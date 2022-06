TSV 1865 Dachau stellt „Weichen für Klassenerhalt“: „Ist etwas Zusammengewachsen“

Die Schlüsselszene in Pullach: Nach einem brutalen Foul an Alex Weiss sah Josef Burghard (Mitte) die rote Karte. © RO

Wow, das war mal eine richtig starke Vorstellung des TSV 1865 Dachau am dritten Spieltag der Relegation.

Pullach - Der ranghöchste Dachauer Stadtverein gewann das Duell der um den Verbleib in der Gruppe Süd kämpfenden Bayernligisten beim SV Pullach auch in dieser Höhe verdient mit 3:0 und verschaffte sich so eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Finale am morgigen Samstag im Stadion an der Jahnstraße.

Kampf, Einstellung, Spielwitz – es war eine 1 A-Vorstellung des in den zurückliegenden Wochen und Monate häufig so enttäuschenden TSV Dachau. Aus einem geschlossen, selbstbewusst und mutig auftretenden Team ragten drei Spieler heraus: Doppeltorschütze Mario Maric, Spielmacher Alexander Weiss und Abwehrrecke Vendim Sinani.

Dem Gast konnte man eigentlich nur eines vorwerfen: er hätte deutlich mehr Treffer erzielen können – ja: müssen.

Noch 90 Minuten (plus x?) muss die Richter-Elf überstehen, dann hat sie eine mörderische Saison und eine ebenso gnadenlose Relegation bewältigt und sich das Ticket für ein weiteres Jahr in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands gesichert.

1865-Fußball-Boss Marcel Richter meinte nach dem Schlusspfiff in Pullach: „Der Sieg war hochverdient, wir haben die richtige Mentalität gezeigt. Bei uns ist in den letzten Wochen etwas zusammengewachsen. Damit sind die Weichen gestellt für den Klassenerhalt, denn die Pullacher müssten am Samstag in Dachau schon einige Tore schießen, um uns doch noch auszuschalten.“

Hier ist die Auswärtstor-Regel ein klarer Vorteil für Dachau, dreimal auf des Gegners Platz einzulochen ist keine Selbstverständlichkeit.

Knackpunkt der Partie beim SV Pullach war ein Blackout eines SVP-Spielers in Minute 58: Beim Stand von 1:0 für 1865 Dachau senst Pullachs Josef Burghard im Mittelkreis den Dachauer Mittelfeldmotor Alexander Weiss brutal von hinten um. Burghard sah rot, der malträtierte Alex Weiss, gezeichnet von mehreren schweren Knieverletzungen in seiner Karriere, hatte Glück, dass er sich bei dieser dummen Aktion keine schlimmere Verletzung zugezogen hat.

1865-Chef Wolfgang Moll freute sich riesig über den tollen Auftritt des TSV und das hervorragende Ergebnis im ersten Teil der zweiten Relegationsrunde: „Das war eine unglaublich disziplinierte und taktische Meisterleistung unserer Mannschaft, Gott sei Dank haben noch das dritte Tor gemacht, die Chancen auf den Ligaerhalt sind nun sehr gut.“

Dachau begann wie die Feuerwehr, der Gast hatte das Spielgeschehen schnell im Griff. In die Karten spielte den 1865-Kickern der frühe Führungstreffer: Nickoy Richters Schuss kann von Pullachs Torwart Marjan Krasnic nur nach vorne abgewehrt werden, Mario Maric steht goldrichtig und wuchtet das Spielgerät aus 13 Metern ins leere Tor.

Danach versäumten es die Dachauer, den Vorsprung auszubauen. Lirim Kelmendi (9./16.) ließ zwei Hundertprozentige ungenutzt verstreichen, und auch Nickoy Ricter vergab eine weitere dicke Chance (13.). Die Pullacher blieben vor dem Dachauer Tor harmlos; in der 33. Minute hätte Max Zander das ändern können, doch auch er scheiterte.

In der Pause, es stand 1:0 für sein Team, meinte Marcel Richter: „Von der 5. bis zur 35. Minute waren wir klar besser, da müssen wir höher führen. Danach haben wir etwas die Spannung verloren und es wurde hektisch.“

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Alex Weiser, er schlenzte das Spielgerät knapp am langen linken Eck ins Toraus.

Die eingangs erwähnte Rote Karte des Pullachers Josef Burghard und der wenig später folgenden 2:0-Treffer durch Mario Maric sorgten dann für klare Verhältnisse. Die Pullacher kamen im letzten Matchdrittel zu keiner weiteren Torchance mehr; Dachau dominierte nach Belieben gegen ein dezimiertes und desillusioniertes SVP-Team.

Der zweite Treffer von Maric wurde mustergültig vorbereitet: per Freistoß bedient Daniel Leugner den halblinks aufgerückten Alexander Weiser, der die Kugel mit dem Kopf zum Torschützen weiterleitet.

Dachaus Joker Marcel Kosuch vergab in der Schlussphase zwei dicke Dinger innerhalb von 30 Sekunden: Erst hämmert er den Ball nach einem Solo an die Latte, und kurz danach schießt er einen Abpraller knapp am leeren Tor vorbei. Das erlösende 3:0 erzielte in der Schlussminute ein anderer TSV-Joker, der für den Doppel-Torschützen Mario Maric eingewechselte Oliver Wargalla schloss ein Solo über links gekonnt ab.

Das Rückspiel wird am morgigen Samstag um 16 Uhr im 1865-Stadion an der Jahnstraße angepfiffen. (Robert Ohl)

Stenogramm

SV Pullach - TSV 1865 Dachau 0:3 (0:1) SV Pullach: Marjan Krasnic, Mathias Horndasch, Daniel Steinacher, Max Zander, Elias Eck, Gilpert Diep, Josef Burghard, Martin Bauer, Fabian Czech, Malek Amdouni, Semir Gracic – Luis Heinzlmeier, Petrit Riederer, Nils Allmang, Luis Marseiller.

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Alexander Weiser, Alexander Weiss, Nickoy Ricter, Sebastian Brey, Mathias Leiber, Stefan Vötter, Lirim Kelmendi, Daniel Leugner, Mario Maric, Vendim Sinani – Florian Mayer, Oliver Wargalla, Orkun Tugbay, Marcel Kosuch

Zuschauer: 350

Rote Karte: Josef Burghard (58.)

Tore: 0:1 (7.) - Mario Maric. 0:2 (62.) - Mario Maric. 0:3 (90.) - Oliver Wargalla.