TSV Dachau: Wie gelingt der Übergang vom Pokal-Hype zum Liga-Alltag?

Kriselnder SV Pullach ist zu Gast

von Robert Ohl schließen

Spiel eins nach dem Toto-Pokal-Achtelfinal-Kracher gegen die Drittligamannschaft des TSV 1860 München hat der TSV 1865 Dachau am heutigen Samstag vor der Brust.

VON ROBERT OHL

Dachau – Um 17 Uhr ist Anpfiff im 65-Stadion an der Jahnstraße. Der Bayernligist, der im Cup auf so unglückliche Weise die Segel streichen musste, empfängt den SV Pullach, einen alten Liga-Weggefährten, der zuletzt ziemlich außer Tritt geraten ist.

Wie findet die Lamotte-Elf nach dem Pokal-Hype in den Liga-Alltag zurück? Gestern noch 2500 euphorisierte Zuschauer und ein begeisternder Cup-Fight, der erst mit dem (verlorenem) Elfmeterschießen ein Ende fand, und jetzt wieder 100 bis 150 Fans, die sich im Rund des Stadions an der Jahnstraße verlieren. Im Lager des TSV Dachau hofft man, dass das Pokal-Intermezzo das Interesse der Dachauer Bürger an den 65-Kickern geweckt hat und die Zuschauerzahlen langsam, aber konstant nach oben gehen werden.

Der Dachauer Nikolaus Grotz gibt gegen den SV Pullach seine Abschiedsvorstellung im 65-Team, er erfüllt sich einen persönlichen Traum und zieht für mindestens ein Jahr nach Irland. Grotz spielte im Toto-Pokal- Achtelfinale seinem Gegenspieler, dem Ex-Erstliga-Profi des FC Ingolstadt, Stefan Lex, einen Knoten in die Beine. der ehemalige Bundesligastar wurde von Nikolaus Grotz zum Statisten degradiert.

Mit dem SV Pullach gastierte eine der Top-Bayernligamannschaften der vergangenen Jahre in Dachau. In den Spielzeiten 2014/2015, 2015/2016 und 2016/2017 ist der SVP konnte der SVP nur deshalb nicht aufsteigen, weil das eigene Sportgelände alles andere als regionalligatauglich ist.

Nach dem Abgang von Startrainer Frank Schmöller zum TSV 1860 München II und der Demission von Manager Theo Liedl und vielen Spielern, die das sinkende Schiff verließen, wurden die Raben aus dem Isartal schnell als Fixabsteiger gehandelt. Doch Trainer-Novize Alexander Benede der bei den Raben seine erste Trainerstation antrat, konnte das SVP-Schiff einigermaßen auf Kurs halten. Denn nach neun Spielrunden steht der SVP mit zehn Punkten auf Platz 13, also knapp über dem Strich.

Mehr war nicht zu erwarten, obwohl der SVP sich mit 29 Gegentreffern zur Schießbude der Liga entwickelt hat. Nur der schussgewaltige Sturm hielt die Raben so weit oben, mit 17 Toren hat Pullach einen guten Liga-Wert auszuweisen. Zuletzt kassierte man allerdings zwölf Gegentore in zwei Spielen, der SVP verlor mit 1:7 bei Türk Augsburg und mit 0:5 gegen den Ligafavoriten FC Pipinsried. Die Toptorjäger der Raben sind Gilbert Diep (5) und Henri Koudossou (3).

In der vergangenen Saison erreichte die Lamotte-Elf in Pullach ein 1:1-Unentschieden, es war eines der besten Dachauer Spiele in der Saison 2018/2019. Zuhause sicherte sich die Lamotte-Elf einen ungefährdeten 3:0-Erfolg.

Dachaus Fußballboss Ugur Alkan ist gespannt: „Wir hatten mit dem Spiel gegen die Profis des TSV 1860 München ein großes Highlight hier an der Jahnstraße, unsere Jungs haben überragend gespielt. Aber jetzt müssen wir diese positive Stimmung in unser Spiel gegen Pullach übertragen. Jetzt können wir uns wieder voll auf die Liga konzentrieren. Natürlich hat das Spiel sehr viel Kraft gekostet, aber wir wollen unbedingt wieder punkten. Gegen Kottern haben wir wichtige Punkte liegen gelassen, jetzt heißt es, zurückzuschlagen.“

Ins gleiche Horn stößt Spielertrainer Fabian Lamotte, der das Spiel gegen die Profis von 1860 „schnell abgehakt hat“. Er betont: „Wir wollen gegen Pullach Wiedergutmachung betreiben für die bittere Auswärtsklatsche in der Woche zuvor. Pullach ist immer gefährlich, auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht gepasst haben.“