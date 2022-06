„Ein sehr dickes Brett“: TSV 1865 Dachau fährt mit breiter Brust zum SV Pullach

Teilen

Nach dem rundum gelungenen Heimauftritt gegen Sonthofen wollen die Kicker des TSV 1865 Dachau (im Bild Mario Maric und Vendim Sinani) heute einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt voran kommen. © Robert Ohl

Am Mittwochabend (18:30 Uhr) ist der TSV 1865 Dachau beim SV Pullach in der Relegation zur Bayernliga gefordert. Trainer Alex Weiser ist selbstbewusst.

Bei den Raben in Pullach, einem Mitkonkurrenten der Bayernliga, startet Teil zwei der Mission Klassenerhalt für die Richter-Elf. Dass Pullach nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Dachauer ist, zeigen die Ergebnisse der abgelaufenen Saison gegen die Elf von Manager und Trainer Theo Liedl. In Pullach verloren die 65-Kicker mit 0:3, und auch im Heimspiel ging der TSV Dachau leer aus (1:2).

Als kurios hat nicht nur die Konkurrenz der Pullacher die Personalrochaden der Raben empfunden. So entließ Pullach Erfolgstrainer Orhan Akkurt kurz vor dem Ende der Saison. Seit diesem Zeitpunkt fungiert Theo Liedl in Doppelfunktion als Manager und Trainer.

Immerhin, es lief für Dachau nicht immer so schlecht in Spielen gegen den SV Pullach. 2019 fuhr der TSV 1865 zwei Siege (3:0/2:0). Beide Treffer im letzten Spiel vor drei Jahren erzielte Christian Doll, der danach in Pullach bis Ende 2021 als Co-Spielertrainer fungierte und danach die Talentschmiede des TSV 1865 Dachau aus der Kreisklasse in die Kreisliga geführt hat.

Eine weitere pikante Note: der langjährige 1865-Spielertrainer Fabian Lamotte hat jüngst beim SV Pullach für die neue Saison angeheuert. Interessant auch: Fabian Lamotte hat auch nach seinem Rücktritt bis zum vorletzten Spiel in Petershausen für die Zweite des TSV 1865 Dachau gekickt, um mitzuhelfen, den Aufstieg sicherzustellen.

„Unser Teams wird alles geben, um die Liga zu halten, da bin ich mit sicher.“

Für Dachau spricht vor dem entscheidenden Duell in Hin- und Rückspiel die jüngst im Heimspiel gegen Sonthofen gezeigte starke Leistung. Gegen einen nicht zu unterschätzenden Landesligisten hatte es die Richter-Elf im Hinspiel versäumt, den Sack frühzeitig zuzumachen.

Da die alte Europapokalregel (Auswärtstore zählen bei Punkt- und Torgleichheit doppelt) zur Anwendung kommt wollen die Dachauer, wie jüngst in Sonthofen, zumindest ein Auswärtstor erzielen.

Bis auf Urlauber Franz Hübl sind alle verfügbaren Spieler der Richter-Elf an Bord. Bei Pullach könnte der in Dachau bestens bekannte ehemalige Pipinsrieder Sturmführer Marian Knecht ausfallen.

Dachaus Trainer Marcel Richter gibt sich vorsichtig optimistisch: „Beide Teams kennen sich aus dem Eff-Eff, jeder weiß, was auf ihn zukommt. Es ist ein sehr dickes Brett, das wir bohren müssen. Denn wer Unterföhring mit 4:1 und 3:2 so dominant ausschaltet hat eine brutal gute Qualität. Die beiden Ligaspiele haben wir ja auch verloren, wobei das 0:3 in Pullach eine unserer schlechtesten Leistungen der gesamten Saison war. Bei der Heimniederlage war auch Pech dabei, ein 2:2 war durchaus drin.“

Co-Spielertrainer Alexander Weiser fügt hinzu: „Wir begegnen uns auf Augenhöhe, aber wir fahren nach dem Sieg gegen Sonthofen mit breiter Brust zu den Raben. Unser Teams wird alles geben, um die Liga zu halten, da bin ich mit sicher.“ (Robert Ohl)