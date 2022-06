TSV 1865 Dachau: Nappo überzeugt bei Debüt - Gegner in 65-Trikots

Teilen

Mit zwei Treffern hat der Neu-1865-Stürmer Sebastiano Nappo (Mitte) einen verheißungsvollen Einstand im Team des Dachauer Bayernligisten gefeiert. © RO

Dieser Start der sich im Umbruch befindlichen Bayernliga-Mannschaft des TSV 1865 Dachau hat Appetit auf mehr gemacht.

Dachau - Die Gäste aus Ingolstadt, die jüngst in die Bezirksliga aufgestiegen sind, waren allerdings kein Maßstab für die Elf von Trainer Alexander Weiser. Für den Zuschauer war es erst einmal eine verwirrende Angelegenheit, da beide Teams mit Trikots des TSV 1865 Dachau angetreten sind. Die Gäste hatten keine farblich passende Spielkleidung dabei und spielten deshalb in den schwarzen 1865-Leibchen.

Dachaus Neuzugang Sebastiano Nappo zeigte in seinem ersten, 45 Minuten währenden Match im 65-Trikot, warum er enorm wichtig werden könnte in der anstehenden Saison. Er hatte drei Ballkontakte im Sechzehner und münzte zwei davon in Treffer um, keine schlechte Bilanz für einen Stürmer.

Sein Mitspieler haben allerdings noch nicht verinnerlicht, dass mit Sebastiano Nappo einer da ist, der trifft, wenn man ihn bedient; viele Pässe aus dem Spiel heraus gab es (noch) nicht, obwohl Nappo oft mustergültig in den Halbräumen freistand.

Erfahrene Haudegen und viele junge Wilde: Der TSV 1865 Dachau hat eine gute Mischung für die Bayernligasaison 2022/2023 zusammengemixt. © RO

Den ersten Treffer erzielte in der 21. Minute nach einer technisch feinen Leistung am linken Fünfereck, und Tor Nummer zwei entsprang einem abgefälschten Kullerball in der 45. Minute. Dazwischen traf Mittelfeldmotor Lirim Kelmendi aus zwölf Metern zum 2:0 ins Schwarze (43.). Das 4:0 markierte in der 53. Minute Abwehrhüne Florian Mayer, der nach einem Freistoß von Alexander Weis aus 18 Metern den zu kurz abgewehrten Ball von Fatih Torwart Ali Cakmakci von rechts humorlos in die Maschen donnerte.

Kurz vor Schluss trafen dann noch Alexander Weiss (80.) und ein Gästespieler per Eigentor (88.).

Schon in der Pause meinte 1865-Fußball-Boss Marcel Richter gut gelaunt: „Das ist schon ein guter Auftritt unserer neuformierten Mannschaft. Vor allem die ersten 30 Minuten waren sehr gut. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, setzen dieses Vorhaben bereits mit viel Druck und Kreativität um.“

Nach dem Spiel meinte 1865-Trainer Alexander Weiser: „Nach einer anstrengenden Trainingswoche war es gut. Aber spielerisch muss es noch besser werden, die Abläufe müssen noch einstudiert werden. An sich bin ich zufrieden, alle sind da und zeigen vollen Einsatz. Wir fordern viel vom Team nach nur zwei Wochen Pause. Unser Ziel ist es, das Angriffspressing und das Mittelfeldpressing einzustudieren.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - FC Fatih Ingolstadt 6:0 (3:0) TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Fitim Konjuhi, Florian Mayer, Sebastiano Nappo, Kevin Bromm, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Marcel Kosuch, Dragan Radojeviv – Josef Strohmeier, Jan Lipovsek, Alexander Weiss, Oliver Wargalla, Patrick Bromm, William Djayo, Niclas Groß

FC Fatih Ingolstadt: Ali Cakmaki, Erdogan Nasufaj, Dardan Berisha, Alvaro Mehmetovic, Ramazan Kurnaz, Marko Miskovic, Peter Veit, Mehmet Sin, Muhammed Abasikeles, Nikolaus Saridis, Quirin Nuber – Boubacar Saha, Akif Abasikeles, Muhammed Demirkol

Tore: 1:0 (21.) Sebastiano Nappo. 2:0 (43.) - Lirim Kelmendi. 3:0 (45.) - Sebastiano Nappo. 4:0 (53.) - Florian Mayer. 5:0 (80.) - Alexander Weiss. 6:0 (88.) - Eigentor.