TSV 1865 Dachau: Auch der Spitzenreiter findet kein Mittel gegen das 65-Bollwerk

Wie im Hinspiel endete das Duell zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing (rechts Vincent Ketzer) und dem TSV 1865 Dachau (links Lirim Kelmendi) 0:0-unentschieden. © RO

Die Richter-Elf hat aus dem Stadion des Tabellenführers SpVgg Hankofen-Hailing einen Punkt entführt und so auch das dritte Spiel unter dem neuen Trainer Marcel Richter ohne Niederlage überstanden.

Dachau – Hut ab, TSV 1865 Dachau! Bei der Nullnummer waren Kampf und taktische Disziplin Trumpf, der überraschend ideenlos zur Sache gehende Spitzenreiter fand kein Mittel, um das Bollwerk aus der Großen Kreisstadt zu knacken.

Genau genommen hätten die Dachauer sogar den Sieg verdient gehabt, die Gäste hatten ein deutliches Plus an klaren Torchancen.

In hitziger Atmosphäre ging die Richter Elf voller Engagement in das wichtige Spiel beim Tabellenführer der Bayernliga Süd. An Stelle von Mario Maric begann diesmal Lirim Kelmendi auf der Position sechs, Mathias Leiber übernahm die rechte Außenposition in der Fünferkette.

Dachaus Trainer Marcel Richter meinte gleich nach dem Schlusspfiff: „Wir haben wieder unsere Tugenden gezeigt, Kampf und Moral. Der Sieg war drin, leider hat es nicht ganz geklappt mit dem Dreier. Aber es war wieder ein Schritt nach vorne. Wir wollten aus Hankofen etwas mitnehmen – und das haben wir geschafft.“

Die Dachauer begannen schwungvoll, sie kamen durch Niclas Groß schon in der zweiten Minute zu einer guten Kopfballmöglichkeit nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.

Danach hatten die Hausherren mit ihrem Dreieraufbau ein optisches Übergewicht, was allerdings auch niemanden überrascht hat. Die Richter-Elf lauerte clever auf Konter – und das durchaus effektiv.

In der 18. Minute verzog Nickoy Ricter aus 20 Meter nur knapp. So gab es immer wieder Dachauer Nadelstiche in Form blitzschnell vorgetragenen Gegenzüge. Oliver Wargalla, Niclas Groß und Nickoy Ricter suchten – und fanden – immer wieder den schnellen Abschluss.

Die beste Chance zur Führung hatte in der 25. Minute Hüseyin Ceker, sein Drop-Kick aus 25 Metern wäre ein Tor wert gewesen. Die Hankofener tauchten in der 36. Minute gefährlich vor dem 65-Kasten auf, Tobias Lermer zirkelte die Kugel aus 20 Metern per Freistoß an die Latte des Dachauer Kastens. In dieser Szene stand die Dachauer mauer nicht gut.

Den Tabellenführer ereilte im ersten Durchgang das gleiche Schicksal wie zuletzt Garching im Spiel gegen den TSV 1865 Dachau. Bis zum Sechzehner hatten die Hausherren viel Ballbesitz, zelebrierten streckenweise schönen Kombinationsfußball, aber im Abschluss scheiterte man immer wieder an der vielbeinigen Dachauer Abwehr. Ein migefahrener Dachauer Fan meinte in der Halbzeit treffend: „Wir machen es richtig eklig gut.“

Die zweite Halbzeit begann mit einer Verletzungsunterbrechung, Schiedsrichter Patrick Krettek musste wegen einer Oberschenkelblessur behandelt werden. Am Ende konnte er weiter machen, Ersatzschiedsrichter Felix Grund musste nicht übernehmen.

Das Match ging zerfahren weiter, die Fouls häuften sich. Die Folge waren einige Verwarnungen auf beiden Seiten. Niclas Groß hatte in der 61. Minute das 1:0 auf dem Fuß, als er einem Gegenspieler den Ball stibitzte und alleine auf das Hankofener Tor zulief. Aber wie schon gegen Garching verzog er von der Strafraumgrenze um gute drei Meter.

Bis zur 76. Minute passierte nicht viel, doch dann hätte Dachaus Kapitän Stefan Vötter nach einer Ecke freistehend das 1:0 für Dachau erzielen können – ja: müssen. Sein Seitfallzieher kam zu zentral, Keeper Sebastian Maier konnte parieren.

Eine weitere nächste Hundertprozentige für Dachau vergab Oliver Wargalla in der 84. Minute, er brachte die Kugel aus dem Gewühl nicht über die Linie. Die Vorarbeit hatten Mathias Leiber und Niclas Groß geleistet. Die letzte Möglichkeit, doch noch das erlösende 1:0 zu erzielen, vergab in der achten Minute der Nachspielzeit der Dachauer Joker Triumf Gudaci, er traf per Kopf die Latte. (Robert Ohl)

TSV 1865 will Serie im Heimspiel ausbauen

Bereits am morgigen Samstag müssen die Dachauer schon wieder ran, sie schließen die Englische Woche mit dem Heimspiel gegen den Tabellensechsten SV Kirchanschöring ab. Trainer Marcel Richter ist gespannt, ob sein Team erneut so engagiert und diszipliniert zu Werke gehen wird wie in den jüngsten Begegnungen in Garching und Hankofen: „Wir sind auf dem richtigen Weg und wollen nun auch zuhause punkten. Es gilt, die Zuschauer mitzunehmen mit einer kampfstarken Vorstellung.“

Wieder mit dabei beim TSV 1865 Dachau ist Florian Mayer, der seine Rotsperre abgesessen hat. Auch wieder im Training befinden sich nach ausgestandener Corona-Infektion Sebastian Brey und Daniel Leugner. Fehlen wird Luan Redzepi, der sich im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen hat.

Stenogramm

SpVgg Hankofen-Hailing - TSV 1865 Dachau 0:0

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Jonas Blümel, Samuel Pex, Timo Sokol, Daniel Hofer, Benedikt Gänger, Jakob Vogl, David Vogl, Tobias Lermer, Vincent Ketzer, Tobias Beck – Florian Sommersberger, Tobias Richter, Andreas Wagner

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Alexander Weiser, Oliver Wargalla, Nickoy Ricter, Mathias Leiber, Franz Hübl, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Hüseyin Ceker, Vendim Sinani, Niclas Groß – Fitim Konjuhi, Orkun Tugbay, Triumf Gudaci, Dragan Radojevic

Zuschauer: 600

Tor: Fehlanzeige