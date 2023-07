TSV 1865 Dachau hofft auf eine nervenschonende Saison – „Brett“ zum Auftakt

Feste Größe in der vergangenen Saison: 65-Torwart Maximilian Mayer. © RO

Eine nervenzehrende Abstiegsrelegation nach der Saison 2021/22, dann, ein Jahr später, zwar der direkte Klassenerhalt, dies jedoch nach vielen Wochen des Bangens.

Dachau – Die Fußballer des TSV Dachau 1865 wissen, wie sich Abstiegskampf anfühlt. Da liegt es beinahe auf der Hand, wie die Zielsetzung für die am kommenden Samstag beginnende Saison 2023/24 aussieht. „Wir wollen möglichst weit weg von den Relegationsplätzen bleiben“, sagt 65-Trainer Orhan Akkurt.

Er wünsche sich eine „ruhigere Saison als in den vergangenen Jahren“. Akkurt ist erst seit März an der Jahnstraße tätig. Er übernahm von Trainer Alex Weiser, der überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, und führte den TSV 1865 zum Klassenerhalt. In den vergangenen Wochen war der Dachauer Trainer damit beschäftigt, eine schlagkräftige Mannschaft für die anstehende Saison zu formen.

TSV 1865 Dachau: Akkurt lobt Vorbereitung

Und das gelang offenbar recht gut. Akkurt: „Die Vorbereitung war in meinen Augen sehr, sehr gut, wir sind auf einem guten Weg. Jetzt gilt es, das, was wir erarbeitet haben, in den Punktspielen umzusetzen.“ Im letzten Testspiel gab es einen 1:0-Sieg gegen Unterföhring (Torschütze Marcel Kosuch), auch die Tests zuvor gegen Sulzemoos (7:0), Gilching (6:3) und Moosinning (4:1) wurden gewonnen.

Alex Weiß, Vendim Sinani, Martin Schön, Mario Maric und die Kelmendi-Brüder Arijanit und Lirim haben den Verein verlassen. Dafür haben sechs Neuzugänge unterschrieben: Quirin Hausdorf kommt von Schwaben Augsburg, Eren Emirgan von Türkgücü München, Michal Wizor vom FC Ismaning und Sebastian Löser von 1860 Rosenheim. Mit Nikolaus Grotz und Nickoy Ricter gehören zudem zwei Spieler zum Dachauer Kader, die zuletzt beim Ligakonkurrenten Pipinsried gespielt haben.

TSV 1865 Dachau: „Brett“ Landsberg zum Auftakt

Hinzu kommen mit Fynn Gehring, Jungne Chonker, Joannis Papathymiopoulos und Oleksandr Kolomiets vier Spieler aus der eigenen Jugend zum Bayernliga-Kader. Der TSV Dachau startet am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den TSV Landsberg in die neue Saison (Beginn 17 Uhr im Stadion an der Jahnstraße).

„Ein Brett“, sagt Akkurt zum ersten Gegner. Landsberg ist zweifelsohne der Topfavorit auf den Titel. „Das ist bis Platz 15 im Kader eine Wahnsinnstruppe“, so Akkurt. Im Landsberger Sturm ist weiterhin der ehemalige Bundesligaprofi Sascha Mölders aktiv. Er und seine Teamkollegen haben nur ein Ziel: Sie wollen hinauf in die Regionalliga. (tol)