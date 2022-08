TSV 1865 Dachau vor Duell mit Gundelfingen: Mit Leidenschaft punkten

Der TSV 1865 Dachau vor dem Duell mit Gundelfingen © IMAGO/Sven Leifer

Mit dem FC Gundelfingen gastiert am heutigen Samstag nicht gerade der Lieblingsgegner des TSV Dachau 1865 an der Jahnstraße. Nur: die Weiser-Elf hat die vergangenen beiden Spiele in der Bayernliga gewonnen.

Dachau – Nach dem 3:0-Sieg zu Hause gegen Hallbergmoos sowie dem überraschenden, aber verdienten 3:2-Auswärtssieg beim Regionalligaabsteiger FC Memmingen erwartet der TSV Dachau 1865 in der Fußball-Bayernliga am heutigen Samstag (17 Uhr) den FC Gundelfingen – nicht gerade ein Lieblingsgegner des Teams von Trainer Alexander Weiser.

TSV 1865 Dachau: „Drei bis vier Punkte zu wenig für den Aufwand, den wir betreiben“

Sollten die Dachauer (11 Punkte) jedoch gewinnen, würden sie an dem schwäbischen Traditionsklub (13 Punkte) vorbeiziehen und sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Und das ist auch ganz klar die Zielsetzung der gensburg II zur Weiser-Elf gewechselt war, es aber nicht in den Kader der Ersten geschafft hatte. Er kickt nun für den Bezirksligisten SV Aubing.

Dachaus Fußballboss Marcel Richter meinte zur Lage seiner Mannschaft Folgendes: „Es ist ganz gut gelaufen bisher, aber wir haben drei bis vier Punkte zu wenig für den Aufwand, den wir betreiben. Aber die gesamte Entwicklung ist sehr gut, auch wie wir uns auf dem Platz präsentieren.“ Bisher gab es sechs Spiele zwischen den beiden Vereinen. Die Bilanz hier ist aus Dachauer Sicht ernüchternd; Heimelf vor der Partie. Die Pluspunkte der Weiser-Elf sind mittlerweile die Stabilität in der Defensive und eine absolut torgefährliche Offensive mit den beiden Torjägern Sebastiano Nappo und Marcel Kosuch, die sich blind verstehen. In der Defensive sorgen neben Arijani Kelmendi, der Youngster Niclas Groß, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi und Anthony Manuba für die notwendige Sicherheit – in der Viererkette und im zentralen Mittelfeld. Den TSV 1865 Dachau verlassen hat bereits wieder Athanasios Savvas, der erst vor der Saison vom SSV Jahn Regensburg II zur Weiser-Elf gewechselt war, es aber nicht in den Kader der Ersten geschafft hatte. Er kickt nun für den Bezirksligisten SV Aubing.

TSV 1865 Dachau gegen Gundelfingen: „Gegner, der defensiv sehr gut organisiert ist“

Die momentan besten Torschützen beim FCG sind Manuel Müller und Edwin Tarakan mit jeweils drei Treffern. Gecoacht werden die Gäste von Stefan Anderl, der vormals den FV Illertissen sowie den FC Memmingen in der Regionalliga coachte. Anderl ist jedoch ein Gundelfinger Urgestein. „Mit Gundelfingen empfangen wir einen Gegner, der defensiv sehr gut organisiert ist und nach Ballgewinnen schnell umschaltet. Im eigenen Spielaufbau müssen wir daher sehr achtsam sein. Dennoch wollen wir weiterhin attraktiven Fußball spielen und die jüngste Serie von zwei Siegen weiter ausbauen. Wenn die Mannschaft mit der gleichen Leidenschaft wie in Memmingen verteidigt, wird uns das auch gelingen“, meint Dachaus Coach Weiser, der bis auf Sebastian Brey, der im Urlaub ist, seine Bestbesetzung aufs Feld schicken kann.