Dachau gewinnt dank überragendem Ricter gegen Nördlingen

Deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit

von Robert Ohl schließen

Es war ein hartes Stück Arbeit, dieses Heimspiel für die Lamotte-Elf, denn sie traf mal wieder auf einen richtig guten Gegner. Grundlage für den am Ende ungefährdeten und hoch verdienten 3:1 (1:1)-Sieg des TSV 1865 Dachau gegen den TSV 1861 Nördlingen war eine Top-Leistung in der zweiten Halbzeit.

Dachau – Der Lohn für 90 Minuten harte, ehrliche Arbeit war – vorübergehend – Platz drei in der Tabelle. Mit 23 Punkten aus zwölf Spielen sind die Dachauer voll auf Kurs. Wirklich schade, dass nur knapp 100 Zuschauer dieses wirklich gute und interessante Spiel sehen wollten.

Selten hat eine Mannschaft an der Jahnstraße so offensiv agiert wie Nördlingen, die Gäste legten einen Wahnsinns-Speed an den Tag. Allerdings sah man schon früh, dass die defensiv orientierten Aktiven des TSV 1861 nicht unbedingt mit Sprinterqualitäten ausgestattet waren.

Ein bisschen Spielglück hatten die Dachauer auch, denn in der 4. Minute hätte Stefan Vötter nach einem Ellenbogencheck auch die rote Karte sehen können, ebenso wie Merlin Höckendorff in der 51. Minute nach einem groben taktischen Foul an Nördlingens Alexander Schröter. Schiedsrichter Michael Kögel beließ es jeweils bei der gelben Karte.

Zur Halbzeit, es stand 1:1, meinte Dachaus sportlicher Leiter Marcel Richter: „Gegen so einen Gegner darfst du keine Fehler machen, die sind einfach brutal schnell auf den Füßen. Gott sei Dank haben wir schnell den Ausgleich aus dem Nichts gemacht. Hoffentlich steigern wir uns nach der Pause.“

Auffälligster Spieler der Partie war der Dachauer Nickoy Ricter, der einen Treffer selbst erzielte, bei zwei Toren der eigenen Mannschaft assistierte – und auch noch das Führungstor der Nördlingen einleitete. Die beiden Toptorjäger der Gäste, Alexander Schröter und Philipp Buser, wurden von der 65-Defensive fast komplett aus dem Spiel genommen.

Das Spiel begann mit einer dreißigminütigen Abtastphase, in der Nördlingen defensiv längst nicht so schwach agierte wie erwartet und die Dachauer so daran hinderte, das gewohnt druckvolle Offensivspiel aufzuziehen. Hochkarätige Torchancen gab es in der ersten halben Stunde nicht, aber es war zu sehen, dass die pfeilschnellen Nördlinger Alexander Schröter, Daniel Holzmann, Leon Dammer und Jonas Halbmeyer den Dachauer Abwehrverbund schon wehtun können.

Und genau das geschah dann auch in der 33. Minute, nach einem beherztes Sololauf von Daniel Holzmann, der einen technischen Fehler im Mittelfeld von Nickoy Ricter ausnutzte, ging der Gast in Führung.

Doch der Ausgleich fiel schnell, praktisch mit dem nächsten konstruktiven Angriffszug des TSV 1865 Dachau durch Goalgetter Christian Doll, der in Mittelstürmer-Manier abstaubte (36.). Mit diesem eher schmeichelhaften 1:1 für Dachau ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel brannte die Lamotte-Elf dann ein taktisch-spielerisches Feuerwerk ab, es setzte die Treffer Nummer zwei und drei jeweils genau im richtigen Moment. Im Stile eines Topteams zogen die Hausherren dem Aufsteiger den Zahn.

Marcel Richter meinte nach dem Schlusspfiff: „Das war nach dieser tollen zweiten Halbzeit ein vollkommen verdienter Sieg. Wir haben schöne Tore geschossen und richtig gut Fußball gespielt – genau so stelle ich mir das vor. Aber die Steigerung von der ersten zur zweiten Halbzeit war auch notwendig gegen diesen starken Gegner.“

65-Spielertrainer Fabian Lamotte meinte ergänzend: „Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden, wir hatten keinen Kombinationsfluss und die Bissigkeit fehlte. Das haben wir in der zweiten Hälfte deutlich besser gemacht. Wir haben oft die schnellen Aktionen der starken Gäste unterbunden und haben selbst Akzente gesetzt.“

Stenogramm

TSV 1865 Dachau - TSV 1861 Nördlingen 3:1 (1:1)

TSV 1865 Dachau: Maximilian Mayer, Thomas Ettenberger, Fabian Lamotte, Alexander Weiser, Merlin Höckendorff, Nickoy Ricter (72. Marko Todorovic), Onur Korkmaz (88. Alexander Weiss), Sebastian Brey, Stefan Vötter, Christian Doll (89. Arigon Zejnullahi), Burhan Bytyqi

TSV 1861 Nördlingen: Andre Behrens, Leon Dammer (66. Julian Bosch), Felix Käser, Daniel Holzmann, Philipp Buser, Jonas Halbmeyer, Florian Lamprecht, Stefan Raab, Patrick Michel (83. Michael Meir), Alexander Schröter, Jakob Mayer (83. Nicolai Geiß)

Schiedsrichter: Michael Kögel

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 (33.) – Daniel Holzmann schließt ein Solo über rechts mit einem platzierten Flachschuss erfolgreich ab.

1:1 (36.) – Christian Doll staubt ab, nachdem sich Nickoy Ricter über links gekonnt durchgetankt hat. Sein Schuss wird pariert, doch dann ist Doll zur Stelle und gleicht aus.

2:1 (65.) – Sebastian Brey bringt den TSV 1865 Dachau nach einem Solo von Nickoy Ricter über die linke Außenbahn in Führung.

3:1 (67.) – Nickoy Ricter krönt seine gute Leistung, er schiebt die Kugel nach einer Flanke von rechts sicher ein.