TSV 1865 Dachau: Spielertrainer Fabian Lamotte tritt nach 15 sieglosen Partien zurück

Der TSV 1865 Dachau und Spielertrainer Fabian Lamotte gehen im Abstiegskampf der Bayernliga Süd getrennte Wege. Marcel Richter übernimmt interimsweise.

Dachau - 15 sieglose Partien und das Abrutschen auf den letzten Abstiegsrelegationsplatz waren dann doch zu viel. Der TSV 1865 Dachau und Spielertrainer Fabian Lamotte trennen sich einvernehmlich. Bis zum Saisonende übernimmt interimsweise Marcel Richter, der schon vor zwei Spielen zum Team gestoßen war.

Lamotte war 2012 nach seiner Profikarriere zuerst als Spieler zu 1865 gekommen. In seiner zweiten Saison stieg er mit der Mannschaft von der Landes- in die Bayernliga auf. In der Saison 2015/16 übernahm der Ex-Profi erst interimsweise den Posten des Spielertrainers und hatte ihn seitdem inne. Unter ihm entwickelte sich Dachau zu einer gestandenen Bayernliga-Mannschaft.

„Ich werde immer ein 65er bleiben.“

„Fabian Lamotte ist menschlich wie fußballfachlich eine herausragende Persönlichkeit und war zehn Jahre lang unumstrittener Leistungsträger der 1. Fußballherrenmannschaft unseres Vereins! Wir bedauern sehr, dass sein jahrelanges Engagement und tadelloses Verhalten auf und neben dem Fußballplatz von der Erfolglosigkeit der letzten Monate überschattet worden ist! Auch seine aktuelle Einschätzung zur Gesamtsituation und die getroffene Entscheidung, den Cheftrainerposten zugunsten von jetzt erforderlichen Impulsen für den Erfolg der Mannschaft freizumachen, bestätigt menschliche Größe, die uns entsprechenden Respekt abringt. Wir wünschen Fabian Lamotte für die Zukunft alles erdenklich Gute, würden uns freuen, wenn sich unsere Wege rund um den Fußballsport, wie auch immer, wieder einmal kreuzen“, verkündet der TSV 1865 Dachau in seiner Pressemitteilung.

Auch Fabian Lamotte kommt dort zu Wort: „Die anhaltende Negativserie hat mich zum Entschluss kommen lassen, mein Amt als Trainer mit sofortiger zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, dass ein neuer Impuls die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückführen kann und der Klassenerhalt geschafft werden kann. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich beim TSV Dachau 1865 bedanken, mir die ersten Schritte als Trainer ermöglicht zu haben. Auch das in mich gesetzte Vertrauen, vor allem in den letzten sechs Monaten, weiß ich sehr zu schätzen und ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe in meiner seit 2012 andauernden Vereinszugehörigkeit viele schöne Momente erleben dürfen, und viele Freunde gewonnen. Deshalb kann ich sagen, ich werde immer ein 65er bleiben.“

TSV 1865 Dachau: Direkter Abstieg droht

Die Dachauer stehen derzeit auf dem 17. Tabellenplatz, der gerade noch zur Abstiegsrelegation berechtigt. Der VfB Hallbergmoos, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht, ist allerdings punktgleich. Zum ersten direkten Nichtabstiegsplatz sind es bereits sechs Punkte Rückstand.

Insgesamt hat 1865 noch zehn Spiele in dieser Saison zu absolvieren, um den Klassenerhalt zu sichern. Das erste Spiel nach der Ära Lamotte ist am Samstag gegen Aufstiegskandidat Landsberg zuhause. (kk)