TSV 1865 Dachau: Kurs Klassenerhalt geht beim Freitagspiel beim FC Ismaning in die nächste Runde

Teilen

Will mit seiner Mannschaft einen weiteren Schritt in Richtung rettendes Ufer machen: TSV Dachau-Trainer Marcel Richter. © Robert Ohl

Der TSV 1865 Dachau könnte mit einem Auswärtssieg beim FC Ismaning zumindest vorübergehend auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz der Bayernliga Süd springen.

Ismaning - Heimfluch besiegt, sieben Punkte in der Ferne geholt und das rettende Ufer in Sicht – läuft beim TSV 1865 Dachau. Bessere Voraussetzungen, dem rettenden Ufer einen weiteren großen Schritt näher zu kommen, kann man sich im Lager des ranghöchsten Dachauer Fußballteams nicht ausmalen. Zu Platz 14 beträgt der Rückstand der Richter-Elf nur noch zwei Punkte, und zum komplett stressfreien Platz 13 sind es nur noch drei Punkte. Es stehen noch zwölf Punkte an den letzten vier Spieltagen in der Verlosung, und die Dachauer sind fest entschlossen, die eigene Sammlung noch deutlich zu vergrößern. Nicht zu übersehen ist die Einheit, die das Dachauer Team nach dem Trainerwechsel zu einem schlagkräftigen Kollektiv geformt hat. Vorbei sind die Zeiten, in denen die 65-Kicker individuell sich hin gewurschtelt haben.

TSV 1865 Dachau: Siege gegen die Zweite des SSV Jahn Regensburg und TSV Schwaben Augsburg sorgen für gute Stimmung

Parallel dazu kommen auch die durchaus vorhandenen, lange aber nicht zur Geltung gekommenen spielerischen Mittel wieder zum Tragen, in Ansätzen war das schon im jüngsten Spiel gegen Schwaben Augsburg erkennbar. Der Generalschlüssel zum Erfolg ist und bleibt aber das Thema Defensivarbeit und Disziplin. Mit dem FC Ismaning wartet auf die Dachauer ein Gegner, der sehr schwer einzuschätzen ist; mit den Themen Auf- und Abstieg hat die Elf von Trainer Mijo Stijepic nichts mehr zu tun.

Der FC Ismaning ist kein alltäglicher Verein, alles dreht sich beim FCI um den Fußball; weitere Abteilungen gibt es nicht. Bisher war die Bilanz des TSV 1865 Dachau in Spielen gegen den FC Ismaning ausgeglichen. So gab es vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen zu verzeichnen. Toptorjäger des FCI ist der ehemalige Haimhausener und Jetzendorfer Daniel Gaedke, er belegt mit acht Toren Platz 20 in der Torjägerparade der Bayernliga Süd. Der FC Ismaning steht mit 46 Punkten in der Grauzone der Liga; sicherlich hat man sich beim FCI mehr erhofft als Platz acht im Zwischenklassement.

Der FC Ismaning konnte seine letzten beiden Partien nicht für ich entscheiden

Das Hinspiel im Jahnstadion endete leistungsgerecht 0:0, es gab außergewöhnlich wenige Torchancen auf beiden Seiten des Platzes. Beim TSV 1865 Dachau ist der Einsatz von Stefan Vötter, Orkun Tugbay und Florian Mayer fraglich; alle drei haben unter der Trainingswoche gekränkelt. Ebenso auf der Kippe steht der Einsatz von Oliver Wargalla, er ist leicht angeschlagen. 1865-Trainer Marcel Richter spricht mit viel Respekt über die Ismaninger: „Das ist eine junge, unberechenbare Mannschaft, die diszipliniert zu Werke geht als Kollektiv gut funktioniert. Beliebtes Stilmittel sind lange Bälle auf die Stürmer. Hinzu kommt eine gute Kondition, ein fester Zusammenhalt innerhalb des Kaders und eine gute Defensivorganisation.“

Klar ist, dass Dachau heute ein dickes Brett zu bohren hat, will es in Ismaning etwas holen. Richter: „Wir müssen an die in den vergangenen Spielen gezeigten Leistungen anknüpfen und die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive finden. Das Selbstvertrauen ist da, aber wir sind ja eigentlich auch dazu verdammt, voll zu punkten. Die Lage ist nach wie vor prekär, wir wollen und dürfen nicht locker lassen.“ (Robert Ohl)