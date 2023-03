TSV 1865 Dachau: Orhan Akkurt übernimmt – „Wird eine härtere Gangart an den Tag legen“

Orhan Akkurt wird neuer Trainer des TSV 1865 Dachau. © Sven Leifer via www.imago-images.de

Der Bayernligist TSV 1865 Dachau hat einen neuen Trainer gefunden: Orhan Akkurt. Der Ex-Profi kommt vom TSV 1860 München.

Dachau – Nach dem überraschenden Rücktritt von Alexander Weiser, der mit seinem neuen Fulltime-Job beim Bayerischen Fußballverband, der Ausbildung zur A-Lizenz und dem Trainingsumfang eines Bayernligisten insgesamt überlastet war (wir berichteten), brauchten die Dachauer einen neuen Übungsleiter.

Mit Orhan Akkurt (37) kommt ein absoluter Kenner der Bayernligaszene auf die Kommandobrücke an der Jahnstraße. Der ehemalige Bayernliga-Torjäger der Extraklasse wurde vom TSV 1860 München, bei dem er die U-19-Bundesliga-Mannschaft als Co-Trainer betreute, losgeeist. Davor war er in der Bayernliga beim SV Pullach tätig.

TSV 1865 Dachau: Akkurt und Richter kennen sich

Seine Spielerstationen waren der SV Waldperlach, FC Ismaning, Türkgücü München, SV Heimstetten, TSV Großhadern, SV Pullach und die U 19 bei der SpVgg Unterhaching. In 391 Spielen erzielte Orhan Akkurt als aktiver Spieler beeindruckende 273 Tore.

Zu der Verpflichtung von Orhan Akkurt meinte 1865-Fußballboss Marcel Richter: „Orhan und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten. Wir waren immer im Gespräch, auch weil ich als Spielerberater einen Spieler eben bei 1860 München U 19 betreue. Jetzt musste nach der Demission von Alex schnell gehen, und Orhan hat in meinen Augen auch einen Super Job bei Pullach gemacht. Er passt als Typ sehr gut zu uns und wird eine härtere Gangart an den Tag legen und Disziplin einfordern. Wir freuen uns auf Orhan und bedanken uns beim TSV 1860 München, der keine Steine in den Weg gelegt hat.“ (ro)