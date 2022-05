TSV 1865 Dachau: Alexander Weiser hängt Fußballschuhe an den Nagel und wird Cheftrainer

Marcel Richter (li.) hat mit Alexander Weiser (re.) einen neuen Cheftrainer gefunden. © Robert Ohl

Die Planungen für die neue Saison laufen beim TSV 1865 Dachau auf Hochtouren. So konnte Fußball-Abteilungsleiter Marcel Richter für die Saison 2022/2023 den neuen Trainer präsentieren.

Dachau - Der Vertrag mit Alexander Weiser, so betont Richter, gilt für die Bayernliga, aber auch für die Landesliga. Somit mutiert der kickende Co- Trainer Alexander Weiser im Sommer an der Jahnstraße zum Cheftrainer des TSV 1865 Dachau.

Alexander Weiser hängt also die Schlappen an den berühmten Nagel, er konzentriert fortan sich zu 100 Prozent auf das Trainergeschäft. Seine Ziele umriss Alexander Weiser wie folgt: „Wir wollen eine solide Fitness erlangen, um unsere Spielidee, aus einer kompakten Defensive einen gepflegten Fußball zu spielen, umzusetzen. Es muss alles Hand und Fuß haben, was wir machen – egal in welcher Liga. Wir hoffen natürlich, dass wir in der Bayernliga bleiben.“ (Robert ohl)