TSV 1865 Dachau erwartet „Wundertüte“ Ingolstadt - Memmingen-Talent verstärkt Kader

Willkommen zurück in Dachau: Marcel Richter begrüßt den 1865-Neuzugang Christos Trifinopoulos. © RO

Die zweite Etappe der laufenden Englischen Woche in der Fußball-Bayernliga steht am heutigen Dienstag auf dem Programm der Fünftligisten in der Gruppe Süd.

Dachau – Der TSV 1865 Dachau bekommt es um 18.30 Uhr in Ingolstadt mit der zweiten Mannschaft des Drittliga-Spitzenreiters FC 04 zu tun. Nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Dachauer zählt die „Zweite“ des Vereins aus Ingolstadt. Und jetzt rechnet man auch noch mit einer „Wundertüte“ (O-Ton 1865-Coach Alexander Weiser), denn nach dem Abstieg des FCI aus der Zweiten in die Dritte Liga gab es auch eine personelle Runderneuerung bei der Reservemannschaft des FCI.

Beide Teams haben nach fünf Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto, sie belegen die Plätze 13 (FCI) und 14 (1865). Gewonnen gegen die Ingolstädter haben die Dachauer zuletzt im Jahr 2018. Die Torschützen beim 3:1 waren Ryosuke Kikuchi (jetzt FC Pipinsried), der jetzige Chefcoach Alexander Weiser und Marko Todorovic. In der vergangenen Saison setzte es für 1865 zwei Niederlagen. Zuhause verlor man mit 1:2, und in Ingolstadt gab es eine peinliche 0:4-Pleite. Der TSV 1865 muss heute erst einmal das sehr unglückliche 1:1 im Heimspiel gegen den FC Ismaning aus den Kleidern schütteln. Zur Erinnerung: Der Ausgleichstreffer für die Gäste aus Ismaning fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Davor hatte die Weiser-Elf eine durchaus ansehnliche Partie abgeliefert, allerdings wieder einmal vergessen, das 2:0 nachzulegen.

Im personellen Bereich hat der TSV 1865 Dachau noch einmal nachgelegt, denn mit Christos Trifinopoulos wechselt ein hoffnungsvolles Talent des FC Memmingen an die Dachauer Jahnstraße. Christos ist ein gebürtiger Dachauer, sein Vater Dimi trainierte in der vergangenen Saison die AEG Dachau. Dachaus Fußball-Boss Marcel Richter meinte zu dem Wechsel: „Christos ist ein Talent, das in Memmingen eine gute Ausbildung genossen hat. Zudem stammt er aus Dachau, der lokale Bezug ist also da.“ Trifinopoulos ist ein offensiver Außenbahnspieler, der 20-Jährige wurde in Memmingen in erster Linie in der Landesligamannschaft des FCM II eingesetzt. Er kam auf 28 Spiele, sieben Tore und zwei Assists.

65-Trainer Alex Weiser freut sich auf das Match in Ingolstadt, weiß aber auch: „Spiele gegen zweite Mannschaft höherklassiger Vereine sind immer eine Wundertüte. Die Zweite des FCI ist sehr gut ausgebildet und konditionell topfit. Zudem gehe ich davon aus, dass einige Reservisten aus dem Profikader der Dritten Liga auf uns warten werden. Gegen Ismaning hat uns zum Sieg am Ende nicht viel gefehlt. Wenn wir das Spiel in Ingolstadt mit der gleichen Intensität und Einstellung angehen, dann bin ich mir sicher, dass wir mit Punkten im Gepäck nach Hause fahren werden.“