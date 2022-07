TSV 1865 Dachau bezahlt ersten Dreier mit drei Verletzungen

Von: Nico Bauer

Spektakuläre Flugeinlage von Marcel Kosuch beim 65-Gastspiel in Garching. Dachau gewann die Partie mit 3:2 © Nico Bauer

Es macht wieder Spaß, dem TSV 1865 Dachau beim Fußballspielen zuzusehen. Nach Krampf und (Abstiegs-) Kampf will man nach der Relegation nun wieder offensiv spielen und sorgenfrei die Tabelle anschauen.

Dachau - Nach guten Ansätzen mit einem schlechten Ergebnis zum Start (1:4 gegen Deisenhofen) folgte nun ein 3:2 (2:0)- Auswärtssieg beim VfR Garching, den man über weite Strecken nach Belieben beherrschte, um sich am Ende selbst das Leben schwer zu machen. Nach acht Minuten führten die Dachauer mit 2:0 – und das war fast logisch.

Die Gäste überrollten Garching und nutzten Patzer in der Abwehr gnadenlos aus. Riccardo Basta, der einst auf dem Sprung in den Profikader der FC Bayern war, sah beim ersten Tor von Dragan Radojevic ganz schlecht aus. Das 2:0 von Innenverteidiger Florian Mayer (8.) fiel nach einer Ecke, bei der ein erster Schuss an den Pfosten krachte. Auch dieses Tor kam nicht aus heiterem Himmel, haben die 65-Fußballer doch schon bei der 1:4-Heimpleite gegen Deisenhofen ein halbes Dutzend extrem gefährlicher Standards ausgelassen. Eine halbe Stunde lang dominierten die Dachauer in Garching nach Belieben, sie verpassten es allerdings, ein drittes oder viertes Tor nachzulegen.

Der VfR nahm erst kurz vor der Pause an der Partie teil, er musste froh sein, mit nur zwei Toren Rückstand in die Kabine zu entkommen. So scheiterte Sebastiano Nappo einmal am Pfosten, als er alleine auf den Torwart zulief (22.). Nach der Pause belohnte sich Nappo nach seinen Aluminiumtreffern gegen Deisenhofen und in der ersten Hälfte mit seinem ersten Saisontor. Der Stürmer musste nach einer tollen Kombination und der Hereingabe von Marcel Kosusch nur noch den Fuß hinhalten (50.).

Fast im Gegenzug machten die Garchinger dann aber den Anschlusstreffer – und das war der Startschuss für ein Duell mit offenem Visier. Garching warf alles nach vorne, kam in der 78. Minute nach einer Ecke zum 2:3, es wurde spannend. Die Zitterei zum Spielende war völlig unnötig, denn die Dachauer spielten einen tollen Fußball und ließen im zweiten Durchgang eine ganze Reihe hochkarätiger Chancen aus. 20 Minuten vor dem Ende zeigten Anthony Manuba und Marcel Kosuch mit einem doppelten Doppelpass, wie schön Fußball sein kann. Tragischerweise rutschte in der Mitte Martin Schön um Zentimeter an der Hereingabe vorbei.

Zahlreiche Dachauer Fans auf der Tribüne sahen von ihrer Mannschaft so schönen Fußball wie schon lange nicht mehr. Die ersten drei Punkte kassierte man hochverdient ein, nur hätte man das viel einfacher haben können. „Ich hoffe nur, dass der Preis für den Sieg nicht zu hoch sein wird“, sagte später der Dachauer Coach Alexander Weiser. Nach zwei Verletzungen im ersten Spiel mussten wieder drei Mann angeschlagen ausgewechselt werden. In der Defensive könnte es nun richtig eng werden für den TSV 1865 Dachau. (Nico Bauer)

Stenogramm

VfR Garching - TSV 1865 Dachau 2:3 (0:2)

VfR Garching: Maximilian Retzer, Dennis Niebauer, Christian Wimmer, Robert Rohrhirsch, Sebastian Hofmaier, Philip Gmell, Tino Reich, Mark Zettl, Riccardo Basta, Stephan Thee, Quentin Kehl – Marc Perkuhn, Alexander Beer, Antonios Masmanidis TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Jihun Kang, Florian Mayer, Alexander Weiss, Sebastiano Nappo, Martin Schön, Sebastian Brey, Vendim Sinani, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevic – Arijanit Kelmendi, Patrick Bromm, Kevin Bromm, Athanasios Savvas, Niclas Groß. Zuschauer: 150 Tore: 0:1 (2.) – Dragan Radojevic. 0:2 (8.) – Florian Mayer. 0:3 (50.) – Sebastiano Nappo. 1:3 (54.) – Robert Rohrhirsch. 2:3 (78.) – Sebastian Hofmaier.