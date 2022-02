TSV 1865 Dachau: Leugner, Ricter und Gudaci schießen SV Nord Lerchenau ab

Acht Treffer erzielte der TSV 1865 Dachau im Test gegen den SV Nord Lerchenau. © Stefan Schmiedel (www.fupa.net/oberbayern, Archiv)

Mit acht Treffern gegen Bezirksligist SV Nord Lerchenau hat der TSV 1865 Dachau Selbstvertrauen getankt. Florian Meyer feierte nach langer Pause sein Comeback.

Das war der erste Sieg im vierten Vorbereitungsspiel für die Lamotte-Elf. Der Gast war sicherlich nicht von der Güteklasse der ersten drei Gegner mit den Bayernligisten Donaustauf und Türkspor Augsburg sowie dem Regionalligisten FC Pipinsried. Doch auch gegen den Gast aus München der auf Platz fünf in der Bezirksliga steht, müssen erst einmal acht Tore erzielt werden.

Fabian Lamotte: Sieg gegen SV Nord Lerchenau „war gut für das Selbstvertrauen“

Die Gäste werden übrigens vom ehemaligen Sturmführers des ASV Dachau, Peter Zeussel, trainiert. Auf dem Platz für den SV Nord aktiv waren zudem zwei ehemalige 1865-Kicker, die Brüder Satuk und Ilgar Can. Für den Feinschliff im Spiel nach vorne und das Einstudieren sicherer Abläufe in der Defensive war dies sicherlich ein guter Gegner für die Dachauer.

1865-Spielertrainer Fabian Lamotte zollte seiner Mannschaft ein Lob: „Sicher hatte der Gegner nicht die Qualität der ersten Gegner, wir wurden nicht so früh angelaufen, aber es war gut für das Selbstvertrauen, wieder mal so viele Tore zu erzielen. Wichtig war auch, den Spielaufbau besser vorzubereiten, um eben zu diesen Chancen zu kommen.“ Wieder auf dem Platz nach auskurierter Krankheit war Florian Mayer, er bekam seine ersten Minuten nach langer Pause.

TSV 1865 Dachau: Nächster Test gegen SC Eintracht Freising

Das fünfte Vorbereitungsspiel in 22 Tagen steht für die Lamotte-Elf am heutigen Samstag auf dem Programm. Nach einem Sieg und drei Niederlagen feilt das 65-Trainerteam um Fabian Lamotte und Alexander Weiser weiter am Feinschliff im Hinblick auf die am Samstag, 26. Februar, beginnende Frühjahrsrunde in der Bayernliga Süd.

Sorgen bereiten den Coaches vor allem die Leichtsinnsfehler im Abwehrbereich – und das betrifft nicht nur die nominellen Abwehrspieler sondern die gesamte Mannschaft. Die Spielausrichtung scheint zu stimmen, aber die individuellen Aussetzer, die fast immer zu Gegentreffern führten, müssen in dieser starken Bayernliga abgeschaltet werden, wenn das Unternehmen Klassenerhalt erfolgreich sein soll.

Wiedersehen für SEF-Trainer Alex Plabst mit Dachauer Fußballfans

Mit dem Landesliga-Tabellensiebten SE Freising gastiert ein spielstarkes Team in Dachau. Trainiert wird die SEF seit der Saison 2017/2018 von einem alten Bekannten, dem 54-Jährigen Alexander Plabst, der als Spieler des FC Pipinsried und als Trainer bei der Karlsfelder Eintracht den Dachauer Fußballfans noch bestens bekannt ist. Für Alexander Plabst ist dies die letzte Rückrundenvorbereitung in Freising, da er sein Traineramt nach der Saison zur Verfügung stellen wird.

Sportlich steht Freising im Niemandsland der Tabelle, der Zug nach vorne ist abgefahren und von hinten droht kaum Gefahr. Eine deutliche personelle Schwächung hat Freising im Winter hinnehmen müssen, denn Toptorjäger Andreas Hohlenburger wechselte zum Kreisklassisten FCA Unterbruck.

Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte: „Mit Freising erwartet uns eine sehr gute Landesligamannschaft, mit der wir schon in diversen Spielen unsere Probleme gehabt haben. Für uns gilt es, die bisher erarbeiteten Abläufe weiter zu festigen und zu optimieren.“

TSV 1865 Dachau - SV Nord Lerchenau 8:2 (3:1)

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Fitim Konjuhi, Fabain Lamotte, Niclas Groß, Nickoy Ricter, Orkun Tugbay, Mathias Leiber, Daniel Leugner, Mario Maric, Vendim Sinani, Marcel Kosuch – Sebastian Brey, Triumf Gudaci, Lirim Kelmendi, Florian Mayer, Hüseyin Ceker.

Tore: 1:0 (17.) - Daniel Leugner. 2:0 (36.) - Mario Maric. 2:1 (40.) - Martin Angermeir (Foulelfmeter). 3:1 (45.) - Nickoy Ricter. 4:1 (52.) - Nickoy Ricter. 5:1 (55.) - Daniel Leugner. 6:1 (80.) - Triumf Gudaci. 7:1 (82.) - Triumf Gudaci. 8:1 (86.) - Daniel Leugner. 8:2 (88.) - Eigentor.