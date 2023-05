Perfektes Wochenende für 1865 Dachau: Erst der Klassenerhalt, dann die Akkurt-Zusage

Erfolgstrainer bleibt auch nächste Saison

Der TSV Dachau 1865 hat es geschafft: Der 3:2-Heimsieg gegen Spitzenreiter Schalding-Heining bedeutet den Klassenerhalt, das Fernduell mit Hof ist gewonnen.

Dachau – Willi sei Dank: Die Fußballer des TSV Dachau 1865 haben den Klassenerhalt einen Spieltag vor Saisonschluss gesichert. Sie schlugen Tabellenführer Schalding-Heining am Samstag zuhause 3:2, schafften damit die Punkte 38, 39 und 40 aufs Konto und können im Fernduell von Bayern Hof nicht mehr eingeholt werden. Held des Tages war William Kemtchoum Djayo, genannt Willi. Er erzielte in der 91. Minute mit seinem Flugkopfball das 3:2, was den Dachauern ein weiteres Jahr in der Bayernliga garantierte.

Ziel war es gewesen, am Saisonende besser abzuschneiden als der FC Bayern Hof, der Tabellen-14. der Bayernliga Nord. Denn der bessere Tabellen-14. der beiden Bayernligen bleibt drin. Und das ist der TSV 1865, weil Hof gegen Eltersdorf 0:2 verlor.

Nach dem Schlusspfiff ging die Party an der Jahnstraße so richtig los, die Freude und die Erleichterung waren grenzenlos. Dank einer grandiosen letzten Viertelstunde hat der TSV 1865 Dachau die Liga gehalten.

Die Dachauer zeigten im letzten Heimspiel der Saison viel Herz und Engagement und ersparten sich so die ungeliebte Relegation. Nun können sie im letzten Spiel in Rosenheim sogar noch den Tabellen-13. Erlbach überholen.

Eine weitere gute Nachricht: Dachaus Trainer Orhan Akkurt hat für die nächste Saison zugesagt, wie er verriet. Akkurt, der die Mannschaft erst Mitte März von Alexander Weiser übernommen hatte, war überglücklich: „Wir haben uns den Klassenerhalt verdient, die Jungs sind die letzten acht Wochen durchs Feuer gegangen. Jetzt werden wir noch mal eine gute Trainingswoche haben und nach dem Spiel in Rosenheim Urlaub machen. Dann bereiten wir uns auf die nächste Saison intensiv vor.“

Das Spiel am Samstag begann gar nicht gut. Dominik Weiss schloss in der 8. Minute ein Solo eiskalt aus elf Metern ab. Schalding-Heining führte, weil die 65-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Doch Dachau wirkte nicht geschockt – und schlug zurück. Schaldings Keeper Daniel Schedlbauer stoppte einen Sololauf von Marcel Kosuch in der 19. Minute nur durch ein Foulspiel. Den folgenden Elfmeter verwandelte Youngster Niclas Groß zum 1:1.

Schon in der 23. Minute der nächste Aufreger: Schaldings Johannes Stingl war im Laufduell gegen den pfeilschnellen Dachauer Antonios Masmanidis komplett unterlegen und zog die Notbremse. Die Folge: Rote Karte für Stangl. Der TSV 1865 spielte nun in Überzahl, lief jedoch in einen folgenschweren Konter: In der 34. Minute rutschte 65-Abwehrspieler Mathias Leiber nach einem halbhohen Ball unglücklich aus. Schaldings Markus Gallmaier bedankte sich und schob den Ball und an 1865-Torwart Maximilian Mayer vorbei zum 1:2 ins Netz.

Die Dachauer starteten mit viel Schwung in die zweite Halbzeit. Denn der eingewechselte Sebastiano Nappo belebte das Spiel deutlich. So scheiterte er in der 50. Minute nur knapp mit einem Schuss aus 16 Metern. Nach gut 70 Minuten begann dann das Finale Furioso. Marcel Kosuch erzielte zunächst nach einem Traumpass von Jihun Kang denn Ausgleich zum 2:2. Es sollte aber noch das Sahnehäubchen folgen: der Flugkopfball des eingewechselten William Kemtchoum Djayo in der Nachspielzeit. (ro)