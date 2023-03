TSV 1865 Dachau feiert Befreiungsschlag im Tabellenkeller: Topvorstellung auf Holperrasen

Teilen

Ausgleich! Antonios Masmanidis bejubelt seinen Treffer zum 1:1, VfB-Keeper Martin Dinkel ist bedient. © ro

Das war ein Bigpoint für die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865. Am Freitagabend feierten sie in Hallbergmoos einen hochverdienten 2:1 Auswärtssieg.

Dachau – Die Dachauer boten eine herausragende Mannschaftsleistung und zeigten ein komplett anderes Gesicht als beim Debakel gegen den FC Ingolstadt II in der Woche zuvor (1:2).

Dachau 1865 war die fußballerisch klar bessere Mannschaft. Das einzige Mittel, das Hallbergmoos entgegensetzte, war Kick and Rush in seiner einfachsten Form. VfB-Neuzugang Matthias Ostrzolek – der Ex-Profi gab sein Debüt für Hallbergmoos – war viel zu wenig ins Spiel eingebunden.

Unterstützt wurden die abstiegsbedrohten Gastgeber unter anderem von einem mit einem Megafon ausgestatteten Einpeitscher auf der Tribüne, dessen Äußerungen jedoch teils peinlich und teils unsportlich waren.

Gespielt wurde im Stadion am Flughafen. Der Rasenplatz dort ist in einem erbärmlichen Zustand. Es grenzte an ein Wunder, dass sich auf dem holprigen Untergrund niemand ernsthaft verletzte.

Die neuformierte Dachauer Innenverteidigung mit Florian Mayer und Mathias Leiber war an diesem Abend schlichtweg eine Bank, und auch die beiden Außen in der Viererkette, Sebastian Brey rechts und Mario Gratzl links, boten jeweils eine Top-Partie. Dazu spielte 1865 noch in die Karten, dass mit Andreas Kostorz einer der besten Kicker in der Bayernliga – warum auch immer – nur auf der VfB-Bank saß.

Dies soll jedoch die Leistung der Dachauer nicht schmälern. Angesichts der Tabellensituation standen sie enorm unter Druck und lieferten eines der bislang besten Saisonspiele ab.

Allerdings begann das Match mit einem Paukenschlag, den es zu verkraften galt: Bereits nach 39 Sekunden zappelte der Ball im Netz der Dachauer. Vorausgegangen war der einzige konstruktive Angriff der Gastgeber in der gesamten Spielzeit. Über Matthias Ostrzolek kam der Ball zu Tobias Krause, der aus acht Metern in halblinker Position zur Führung traf. Das war es dann aber mit der Hallbergmooser Herrlichkeit. Bis zum Abpfiff hatten die Gastgeber keine einzige wirkliche Torchance mehr. Die Dachauer rappelten sich schnell auf und spielten konstruktiven Fußball, ihre technische Überlegenheit machte sich bezahlt.

Das wichtige 1:1 fiel in der 21. Minute. Der gut spielende Antonios Masmanidis setzte sich über halbrechts geschickt durch und traf aus zwölf Metern trocken flach ins rechte Eck. In der 27. Minute schon legte Dachau nach. Der überragende Florian Mayer traf per Kopf aus dem Gewühl heraus.

Nur gegen Ende der zweiten Halbzeit mussten die Dachauer noch ein wenig zittern. Aufgrund der nicht bayernligawürdigen Platzverhältnisse war nicht auszuschließen, dass doch noch irgendwie ein Ball ins Tor fallen könnte. Wenn man den 65-Kickern etwas vorwerfen konnte, dann dass sie zuvor die besten Torchancen ausließen oder Konter schlecht ausspielten. Sie hätten das Spiel schon früher entscheiden müssen.

„Das war mal wieder ein verdientes Erfolgserlebnis“, freute sich 65-Trainer Alexander Weiser. „Die Platzverhältnisse waren schwer, aber die Jungs haben das sehr gut angenommen. Was mir heute besonders gut gefallen hat, war, dass man gemerkt hat, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die will, die alles füreinander gibt.“ (ro)

Stenogramm

VfB Hallbergmoos - TSV 1865 Dachau 1:2 (1:2): TSV Dachau: Maximilian Mayer, Mario Gratzl, Arijanit Kelmendi, Mohamed Bekaj, Orkun Tugbay, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Jihun Kang, Vendim Sinani, Dragan Radojevic, Marcel Jurakovic – Marcel Kosuch, Antonios Masmanidis, Sebastiano Nappo

Tore: 1:0 (1.) - Tobias Krause. 1:1 (21.) - Antonios Masmanidis. 1:2 (27.) - Florian Mayer