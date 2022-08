TSV 1865 Dachau hat noch Baustellen: Knifflige Aufgabe gegen FC Ismaning

Fühlt sich in der Ersten wohl: Dragan Radojevic, der im Sommer aus der 1865-Reserve aufgerückt ist. FOTO: RO © RO

Vor dem Heimspiel gegen den FC Ismaning (Samstag, 17 Uhr) hat man beim TSV 1865 Dachau eine kleine Zwischenbilanz gezogen.

Dachau – So stehen nach vier Punktspielen vier Punkte auf dem Konto (Torverhältnis 6:10). In der Vorsaison schaute es ganz ähnlich aus (vier Punkte/6:8 Tore). Doch wer jetzt meint, angesichts der Parallelen drohe eine weitere Katastrophensaison, der ist auf dem Holzweg. Der gravierendste Unterschied zu 2021 ist die völlig veränderte Spielweise der Dachauer.

Mittlerweile wird mutig und modern nach vorne gespielt, anstatt die Kugel quälend langsam quer zu passen. Zudem verstehen sich die beiden Torjäger Sebastiano Nappo, Neuzugang aus Heimstetten, und Marcel Kosuch, der eine enorme Entwicklung in den letzten Monaten hingelegt hat, prächtig.

Einzig der defensive Anzug zwickt noch an einigen Stellen, doch mit zielgerichteten Korrekturen an den Nahtstellen sollte auch dieses Problem schnell in den Griff zu bekommen sein. Der Schneider – sprich: Trainer Alex Weiser, will die Nadel mit dem entsprechenden Faden zügig ansetzen – und dann sollten auch die Ergebnisse stimmen.

Zum Start des TSV-Teams in die Saison 2022/2023 meint 1865-Fußball Chef Marcel Richter: „Ich finde, wir haben uns gut entwickelt und spielen einen attraktiven Fußball. Aber klar ist auch: Wir haben zu wenig Punkte geholt. Dies ist natürlich auch der Gesamtsituation geschuldet, Stichwort Relegation. Die kurze Pause und die verspätet begonnene kurze Vorbereitungszeit waren kontraproduktiv. Hinzu kommen viele Verletzte oder erkrankte Spieler, die wir in den zurückliegenden Wochen ersetzen mussten.“

Alexander Weiß wird nach neuerlichem Kreuzbandriss lange fehlen, zudem müssen Mathias Leiber (Zerrung), Lirim Kelmendi (Kapselriss), Florian Mayer (Muskelfaserriss), Orkun Tugbay (Muskelfaserriss), Oliver Wargalla (Corona) und Mario Maric (Corona) ersetzt werden.

Bitter ist auch der frühe Ausfall des Dachauer Blitz-Neuzugangs Ji-Hun Kang (20), der am zweiten Spieltag in Garching schon nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste. Der südkoreanische Jugend-Nationalspielers war aus der Oberliga Niederrhein (Teutonia St. Tönis) an die Jahnstraße gewechselt ist mittlerweile in seiner Heimat an der Schulter operiert worden und befindet sich zur Nachbehandlung noch in Südkorea. Wann er wieder in den 1865-Kader zurückkehren wird ist offen. Marcel Richter: „Ji-Hun Kang war mit seinem koreanischen Berater und noch ein paar anderen Spielern hier in München. Über einen Kontakt ist er zu uns ins Training gekommen und man hat sofort gesehen, dass er kicken kann und Fußball auch versteht. Deshalb ist der Ausfall für uns sehr bitter, wir hoffen auf eine schnelle Genesung und eine baldige Rückkehr in den Kader.“

Keine guten Erinnerungen verknüpft der TSV mit dem FC Ismaning. In der vergangenen Saison holte man aus den beiden Spielen gegen den FCI insgesamt nur einen Punkt. Einem trostlosen 0:0 im Heimspiel folgte eine deutliche 1:3-Niederlage in Ismaning.

Eine knifflige Aufgabe erwartet am Samstag die Abwehr der Dachauer, denn Ismanings Torjäger Daniel Gädke, der in seiner Jugend für den SV Haimhausen kickte, hat in vier Spielen bereits fünf Treffer erzielt. Der Ex-Jetzendorfer ist mit seiner Körpergröße und Durchsetzungskraft ein richtiges Schwergewicht der Liga.

Alex Weiser, der selbst von 2010 bis 2013 beim FC Ismaning spielte, ist gewarnt: „Mit Ismaning erwarten wir einen Gegner, der sehr gut in die neue Saison gestartet ist. Defensiv ist der FCI sehr gut organisiert, er leistet sich nur selten Fehler bei eigenem Ballbesitz. Angesichts unseres stark dezimierten Kaders wahrlich keine einfache Aufgabe.“ (Robert Ohl)