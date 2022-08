1865 Dachau unterliegt FC Gundelfingen: Hektik, Nickeligkeiten und schwache Nerven

Heiße Partie: Der FC Gundelfingen rang den TSV 1865 Dachau in einem hitzigen Spiel nieder. © Wagner

Das Bayernligaspiel zwischen dem TSV 1865 Dachau und dem FC Gundelfingen zehrte an den Nerven. Die Gastgeber gingen am Ende als Sieger vom Platz.

Dachau – An denen der Zuschauer und vor allem an denen der Spieler. Bei einigen der Kicker lagen sie sogar blank – während des Spiels und nach dem Abpfiff der intensiven Partie, die mit einem 3:2-Sieg der Gäste aus Schwaben endete.

Alle guten Dinge sind drei. Dieser Spruch hätte so schön auf die Heimelf passen können. Doch der dritte Sieg in Folge wollte der Elf von Trainer Alexander Weiser nicht gelingen. Und das war ärgerlich. Aus Sicht der Dachauer war die Niederlage durchaus vermeidbar. In einem kampfbetonten und nickeligen Spiel verschenkten sie mindestens einen Punkt.

Das lag auch daran, dass die Gäste, die aus einer geordneten Defensive heraus agierten, die Weiser-Schützlinge immer wieder in harte, teilweise unfaire Zweikämpfe verwickelten, um dann schnell in das Umschaltspiel zu kommen. Doch das allein war nicht ausschlaggebend. Die Dachauer waren an der Niederlage selbst schuld. Denn sie vergaben beste Chancen kläglich. Nur zwei Beispiele: So verschoss Sebastiano Nappo einen Handelfmeter (12. Minute), und Oliver Wargalla war bei einem Solo vollkommen frei vor dem Kasten der Gäste.

Doch anstatt einen Abschluss zu versuchen, zog er es vor, den Gundelfinger Torwart Dominik Dewein ausspielen zu wollen – und scheiterte dabei kläglich (63.). Die Gäste waren in dieser Hinsicht einfach konsequenter und verwandelten ihre Chancen. Das Ende vom Lied: Trotz einem guten Spiel steht der TSV 1865 wieder einmal ohne Punkte da, so das Fazit der vielen Fans im Stadion.

Das Spiel begann rasant, und nach wenigen Sekunden hatte Marcel Kosuch bereits das 1:0 auf dem Fuß, verzog aber knapp. Die Gäste hielten gut mit, und in der 3. Minute setzte Maximilian Braun den Ball an den Außenpfosten. In der 12. Minute dann der Handelfmeter für Dachau, den Sebastiano Nappo lässig halbhoch ins linke Eck schoss. Gundelfingens Torwart Dominik Dewein ahnte jedoch die Ecke und hielt den schwach getretenen Ball locker.

Rasant ging es weiter. Es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Es folgte das 0:1 in der 21. Minute durch Ibrahim Neziri, der nach einem von Vendim Sinani verlorenen Ball im Mittelfeld auf und davon ging und aus kurzer Distanz einnetzte. Fast postwendend fiel das 1:1 durch einen Foulelfmeter in der 23. Minute. Nappo besaß die Chuze und trat erneut an – und verwandelte sicher ins rechte Eck. Die 2:1-Führung für die Gäste dann in der 38. Minute. Janik Noller traf nach einem Querpass von rechts hinter die Viererkette gekonnt aus acht Metern.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Partie hektisch und war erneut von Zweikämpfen geprägt. Nur mit dem Unterschied, dass Dachau druckvoller agierte. Doch an der mangelnden Chancenverwertung änderte sich leider nichts. Der für den unglücklich agierenden Vendim Sinani eingewechselte Oliver Wargalla vergab in der 53. Minute nach Vorarbeit von Marcel Kosuch knapp.

Arijanit Kelmendi sah bald darauf nach seinem zweiten Foul die Gelb-Rote Karte (58.). Dadurch ging ein Ruck durch die Elf der Dachauer, die die Unterzahl läuferisch wettmachten. Der Lohn war das 2:2 durch Martin Schön, der von Marcel Kosuch wunderbar freigespielt wurde und den Ball aus zehn Metern unhaltbar im Kasten versenkte (65.).

Doch die Freude war nur kurz. Eine Kurzschlusshandlung, sprich Ballverlust, von Kapitän Mario Maric brachte in der 70. Minute das 2:3 durch Felix Hafner, der aus 20 Metern in den linken Winkel traf

Dann brach die Zeit der Nickeligkeiten an. Dachau wollte unbedingt den Ausgleich, und die Gäste verzögerten, wo immer es ging. Schauspielerische Bestleistungen boten die Gundelfinger Maximilian Braun und Rene Schröder, die bei jeder leichten Berührung zu Boden sanken und und sich auf diesem wälzten, als wären sie brutal gefoult worden. Diese Darbietungen gefielen den Dachauern logischerweise überhaupt nicht. Die Folge: emotionale Ausbrüche nach dem Schlusspfiff.

Als sich Dachaus Trainer Alexander Weiser wieder beruhigt hatte, gab er zu Protokoll: „In einem sehr hitzigen Match hatten wir heute das Spielglück nicht auf unserer Seite. Und wir haben uns phasenweise wieder selbst geschlagen. Ein verschossener Elfmeter, ein Chancenplus. (Robert Ohl)