 1865 Dachau beim punktgleichen Tabellennachbarn FC Ingolstadt 04 II an. (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV Dachau 1865 - FC Ismaning 1:1 (0:0)

TSV Dachau 1865: Marco Jakob, Arijanit Kelmendi, Martin Schön, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevic, Niclas Groß – Orkun Tugbay, Oliver Wargalla, Athanasios Savvas, Christos Trifinopoulos

FC Ismaning: Cedomir Radic, Markus Mittermaier, Daniel Gädke, Alexander Jobst, Bastian Lommer, Dominik Krizanac, Dominik Hofmann, Yasin Yilmaz, Rufus Roth, Ryohei Nishikawa, Joshua Steindorf – Jonas Redl, Daniel Bux, Clemens Kubina, Elias Kollmann

Zuschauer: 85

Tore: 1:0 (55.) – Niclas Groß. 1:1 (90.+2) – Jonas Redl.