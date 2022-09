TSV 1865 Dachau schenkt Sieg gegen Landsberg ab - sieben ganz schlimme Minuten

Topstar Sascha Mölders war bei Florian Mayer und der 1865-Defensive gut aufgehoben – und traf dann doch. © RO

Tolle Leistung, bis zur 83. Minute geführt gegen den Tabellenersten Landsberg, dann doch noch 2:4 verloren.

Dachau – Das war die nächste ebenso bittere wie selbst verschuldete Niederlage für den Fußball-Bayernligisten TSV Dachau 1865. In den sieben Minute von der 83. bis zur 90. Spielminute versäumten es die Dachauer, einen hochverdienten Dreier einzufahren, noch dazu gegen die nach einem Platzverweis (60.) dezimierten Gäste. Nach dem Schlusspfiff waren die Dachauer Fans fassungslos, enttäuscht und teilweise wütend. Die Nerven lagen auch bei den Spielern blank. 65-Trainer Alex Weiser beorderte seine Mannschaft nach dem Abpfiff sofort in die Kabine zur Aussprache.

Was sich am Samstag zwischen der 83. Minute und dem Schlusspfiff auf dem Rasen im TSV-Stadion an der Jahnstraße abspielte, war nichts für schwache Nerven. Die Schlüsselszene schlechthin war sicherlich in der 83. Minute, als Oliver Wargalla bei einer 2:1-Führung nach einem mustergültigen Pass von Marcel Kosuch vollkommen frei zum Abschluss kommt – und aus zehn Meter das leere Tor nicht trifft. Wargalla hätte sogar Zeit gehabt, mit dem Ball ins Tor zu laufen. Wäre hier das 3:1 gefallen, wäre der Dreier für den TSV Dachau sicher gewesen.

Vielbeschäftigter Mann: Landsbergs Keeper David Hundertmark (blaues Trikot) stand häufig im Mittelpunkt. © RO

Was sich vielen der zahlreichen Dachauer Fans überhaupt nicht erschloss, warum Trainer Weiser in der Schlussphase Lirim Kelmendi und Niclas Groß herausnahm und damit die beiden besten Spieler im Defensivverbund. Denn was folgte, war Chaos, und das nutzten Ex-Profi Sascha Mölders und der Gast aus Landsberg.

Aber Kelmendi und Groß mussten raus, so 1865-Trainer Alex Weiser. Niclas Groß war schon angeschlagen in die Partie gegangen, Kelmendi sei vollkommen ausgepumpt gewesen.

„Die Niederlage war absolut vermeidbar“, ärgerte sich Weiser. „Mit einer 2:1-Führung und 30 Minuten in Überzahl und zudem einem Chancenplus wäre auch ein 2:2 gegen den Tabellenführer ein ordentliches Ergebnis gewesen, aber am Ende lassen wir uns mal wieder die Butter vom Brot nehmen. Wir haben es nicht geschafft, vorne den Sack zuzumachen und hinten das Spiel über die Zeit zu bringen.“

Läuft (zumindest anfangs)! Co-Trainer Arijanit Kelmendi bejubelt das 1:0 durch Marcel Kosuch. © RO

Bis zur 83. Minute war Dachau die klar die bessere Mannschaft gewesen. Von den Gästen war nichts zu sehen. Topstar Sascha Mölders hatte gefühlt drei Ballkontakte und wurde von Florian Mayer und Mathias Leiber gut kontrolliert.

Der Führungstreffer zum 1:0 für Dachau fiel in der 44. Minute nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einem Traumpass von Sebastiano Nappo auf Marcel Kosuch, der aus 13 Metern halblinks verwandelte. Der bittere Ausgleich folgte in der 54. Minute durch Bryan Stubhan, der aus kurzer Distanz abstaubte. Doch postwendend das 2:1 in der 56. Minute, wieder durch Marcel Kosuch, der einem langen Ball von Sebastiano Nappo nachgeht, einen kapitalen Fehler des Landsbergers Sebastian Schmeiser ausnutzt und den Ball ins Tor spitzelt.

Eine halbe Stunde später jedoch kommen diese ominösen sieben Minuten. Sascha Mölders, 103-facher Bundesligaspieler und Toptorjäger der Bayernliga Süd, erzielt sein zwölftes Saisontor (85.). Timo Spennesberger mit einem von Mathias Leiber verursachten Foulelfmeter und der eingewechselte Nikol Negic (91.) machen die dritte Dachauer Niederlage in Folge perfekt.

Stenogramm

TSV Dachau 1865 – TSV Landsberg 2:4 (1:0)

TSV Dachau 1865: Marco Jakob, Florian Mayer, Oliver Wargalla, Sebastiano Nappo, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Anthony Matuba, Marcel Kosuch, Niclas Groß – Orkun Tugbay, Mohamed Bekaj

TSV Landsberg: David Hundertmark, Timo Spennesberger, Sascha Mölders, Achim Speiser, Maximilian Holdenrieder, Nabil Tcha-Zodi, Matej Rados, Alexander Benede-Aquayo, Sebastian Schmeiser, Michael Hutterer, Alexandro di Rosa – Vincent Stegmiller, Bryan Stubhan, Branko Nikolic, Luca Wollens, Nikola Negic

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Fabian Buechner

Tore: 1:0 (43.) – Marcel Kosuch, 1:1 (51.) – Bryan Stubhan, 2:1 (56.) Marcel Kosuch, 2:2 (83.) – Sascha Mölders, 2:3 (88.) – Timo Spennesberger (11m), 2:4 (90+1) – Nikola Negic