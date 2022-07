TSV 1865 Dachau: Mit spielerischen Qualitäten zum Erfolg gegen Deisenhofen

Von: Nico Bauer

Teilen

Gewissenhaft vorbereitet hat der neue 65-Trainer Alexander Weiser (links) sein Dachauer Bayernligateam auf die Saison 2022/2023. FOTO: RO © RO

Zum Auftakt bekommt es der TSV Dachau mit einem wahren Härtetest zu tun. Gegen Deisenhofen soll aber nicht mehr der Bus vor dem Tor geparkt werden.

Dachau – Gefühlt ist der Kraftakt namens Abstiegsrelegation erst ein paar Augenblicke her – und schon wird es wieder ernst. Mit einigen Neuzugängen, einem neuen Trainerteam und einigem Optimismus greift der TSV 1865 Dachau in der Fußball-Bayernliga an.

Dachaus neuer Trainer Alexander Weiser sieht gute Voraussetzungen für eine etwas ruhigere Saison. Mit dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen (Samstag, 17 Uhr) startet das klassenhöchste Dachauer Stadtteam in die neue Saison.

Der 33 Jahre junge Coach bildet das neue Trainerteam mit den beiden – aus Garching gekommenen – spielenden Co-Trainern Martin Schön (ehemals Karlsfeld) und Ari Kelmendi (ehemals Pipinsried). Der seit 2013 für den TSV Dachau spielende Weiser macht auch schnell deutlich, dass er mit der Mannschaft einen genauen Plan hat: „In der letzten Saison haben wir teilweise den Mannschaftsbus vor dem eigenen Tor geparkt. Diese Saison wollen wir einen gepflegten Kurzpassfußball bis hin zum gegnerischen Tor spielen. Dafür haben wir auch die benötigten sehr guten Fußballer.“

Nach den Notmaßnahmen im Abstiegskampf soll der Verein Ruhe bekommen – und der Fan wieder mehr Freude bei den Heimspielen haben. Den Trainer stimmt auch zuversichtlich, dass in den intensiven Wochen von Abstiegskampf und Relegation die Mannschaft zusammengewachsen ist, was in der neuen Saison eine gute Basis sei. Weiser sieht nach einigen Wechseln im Kader eine gute Qualität, um sich diesmal fern von der Abstiegszone halten zu können.

„Wenn alle gesund sind, können wir einen Platz in der oberen Tabellenhälfte belegen“, sagt der Trainer. Die teilweise schwer wiegenden Abgänge habe man kompensiert und darüber hinaus gibt der neue Trainer auch den Talenten aus dem eigenen Verein die Chance, sich anzubieten. Er attestiert dem aus der eigenen Jugend nach oben gezogenen Abwehrspieler Dragan Radojevic einen großen Leistungssprung. Nach sechs Bayernliga-Kurzeinsätzen in der vergangenen Saison könnte der 19-Jährige heuer den nächsten Schritt im Bayernliga Kader machen.

Der Ernst der Bayernliga beginnt mit dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen. „Das wird gleich ein richtig harter Prüfstein“, sagt Weiser und erinnert daran, dass man im vergangenen Jahr gegen den spielstarken Club aus dem Münchner Süden wenig Spaß hatte. Beim 3:3 zu Hause und der 1:7-Pleite auswärts fing man sich satte zehn Gegentore ein; zudem haben die Dachauer in den drei Heimspielen gegen Deisenhofen erst einen Punkt geholt. Mit den Erinnerungen an die Abstiegsrelegation und die Historie gegen Deisenhofen kann man im ersten Punktspiel gleich doppelt etwas geraderücken.

Am Samstag steht Weiser nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Lediglich Mario Maric (krank) wird ausfallen. Fragezeichen stehen wegen Trainingsrückstand hinter Vendim Slimani (Urlaub) und Orkun Tugbay (Verletzung). Große Verletzungen blieben dem Bayernligisten in der Vorbereitung erspart. (Nico Bauer)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau (Saison 2022/2023)

Lesen Sie auch Hiobsbotschaften beim FC Pipinsried: Idrizovic und Langen fehlen gegen Fürth

Neuzugänge: Martin Schön, Arijanit Kelmendi (beide Garching), Anthony Manuba (Deisenhofen), Sebastiano Nappo (Heimstetten), Athanasios Savvas (Jahn Regensburg II).

Abgänge: Hüseyin Ceker (Olching), Chaka ngu’Ewodo (Holzkirchen), Kerem Barin (Planegg), Mahamed Quaad (Karlsfeld), Triumf Gudaci (Feldmoching), Nikolaus Grotz (Pipinsried), David Leugner (Landsberg), Fabian Lamotte (Pullach), Nickoy Ricter (Pipinsried).

Trainer: Alexander Weiser (neu, bisher Spieler).

Kader: Marco Jakob, Maximilian Mayer, Josef Strohmeier – Arijanit Kelmendi, Lirim Kelmendi, Fitim Konjuhi, Mathias Leiber, Jan Lipovsek, Florian Mayer, Dragan Radojevic, Vendim Slimani – Sebastian Brey, Kevin Bromm, William Djayo, Niclas Groß, Marcel Jurakovic, Marcel Kosuch, Anthona Manuba, Mario Maric, Sebastiano Nappo, Orkun Tugbay, Alexander Weiss – Patrick Bromm, Athanasios Savvas, Martin Schön, Oliver Wargalla.