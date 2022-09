TSV 1865 Dachau richtet den Blick nach unten - „Das waren zwei gebrauchte Wochenenden“

Vermeidbare 0:1-Niederlage beim TSV Kottern

Von Robert Ohl

Dunkle Gewitterwolken über dem Stadion in Kottern und schön langsam auch dunkle Wolken über dem TSV 1865 Dachau.

Dachau – Der Fußball-Bayernligist sitzt nach der zweiten Niederlage in Folge erst einmal in der Relegationszone fest. Das 0:1 in Kottern war – wie schon die 2:3-Niederlage zuvor gegen Gundelfingen – unnötig, aufgrund der zweiten Halbzeit jedoch auch verdient.

Eine stabile und gute erste Hälfte genügt eben einfach nicht, um in der Bayernliga zu bestehen. In dieser ersten Hälfte versäumten es die Dachauer, zu einem Tor zu kommen, die zweite war dann die schwächste einer 1865-Elf seit Langem.

1865-Coach Alexander Weiser war frustriert: „Das waren zwei gebrauchte Wochenenden mit null Punkten. Wir hätten in der ersten Halbzeit einen Treffer machen müssen – aber hätte hätte Fahrradkette...“

Nach der Pause verloren die Dachauer für 25 Minuten vollkommen den Faden, „es wurde wild“, so Weiser, sein Team hatte keine Torchance.

Zwei Personalwechsel gab es bei der Weiser-Elf für dieses Freitagabend-Spiel. Co-Trainer Arijanit Kelmendi, der gegen Gundelfingen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, saß nur auf der Bank. Florian Mayer kam nach seiner Verletzungspause in die Startelf als Innenverteidiger. Und für Vendim Sinani rückte Sebastian Brey in die Viererkette.

Die erste gefährliche Tor-annäherung für Dachau besorgte Sebastiano Nappo in der 10. Minute. Nappo nahm einen 40-Meter-Pass von Marcel Kosuch geschickt an, verzog aus 16 Metern jedoch knapp. Die zweite Chance dann in der 15. Minute für 1865, als Sebastiano Nappo nach einem Querpass von Marcel Kosuch knapp am Ball und am Torerfolg vorbeirutschte.

Von den Gastgebern kam bis zur 22. Minute nicht besonders viel Offensives, die Dachauer Abwehr um Torwart Marco Jakob stand gut. Die beste Chance für Kottern dann in der 27. Minute, als sich die Dachauer nach einer Ecke auskontern ließen und Marcello Barbera vollkommen alleine auf Keeper Jakob zulief. Barbera setzte den Ball rechts neben das Tor. In der 39. Minute verpasste Mario Maric aus fünf Metern das 1:0 nach einem Traumpass von der Grundlinie von Martin Schön. Danach passierte bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr viel, es ging mit einem 0:0 in die Pause. Dachau war das bessere Team, vergaß nur, ein Tor zu erzielen, und hatte auch einmal Glück. Kottern fiel nur durch viele Stockfehler und Fehlpässe sowie drei Gelbe Karten auf.

Mit einem Paukenschlag begann die zweite Hälfte: Nach einer Ecke von rechts in der 47. Minute erzielte Christopher Duchardt mit einem Kopfball das 1:0, es war sein erstes Saisontor. Hierbei sah 1865-Keeper Marco Jakob nicht besonders gut aus, er unterschätzte den auf den ersten Pfosten geschlagenen Ball. Glück dann für 1865, als in der 53. Minute ein Abseitstreffer von Marco Miller nicht gegeben wurde.

Kottern blieb am Drücker und übte mächtig Druck aus, die Dachauer hatten nun alle Hände voll zu tun mit der Verteidigung. Ein Doppelwechsel in der 60. Minute sollte neuen Schwung ins Spiel bringen. Oliver Wargalla kam für Martin Schön und Orkun Tugbay für Niclas Groß. Viel änderte sich zunächst nicht, Dachau blieb ohne Durchschlagskraft. Für Kottern vergab Christopher Duchardt in der 71. Minute vollkommen freistehend das 2:0, er setzte den Ball über das Tor. Nico Beutel ließ nur eine Minute später ebenso freistehend ein zweites Kotterner Tor aus.

Torchancen für Dachau? Komplette Fehlanzeige bis zur 82. Minute. Oliver Wargalla brachte einen Kopfball aufs Tor. Am Ende blieb es beim 1:0. (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1874 Kottern - TSV Dachau 1865 1:0 (0:0)

TSV 1874 Kottern: Antonio Mormone, Dennis Hoffmann, Matthias Jocham, Fatlind Vezaj, Roland Fichtl, Nico Beutel, Marcello Barbera, Tim Buchmann, Marco Miller, Marco Schad, Christopher Duchardt – Philipp Meisinger, Mirhan Kaya

TSV Dachau 1865: Marco Jakob, Florian Mayer, Sebastiano Nappo, Martin Schön, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Niclas Groß – Oliver Wargalla, Orkun Tugbay, Mohamed Bekaj

Zuschauer: 410

Tor: 1:0 (47.) – Christopher Duchardt.

Bayernliga Süd

FC Memmingen – VfR Garching 1:1

FC Ingolstadt II – SV Erlbach 3:0

Hallbergmoos – Kirchanschöring 1:4

FC Ismaning – TSV Rosenheim 1:2

TSV Landsberg – Schalding-Heining 1:1

TSV Kottern – TSV Dachau 1865 1:0

Schwaben Augsbg. – 1860 München II 0:2

FC Gundelfingen – FC Deisenhofen 0:0

TSV Nördlingen – Türkspor Augsburg 1:3

1. TSV Landsberg 10 22: 11 21

2. FC Ingolstadt II 10 22: 11 20

3. Schalding-Heining 10 23: 13 20

4. Kirchanschöring 10 18: 12 20

5. FC Deisenhofen 10 17: 12 18

6. FC Gundelfingen 10 19: 11 17

7. 1860 München II 10 11: 6 17

8. Schwaben Augsburg 10 23: 21 16

9. FC Memmingen 10 16: 15 16

10. FC Ismaning 10 19: 16 16

11. SV Erlbach 10 13: 8 15

12. TSV Kottern 10 14: 17 15

13. TSV Nördlingen 10 19: 23 12

14. TSV 1860 Dachau 10 15: 19 11

15. TSV Rosenheim 10 10: 23 6

16. VfR Garching 10 7: 16 5

17. Hallbergmoos 10 9: 25 4

18. Türkspor Augsburg 10 11: 29 4