TSV 1865 Dachau: Für gute Leistungen gibt es keine Punkte

Von: Nico Bauer

Viel zu erzählen hatte der Dachauer Trainer Alex Weiser seinem Team während der Trinkpause. Die Chancenverwertung ist nach wie vor mies, und man leistet sich zu viele Fehler. © NB

Es ist ein kurioses Bild. Der TSV 1865 Dachau hat mit insgesamt satten acht Gegentoren seine ersten beiden Heimspiele in der Bayernligasaison 2022/2023 verloren – und hat dennoch eigentlich gut gespielt.

Dachau – Am zurückliegenden Samstag machten sich die Dachauer beim 2:4 (1:2) gegen den SV Kirchanschöring mit teilweise haarsträubenden Fehlern einen durchaus möglichen Erfolg selbst kaputt. Der SV Kirchanschöring ist bekannt als eine Mannschaft, die defensiv gut organisiert ist und bei eigenem Ballbesitz nicht gerade für großes Spektakel steht.

Dachaus Trainer Alexander Weiser blieb dennoch bei seiner Linie, mutig nach vorne zu spielen – und in diesem Fall das zu tun, was der Gegner gerne hat. Dennoch ging der Dachauer Plan zunächst auf, denn die defensiv starken Ostbayern kamen teilweise gewaltig ins Schwimmen. Eine knappe halbe Stunde lang verdienten sich die 65-Kicker den Führungstreffer, der zudem auch noch wunderbar herausgespielt worden ist: Auf dem rechten Flügel marschiert Sebastian Brey nach vorne. Er bedient Martin Schön – und der passt von der Grundlinie so perfekt zu Sebastiano Nappo, dass dieser den Ball nur noch ins leere Tor schießen muss (29.). Ein tolles Tor, und in den Minuten danach hatten die Dachauer gute Chancen, einen zweiten Treffer nachzulegen.

Mustergültig vorbereitet hat Sebastian Brey den Dachauer 1:0-Führungstreffer durch Sebastiano Nappo. © NB

Nach der ersten Englischen Woche der Saison 2022/2023 ist klar, dass sich der TSV Dachau in starken Phasen zu wenig für seinen Aufwand (und seine Chancen) belohnt. Gegen Kirchanschöring war die Strafe gnadenlos. Die Gäste kamen in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zunächst zum ansehnlich herausgespielten Ausgleichstreffer; es war die zweite nennenswerte Chance der Kirchanschöringer im ersten Durchgang. So ein Tor kann auch in der Bayernliga immer mal passieren.

Was aber nicht passieren darf, ist das irre 1:2 keine 60 Sekunden später: Anstoß, Rückpass, Fehlpass – und schon klingelt es erneut im 65-Kasten. Und in Rückstand liegend ist es eine Strafe, gegen Kirchanschöring zu spielen. Nach dem schnellen 1:3 brachte TSV-Goalgetter Sebastiano Nappo seine Mannschaft knapp 20 Minuten vor dem Ende zwar noch einmal heran, doch im direkten Gegenzug fiel das 2:4. Das war dann wieder einer dieser Fehler, die man sich auf Bayernliga-Niveau nicht leisten darf.

„Wir haben wieder zu viele Fehler gemacht“, stellte Trainer Alexander Weiser nach dem Match fest. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft konnte er aber grundsätzlich zufrieden sein. Nach der heftigen Auftaktwoche sind die Dachauer jetzt erst einmal froh, nicht mehr im bayerischen Toto-Pokal dabei zu sein. Die Mannschaft braucht ein paar Tage zum Durchschnaufen – und auch zur Genesung der angeschlagenen Spieler. Und wenn man dann die Fehlerquote reduziert, stehen die Chancen gut, dass demnächst auch gute Heimleistungen mit Punkten belohnt werden. (Nico Bauer

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - SV Kirchanschöring 2:4 (1:2)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer, Arijanit Kelmendi, Sebastiano Nappo, Martin Schön, Sebastian Brey, Vendim Sinani, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Dragan Radojevic, Niclas Groß – Kevin Bromm, Athanasios Savvas, William Kemtchoum Djayo. SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thomas Leberfinger, Christoph Dinkelbach, Jonas Kronbichler, Thorsten Nicklas, David Lobendank, Luca Schmitzberger, Manuel Sternhuber, Florian Hofmann, Dominik Buxmann. Schiedsrichter: Stefan Dorfner Zuschauer: 100. Tore: 1:0 (29.) – Sebastiano Nappo. 1:1 (45.+1) – David Lobendank. 1:2 (45.+2) – Dominik Buxmann. 1:3 (55.) – Christoph Dinkelbach. 2:2 (71.) – Sebastiano Nappo. 2:4 (72.) – David Lobendank.