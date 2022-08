TSV 1865 Dachau: Glanzleistung im Fritz-Walter-Wetter - „Absoluter Sieg der Moral“

Alex Weiser sah einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft. © Leifer

Nach einer überzeugenden kämpferischen, taktischen und teilweise spielerischen Glanzleistung hat Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 am Freitagabend in Memmingen mit 3:2 gewonnen.

Dachau – Die Elf von Trainer Alexander Weiser fuhr damit den zweiten Sieg in Folge ein. Mit dem aufgrund der hohen Effizienz verdienten Sieg beim Regionalligaabsteiger Memmingen sind die Punkte neun, zehn und Elf eingetütet – und das in einer Art und Weise, die richtig Spaß macht. Das Spiel begann mit einer Überraschung, denn Trainer Weiser ließ seinen Top-Torjäger Sebastiano Nappo nach dessen Urlaub erst einmal auf der Bank.

Sebastian Brey spielte in der Viererkette den rechten Flügelmann. Er und seine Kollegen in der Hintermannschaft hatten es mit einem bekannten Gegenspieler zu tun: Der FC Memmingen begann mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Dominik Stroh-Engel, der für die Frankfurter Eintracht und Darmstadt 98 stürmte, und von der SpVgg Unterhaching nach Memmingen gewechselt war.

Und der Ex-Bundesligaprofi sollte auch bald in Erscheinung treten. Die erste Torchance der Partie hatte jedoch Marcel Kosuch für den Gast aus Dachau. Sein 16-Meter-Schuss in der 6. Minute ging knapp drüber. Die kalte Dusche folgte zwei Minuten später. Stroh-Engel wuchtete den Ball nach einem Freistoß von rechts durch Yannick Maurer per Kopf aus acht Metern ins Tor. In der Folgezeit waren dann die Gastgeber spielbestimmend – bei FritzWalter-Wetter, es goss wie aus Eimern.

Der Ausgleich fiel wie aus dem Nichts nach der ersten Ecke für Dachau in der 23. Minute. Innenverteidiger Mathias Leiber köpfte den Ball nach der von Marcel Kosuch getretenen Ecke zu seinem ersten Saisontreffer ein. Das Spiel wurde dann immer mehr zur Glückslotterie auf seifigem Boden. So fiel dann auch das 2:1 für die Memminger in der 35. Minute eher zufällig. Nach einer Flanke von rechts aus 30 Metern fiel der Ball für 65-Schlussmann Marco Jakob unglücklich ins lange Eck. Der glückliche Torschütze war Lukas Bettrich.

Fast im Gegenzug half der rutschige Boden auch der Weiser-Elf beim 2:2 in der 38. Minute. Oliver Wargalla nutzte einen Ausrutscher von FCM-Spieler Yannick Maurer aus kurzer Distanz zum Ausgleich. In der 40. Minute gab es einen Foulelfmeter für Memmingen. Mathias Leiber hatte Michael Bareis gefoult. Dominik Stroh-Engel setzte den Ball mit Wucht an die Querlatte, die Dachauer konnten anschließend klären. Offensiv ging die Weiser-Elf in die zweite Hälfte, der 65-Coach wechselte Torjäger Sebastiano Nappo für Martin Schön ein.

Doch die erste Chance hatte der FCM in der 52. Minute: Nikola Trkulja setzte seinen Kopfball an den Pfosten. Die erste Schusschance für den TSV 1865 hatte Marcel Kosuch in der 59. Spielminute. Er zog aus 25 Metern einfach mal ab, der Ball ging knapp übers Tor. Beide Seiten waren offenbar gewillt, guten technischen Fußball zu zeigen, was auf dem schwer bespielbaren Boden auch mit einem Kraftakt gelang.

Die Entscheidung fiel mit einem Traumtor in der 75. Minute: Marcel Kosuch setzte sich gegen zwei Memminger durch und zog aus 20 Metern unhaltbar ab. Kurz darauf war der Dreier unter Dach und Fach. Den Gastgebern fiel nicht mehr viel ein, Dachau spielte clever zu Ende. „In einer richtigen Wasserschlacht auf einem extrem weichen Untergrund war es heute schwierig, Fußball zu spielen“, sagte 65-Trainer Weiser nach der Partie. „Die Mannschaft hat die Umstände hervorragend angenommen und sich nach zweimaligen Rückstand nie aufgegeben. Ein absoluter Sieg der Moral, bei dem wir mit etwas Glück und der richtigen Einstellung die drei Punkte mit nach Hause genommen haben.“ (Robert Ohl)

Stenogramm

FC Memmingen - TSV Dachau 1865 2:3 (2:2)

FC Memmingen: Martin Gruber, Lukas Bettrich, Nicolai Brugger, David Mihajlovic, Dominik Stroh-Engel, Nikola Trkulja, Micha Bareis, Fabian Lutz, Mathias Bauer, Yannick Maurer, Mehmet Ali Fidan – Oktay Leyla, Leonard Zeqiri, Matthias Moser TSV Dachau 1865: Marco Jakob, Arijanit Kelmendi, Oliver Wargalla, Martin Schön, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Lirim Kelmendi, Mario Maric, Anthony Manuba, Marcel Kosuch, Niclas Groß – Sebastiano Nappo, Orkun Tugbay, Mohamed Bekaj, Christos Trifinopoulos

Zuschauer: 419

Tore: 1:0 (19.) – Dominik Stroh-Engel. 1:1 (26.) – Mathias Leiber. 2:1 (36.) – Lukas Bettrich. 2:2 (40.) – Oliver Wargalla. 2:3 (76.) – Marcel Kosuch