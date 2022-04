TSV 1865 Dachau fährt mit breiter Brust nach Hankofen: „Im Team ist wieder Leben“

Einen guten Trainer-Start hat Marcel Richter beim TSV 65 Dachau hingelegt. Hier instruiert der Lamotte-Nachfolger Joker Alexander Weiss vor dessen Einwechslung in Garching. © Robert Ohl

Ein Sieg und ein Unentschieden – die Bilanz des vor zwei Wochen für Fabian Lamotte eingesetzten neuen Dachauer Trainers Marcel Richter kann sich durchaus sehen lassen.

Heute, 17.45 Uhr: Wichtiger als die Punktausbeute ist aber die Tatsache, dass Grundtugenden wie Einsatz, taktische Disziplin und hohe Laufbereitschaft an der Jahnstraße nun wieder an erster Stelle stehen.

Zwar kann man konditionelle Mängel nach wie vor nicht kaschieren, ab Minute 60 kommen einige Spieler auf dem Zahnfleisch daher, aber der Einsatzwille und die mannschaftliche Geschlossenheit machen viel wieder wett.

TSV 1865 Dachau: Effizienz geht vor

Beim jüngsten Sieg in Garching war ein klares taktisches Konzept erkennbar. Eine Fünferkette, angeführt von einem überragenden Rückkehrer Franz Hübl, erleichterte dem Rest des Teams die Arbeit. Der reaktivierte Fußball-Rentner warf seine taktische Erfahrung in die Waagschale, die er beim Drittligisten TSV 1860 München als Videoanalyst jeden Tag unter Beweis stellen muss. Toll wie er das taktische Defensivkonzept auf dem Platz lautstark moderierte. Diese Taktik sollte auch im Spiel beim souveränen Spitzenreiter Hankofen-Hailing ein geeignetes Mittel sein.

Effektivität ist im Moment einer der Trümpfe des TSV 1865. Nach dem Schlusspfiff in Garching meinte Trainer Marcel Richter: „Das war spielerisch nicht so gut von uns, aber in unserer Situation zählen nur die Punkte. Diese müssen wir uns im Moment irgendwie erkämpfen – und das macht das komplette Team hervorragend. Ein dickes Lob an alle Beteiligten.“ Das Motto der Dachauer lautet: „Die anderen spielen schön, wir spielen effektiv.“

TSV 1865 Dachau: Überraschung gegen den Spitzenreiter?

Die SpVgg Hankofen-Hailing scheint als Spitzenreiter im Moment etwas Angst vor der eigenen Courage zu bekommen, denn seit drei Spieltagen ist die Elf des Trainerduos Tobias Beck und Heribert Ketterl ohne Sieg. Einer 1:3-Pleite in Pullach stehen Remis gegen Gundelfingen und den TSV 1860 München II gegenüber. Damit ist der Vorsprung der SpVgg auf Verfolger Ingolstadt II auf sechs Punkte zusammengeschrumpft, allerdings haben die Hankofener zwei Spiele weniger absolviert als die Schanzer. Die SpVgg verfügt über eine herausragende Defensivabteilung, mit nur 24 Gegentreffern in 27 Spielen weist man einen beeindruckenden Liga-Bestwert auf.

65-Coach Marcel Richter freut sich dennoch auf den Ausflug nach Niederbayern: „Wir müssen allerdings schauen, mit welchem Kader wir antreten können, einige Spieler sind angeschlagen. Ich hoffe, es wird keinen Grund geben, im Vergleich zum Garching-Match viel zu verändern. Der Sieg war wichtig, jetzt können wir etwas befreiter aufspielen. Klar, in Hankofen erwartet uns eine schwere Aufgabe, aber wir sind fest entschlossen, auch in solchen Spielen zu punkten. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht, im Team ist wieder Leben.“ (Robert Ohl)