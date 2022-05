TSV 1865 Dachau: Richter-Elf verschläft die ersten zehn Minuten - „Kann man sich nicht erlauben“

Er wuselte nach der Pause: Der für den enttäuschenden Nickoy Ricter eingewechselte 1865-Wirbelwind Orkun Tugbay sorgte für Schwung im Dachauer Spiel. © Robert Ohl

Der Pfeil zeigt nach unten. Der TSV 1865 Dachau hat durch die 1:2-Heimniederlage gegen den FC Ingolstadt 04 U 23 die Chance verpasst, Boden gut zu machen im Abstiegskampf.

Dachau – Zwei schwache Phasen zu Beginn und am Ende der Partie haben den Schützlingen von Marcel Richter einen dicken Strich durch die Erfolgsrechnung gemacht.

Dachau ist auf den dritten der drei Abstiegs-Relegationsplätze abgerutscht, aber aussichtslos ist die Lage noch lange nicht. Es ist noch alles möglich, vom Klassenerhalt bis zum Direktabstieg. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht, Hallbergmoos gewann mit 3:2 gegen Deisenhofen und Wasserburg bekam die Punkte von den Schwabmünchnern durch einen kaum nachzuvollziehenden Nichtantritt auf einem Tablett überreicht.

Die Dachauer mussten am Samstag ob der angespannten Personalsituation mal wieder improvisieren. Was stimmte beim TSV 1865 Dachau waren Einsatzbereitschaft und der Wille, sich gegen die drohende Pleite zu stemmen. Wo es haperte war der spielerische Bereich. Da waren die Gäste den Hausherren, vor allem in den letztendlich spielentscheidenden ersten 20 Minuten, deutlich überlegen.

Am Ende standen Dachauern zwei Dinge im Weg. Das war zum einen die mangelhafte Chancenverwertung. Hervorzuheben ist da Oliver Wargalla, er brachte das Kunststück fertig, nicht einen seiner vier Hochkaräter in Treffer umzumünzen.

Das zweite Hindernis auf dem Weg zum Erfolg hatte einen Namen: Ludwig Zech. Der Ingolstädter Keeper bot eine überragende Leistung, er zeigte einige Klasseparaden gegen die Dachauer Offensiv-Asse.

Die Schanzer waren in Dachau mit drei in der Region bestens bekannten Spielern angetreten: Thomas Rausch, der überragende Spieler der ersten Hälfte, stammt aus Kollbach. Fabian Willibald war einst in Sittenbach zuhause und Fabio Meikis kickte in der Jugend u.a. beim TSV 1865 Dachau.

Schon die Anfangsphase hat den Zuschauern gezeigt, wie an diesem Maitag der Hase läuft. Der Dachauer Schlafwagen wurde vom ICE namens FCI II klassisch abgehängt. Die Schanzer legten los wie die Feuerwehr, Thomas Rausch und Michael Senger waren nicht zu halten. So dürfte vor allem Nickoy Ricter noch lange nach dem Spiel Schwindelanfälle gehabt haben, Rausch spielte ihm einen Knoten nach dem anderen in die Beine. Der im Sommer zum FC Pipinsried wechselnde Ricter wurde zur Pause erlöst, er bleib nach dem Seitenwechsel in der Kabine.

Das Ingolstädter Führungstor in der achten Minute erzielte Michael Senger, der den Ball im Anschluss an ein Foul von Mario Maric per Freistoß aus 20 Metern ziemlich mittig, allerdings auch leicht abgefälscht, im 65-Kasten versenkte.

Die Dachauer hatten noch an diesem Treffer zu knabbern, da schlug das Spielgerät erneut in ihrem Tor ein. Keine 120 Sekunden nach dem 1:0 stellte Senger auf 2:0. Er schloss eine Traumkombination über rechts aus acht Metern ab. In dieser Phase konnte es einem angst und bange werden um die 65-Kicker. Zur Erleichterung der Dachauer Anhänger nahm das Tempo der Gäste von Minute zu Minute ab, der ICE mutierte mit zunehmender Spielzeit zum D-Zug. Kurz vor der Pause bot sich den Dachauern die Chance zum Anschlusstreffer, doch Sebastian Brey scheitert an wieder einmal glänzend parierenden Ludwig Zech.

Die zweite Hälfte begann aus Dachauer Sicht etwas forscher als der erste Durchgang, die Gäste beschränkten sich nun auf das Verwalten des 2:0-Vorsprungs.

Bis zur 60. Minute passierte allerdings nicht viel vor dem Ingolstädter Tor, dann folgte die Zeit der vergebenen Hundertprozentigen durch Oliver Wargalla (65./71./77.). Dazwischen sorgte Daniel Leugner für Freude auf den Rängen, nach seinem Treffer keimte beim TSV 1865 wieder Hoffnung auf. „Leuges“ überraschte Keeper Zech mit einem Kullerball aus 16 Metern in linke Eck. Danach drängte Dachau energisch auf den Ausgleichstreffer, aber „as Runde wollte nicht in das Eckige“. Die Gäste hatten noch eine Großchance durch den Dachauer Fabio Meikis, der aber an Marco Jakob scheiterte.

Der Dachauer Trainer Marcel Richter war natürlich enttäuscht: „Dieses Spiel haben wir den ersten zehn Minuten verloren. Danach haben wir uns gefangen und waren konkurrenzfähig. Trotzdem, Hut ab vor der Mannschaft, auch was die zweite Hälfte betrifft. Das war die beste zweite Halbzeit, die ich bisher von uns gesehen habe. Es ist Qualität vorhanden, aber so eine Anfangsphase wie heute kann man sich in dieser Liga einfach nichr erlauben.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - FC Ingolstadt 04 II 1:2 (0:2)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Fitim Konjuhi, Alexander Weiser, Oliver Wargalla, Nickoy Ricter, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Vendim Sinani, Niclas Groß – Dragan Radojevic, Orkun Tugbay, Menelik Ngu Ewodo, Triumf Gudaci, Daniel Leugner

FC Ingolstadt 04 II: Ludwig Zech, David Udogu, Fabian Willibald, Georgios Pintidis, Egson Gashi, Ishak Karaogul, Tim Herm, Thomas Rausch, Fabio Meikis, Michael Senger, Mario Götzendörfer – Jonas Brunner, Donald Nduka, Patrick Görtler, Felix Keidel, Jonas Perconti

Zuschauer: 123

Tore: 0:1 (8.) – Michael Senger. 0:2 (10.) – Michael Senger. 1:2 (68.) – Daniel Leugner.