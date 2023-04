Drei Verlängerungen und ein Neuzugang: Dachau 1865 arbeitet an der Kaderplanung

Von: Thomas Leichsenring

Sie bleiben in Dachau: Antonios Masmanidis, Dragan Radojevic und Marcel Jurakovic (v.l.) mit Teammanager Jonas Hoffmann. © ro

Die Kaderplanungen beim Bayernligisten TSV 1865 Dachau für die Saison 2023/24 laufen. Aktuell befindet sich die Akkurt-Elf noch im Abstiegskampf.

Dachau – „Wir haben mit Dragan Radojevic, Antonios Masmanidis und Marcel Jurakovic bis 2024 verlängert“, verkündete Teammanager Jonas Hoffmann. Dazu gibt es bereits einen Neuzugang zu vermelden. Im Sommer kommt Quirin Hausdorf an die Jahnstraße, er ist aktuell Kapitän der U19 des Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg.

Der erste Neuzugang: Quirin Hausdorf (rechts) hat unterschrieben, links Abteilungsleiter Marcel Richter. © RO

Die Verträge gelten unabhängig von der Ligenzugehörigkeit. Nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen schaut es jedoch wieder ganz gut aus beim TSV 1865, was den Klassenerhalt betrifft. Die Dachauer liegen derzeit auf dem 14. Tabellenplatz der Bayernliga Süd. Zwei Punkte Rückstand sind es nur zum TSV Nördlingen, der als Tabellen-13. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Und am kommenden Samstag sind die Dachauer in Nördlingen zu Gast.

Gut möglich ist auch, dass schon der 14. Tabellenplatz zum Ligaverbleib reicht. Denn nur der nach Punkten schlechtere Tabellen-14. der beiden Bayernligen – Nord und Süd – muss in die Relegation. In der Nordliga ist derzeit die SpVgg Bayern Hof Tabellen-14. mit 30 Punkten nach 28 Spielen. Dachau 1865 hat 33 Punkte, aber schon ein Spiel mehr absolviert. (ro/tol)